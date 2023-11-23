Ищем закономерности - страница 121

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MakarFX:

Я планирую использовать Chingiz_q_Makar_Project_Extremes_with_DayRange.


Отлично

Я уберу цикл, который тормозит загрузку.

 
Uladzimir Izerski:

Как где? На рисунке. Выбивается из контекста.)


По Вашей теории это..


 
Aleksei Stepanenko:

Те пики вверх после 7 не превысили максимум после шестого. Волны 7 не существует.

У нас история вся по полочкам

Ууу как  у тебя всё закручено запущено. По такой системе даже на истории не поторгуешь.) Извините за улыбку.

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Uladzimir Izerski:

Ууу как  у тебя всё закручено запущено.

У каждого свои тараканы

Вообще-то, Уладзимир, главное в жизни - не терять тех людей, с которыми у вас тараканы в голове одного вида.

 
Aleksei Stepanenko:

У каждого вои тараканы

Вообще-то, Уладзимир, главное в жизни - не терять людей, с которыми у вас тараканы в голове одного вида.

Это верно. И не обижаться, если покажут на наши ошибки. Уважаю.

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Uladzimir Izerski:

Это верно. И не обижаться, если покажут на наши ошибки. Уважаю.

Ну и отлично .

Только седьмой волны не существует.

 
Aleksei Stepanenko:

Ну и отлично .

Только седьмой волны не существует.

Я уже давно поверил на слово). Ну не понял сразу.(   Это ж волны))

 
Aleksei Stepanenko:

Расскажу о внутренности индикатора.

В индикаторе есть два массива LocalExtremes и GlobalExtremes. В каждом элементе которых хранится информация об одном тренде. Для локального быстротечного и глобального долгосрочного соответственно. Локальных трендов больше, чем глобальных. Глобальный тренд может состоять из нескольких локальных. В массиве тренды чередуют друг друга по направлению. Время и цена окончания одного тренда являются началом другого.

В нулевом элементе Extrmes[0] лежит самый старый тренд 1905 года :) В последнем элементе Extremes[Finish] последний тренд, возможно даже текущий.

Тренд мы регистрируем, когда цена прошла определённое расстояние. Да это позже даты начала тренда, но иначе никак, будущее не известно. При регистрации мы создаём новый элемент массива, и вносим текущие данные. А предыдущий массив содержит реальную дату окончания предыдущего тренда. То есть вся информация в массиве точная. При обновлении экстремума данные в последнем элементе также обновляются.

К своему стыду, я не смог понять смысл параметров штатного индикатора ЗигЗаг, когда пытался построить самые обычные экстремумы курса. Обычные в смысле "значение курса, левее и правее которого есть отрезки времени, на которых значения курса меньше (больше) этого". По словам fxsaber https://www.mql5.com/ru/forum/333746/page9#comment_15215837, вроде бы, "выявить их сможет только одна фунция - ЗигЗаг с нулевым мин. коленом". Поскольку Вы разобрались в работе индикатора, не могли бы Вы сказать:

1. Так ли это

2. Можно ли с помощью алгоритма ЗигЗаг превратить исходный ряд курсов O-H-L-C одного таймфрейма в ряд O-E1-E2-C, в котором очередность наступления событий H и L уже известна? Пусть без O и С, только E1-E2?

Оба вопроса относятся и к штатному ЗигЗагу, и к Вашему Индикатор Chingiz & Makar Project Extremes with DayRange 1.0.

Некоторые признаки правильных ТС
Некоторые признаки правильных ТС
  • 2020.03.01
  • www.mql5.com
Рыночные закономерности не меняются в случаях Умножение цен символа на ненулевую константу...
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Vladimir:

К своему стыду, я не смог понять смысл параметров штатного индикатора ЗигЗаг

Владимир, мне тоже стыдно, я не знаю. Зачем делать три параметра, когда можно было обойтись одним: минимальным расстоянием? Ну ладно о'кей, двумя: расстоянием и временем. Я не стал с этим разбираться, и пользуюсь своим. (Вернее, я когда-то немного понял смысл, но теперь уже забыл окончательно). По своей сути индикатор Чингиза и есть ЗигЗаг с одним параметром.

То, что вы обсуждали в той ветке. Если есть ценовой ряд, то на нём можно запустить индикатор и он покажет экстремумы. Если взять обратную котировку 1/EURUSD, то график перевернётся относительно единицы, при этом те значения, которые были больше единицы тем больше сожмутся, чем были больше сами значения. И всё наоборот со значениями ниже единицы. Например, если было 5 то стало 0.2, а из 50 получится 0.02. И разность между 5 и 50 не такая, как между 0.2 и 0.02.

Теперь если входной параметр индикатора не переворачивать вместе с котировкой, то индикатор начнёт работать со значениями, которые стали непропорциональными этому входному параметру. И он не сможет найти старые экстремумы в перевёрнутом виде. Тем более если домножить цену на 100.

 

Если домножить на 100 (100/EURUSD), тогда график растянется по вертикали, и между двумя старыми экстремумами найдутся ещё другие, которые были мелкими, но теперь станут большими. 

Чтобы индикатор нашёл все те же экстремумы в перевёрнутом виде, нужно проделать со входным параметром индикатора все те же преобразования, что и с ценой. Тогда да. Но, при этом смысл преобразований пропадает, для индикатора с новым входным параметром всё остаётся на своих местах, только "через зеркало". График относительно нового входного параметра не изменён.

Всё это справедливо при условии, что входной параметр - это расстояние, а не интервал времени. Если параметр - интервал времени, то индикатор сможет адекватно работать на перевёрнутых и растянутых по !вертикали! котировках без изменения этого параметра. Но это зависит от логики индикатора. Да, такую логику можно сделать.

То есть изменяем график относительно шкалы цены - "плывут" ценовые входные параметры, меняем относительно шкалы времени - "плывут" временные.

Не совсем ясен смысл этого исследования. Если есть годами безубыточная стратегия, тогда можно интересоваться, а что будет если мы возьмём и сломаем график?  Но пока такой стратегии нет, жалко тратить время на второй шаг без первого. Не? 


По второму вопросу, я не понял что такое Е1, Е2. Нужно узнать что было во время свечи? Типа такого:

 
Aleksei Stepanenko:

По второму вопросу, я не понял что такое Е1, Е2. Нужно узнать что было во время свечи? Типа такого:

Да. Мне уже давно не нравится то, что в формате OHLC скрывается, кто был раньше, H или L. Знаки трендов чередуются вместе с чередованием HLHLHLHL. Я прочитал где-то, что алгоритм работы ЗигЗага включает сплошное определение всех экстремумов, начиная с самых крупных за весь период, к более мелким. Вот и подумал, что его можно использовать для анализа давних архивов, где есть лишь дневки OHLC, и сделать из них последовательность экстремумов E1E2E3E4... Иначе говоря, восстановить скрываемую в формате OHLC последовательность экстремумов. При этом он не занимает больше места, но дает больше информации. То есть OE1E2C я считаю более информативным, чем OHLC.

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