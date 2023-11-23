Ищем закономерности - страница 69
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закономерности есть!!!!где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.
это форвард. полный форвард.
конечно есть
в тестере Грааль, на реале слив
До кучи...
Раз уж речь шла о внутридневной цикличности волатильности (дисперсии) процесса на рынке, то - да, она, безусловно, есть.
Выглядит это вот так на паре GBPUSD за неделю:
Уверяю, на этой цикличности никоим образом заработать нельзя.
Поэтому - да, минимальное скользящее окно (собственно, говоря строго - интервал интегрирования дифференциальных уравнений движения) = сутки. Не меньше.
Ладно коль пошла такая пьянка, расскажу мысли сумасшедшего.
Сейчас рядом на форуме подняли ветку с названием "Музыка трейдинга". И я сразу вспомнил свою старую давно забытую идею преобразовать волну графика в звуковую, сделать модуляцию сигнала. И затем прослушать её, стараясь определить закономерности на слух.
Ладно коль пошла такая пьянка, расскажу мысли сумасшедшего.
Сейчас рядом на форуме подняли ветку с названием "Музыка трейдинга". И я сразу вспомнил свою старую давно забытую идею преобразовать волну графика в звуковую, сделать модуляцию сигнала. И затем прослушать её, стараясь определить закономерности на слух.
Это самая гениальная идея относительно трейдинга, которую я видел. :)
Это самая гениальная идея относительно трейдинга, которую я видел. :)
Если у человека зрение и слух на первом месте по выживаемости, то это даже интересно.
Может там кроются тайны небесные?
Это самая гениальная идея
Это будет похоже на звук гравитационной волны: Вжжжиииик. И всё
Это будет похоже на звук гравитационной волны: Вжжжиииик. И всё
Это наверное будет похоже на запись программ на магнитной ленте. У меня когда-то был "Спектрум" от Синклэйр Ресерджь. И в то время дисководы еще были роскошью. Плюс к дисководу нужен был контроллер. А с кассеты загружалось через пятиштырьковый порт. Причем некоторые паттерны я даже научился по этим звукам определять. :)
Это будет похоже на звук гравитационной волны: Вжжжиииик. И всё
Вжикать будет миллионы лет.) Мы не доживём.
А если депозит, то вжик.)))
У меня когда-то был "Спектрум" от Синклэйр Ресерджь.
Мы такие в общаге паяли. И была крутая игра Аэлита, про звездолёт
Мы такие в общаге паяли. И была крутая игра Аэлита, про звездолёт
ELITE чтоли?