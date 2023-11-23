Ищем закономерности - страница 46
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Ребца, пожалуйста! Скользящая средняя - это просто усреднение цены. Какое сопротивление? Какие развороты?
В самом определении ответ: количество цен с одной стороны средней и другой стороны примерно равны. И количество времени нахождения цены с одной стороны средней и другой тоже равно, на длительном участке времени.
То есть, существуют места, где цена как бы отскакивает от средней, есть места, где цена проходит насквозь на 20 пунктов, 30 и т.д. Эти места хаотичны. Увеличивая период усреднения, мы увеличиваем количество пунктов, которая цена может пройти после пересечения средней. Правильней сказать, не цена отходит от средней, а средняя подтягивается за ценой.
Никакого волшебства в этом нет. Никакой закономерности. График расстояний между ценой и средней будет выглядеть обычным нормальным распределением.
Период 200. Где здесь сопротивление средней? Во флете это будет туда сюда, в тренде скользящая не успевает подтянуться, потом нагонит.
Только сейчас обратил внимание, что коридор - это аналог волнового уровня. Подтверждение того, что коридоры есть. Внутри большого более мелкие и т.д. , матрешка
Так и есть. У каждого ТФ своя жизнь. Но есть общий суммарный двиг который трудно уследить в общей картине. Нужны железные яйца или играть на больших ТФ.
Только сейчас обратил внимание, что коридор - это аналог волнового уровня. Подтверждение того, что коридоры есть. Внутри большого более мелкие и т.д. , матрешка
Да сколько можно про коридоры, может лучше про тоннели. Ведь, "...коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет.")))
Ребца, пожалуйста! Скользящая средняя - это просто усреднение цены. Какое сопротивление? Какие развороты?
В самом определении ответ: количество цен с одной стороны средней и другой стороны примерно равны. И количество времени нахождения цены с одной стороны средней и другой тоже равно, на длительном участке времени.
То есть, существуют места, где цена как бы отскакивает от средней, есть места, где цена проходит насквозь на 20 пунктов, 30 и т.д. Увеличивая период усреднения, мы увеличиваем количество пунктов, которая цена может пройти после пересечения средней. Правильней сказать, не цена отходит от средней, а средняя подтягивается за ценой.
Никакого волшебства в этом нет. Никакой закономерности. График расстояний между ценой и средней будет выглядеть обычным распределением.
У меня вопрос тогда. Играет ли роль в формировании цены средняя?
Период 200. Где здесь сопротивление средней?
Смотрю на картинку и нечего даже сказать. Особенно когда это в реальном времени видишь практически каждый день, понимаешь что смысла - ноль.
У меня вопрос тогда. Играет ли роль в формировании цены средняя?
Да сколько можно про коридоры, может лучше про тоннели. Ведь, "...коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет.")))
Туннель большой, для недельного и месячного.
Для часового — труба
понимаешь что смысла - ноль.
Конечно, Виталий! Это магия красоты движения средней пленит сознание.
Никакой роли. Цена ничего не знает о том, кто какую дополнительную линию у себя провёл.
Цена не знает, но знают люди, от торговых операций которых, зависит движение цены.
У меня вопрос тогда. Играет ли роль в формировании цены средняя?
Никакой роли. Цена ничего не знает о том, кто какую дополнительную линию у себя провёл.
Но цена знает, кто сколько купил, а кто сколько продал. И делали они это на основе дополнительных линий