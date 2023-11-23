Ищем закономерности - страница 69

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Anatolii Zainchkovskii:

закономерности есть!!!!где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.

 это форвард. полный форвард.

конечно есть

в тестере Грааль, на реале слив

 

До кучи...

Раз уж речь шла о внутридневной цикличности волатильности (дисперсии) процесса на рынке, то - да, она, безусловно, есть.

Выглядит это вот так на паре GBPUSD за неделю:


Уверяю, на этой цикличности никоим образом заработать нельзя.

Поэтому - да, минимальное скользящее окно (собственно, говоря строго - интервал интегрирования дифференциальных уравнений движения) = сутки. Не меньше.

[Удален]  

Ладно коль пошла такая пьянка, расскажу мысли сумасшедшего.

Сейчас рядом на форуме подняли ветку с названием "Музыка трейдинга". И я сразу вспомнил свою старую давно забытую идею преобразовать волну графика в звуковую, сделать модуляцию сигнала. И затем прослушать её, стараясь определить закономерности на слух. 

 
Aleksei Stepanenko:

Ладно коль пошла такая пьянка, расскажу мысли сумасшедшего.

Сейчас рядом на форуме подняли ветку с названием "Музыка трейдинга". И я сразу вспомнил свою старую давно забытую идею преобразовать волну графика в звуковую, сделать модуляцию сигнала. И затем прослушать её, стараясь определить закономерности на слух. 

Это самая гениальная идея относительно трейдинга, которую я видел. :)

 
Vitaliy Maznev:

Это самая гениальная идея относительно трейдинга, которую я видел. :)

Если у человека зрение и слух на первом месте по выживаемости, то это даже интересно.

Может там кроются тайны небесные?

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

Это самая гениальная идея

Это будет похоже на звук гравитационной волны: Вжжжиииик. И всё

 
Aleksei Stepanenko:

Это будет похоже на звук гравитационной волны: Вжжжиииик. И всё

Это наверное будет похоже на запись программ на магнитной ленте. У меня когда-то был "Спектрум" от Синклэйр Ресерджь. И в то время дисководы еще были роскошью. Плюс к дисководу нужен был контроллер. А с кассеты загружалось через пятиштырьковый порт. Причем некоторые паттерны я даже научился по этим звукам определять. :)

 
Aleksei Stepanenko:

Это будет похоже на звук гравитационной волны: Вжжжиииик. И всё

Вжикать будет миллионы лет.) Мы не доживём.

А если депозит, то вжик.)))

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

У меня когда-то был "Спектрум" от Синклэйр Ресерджь.

Мы такие в общаге паяли. И была крутая игра Аэлита, про звездолёт

 
Aleksei Stepanenko:

Мы такие в общаге паяли. И была крутая игра Аэлита, про звездолёт

ELITE чтоли?

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