Ищем закономерности - страница 70
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ELITE чтоли?
Мы такие в общаге паяли. И была крутая игра Аэлита про звездолёт
Первый домашний комп был спектрум , второй проф Роботрон. 20 век, что хотеть.
Ну да правильно. ЗD на ZX Spectrum
понятно
мне уже нечего рассказывать, ты уже рассказал и про меня
;)
Мы такие в общаге паяли. И была крутая игра Аэлита, про звездолёт
Не Аэлита, а Элита (Elite). Я на ней висел так, что прописывал в сохраненных файлах пользователя все что нужно было. Очень занимательные были программки на Спектрумах. Там 48 кб всего, а смысла больше чем сегодня в терабайтах. Еще была очень интересная стратегия "Laser Squad". Мы в нее командами спаринговались.
Первый домашний комп был спектрум , второй проф Роботрон. 20 век, что хотеть.
мне уже нечего рассказывать, ты уже рассказал и про меня
;)
Я на ней висел так, что прописывал в сохраненных файлах пользователя все что нужно было.
Да уж, а сколько вам лет ребята?
Мне 28
мне всегда 18 :)
Я думал тетрис или волк с яйцами
Владимир, Вы молодец, Уладзимиру не даёте расслабитьсяРасскажите, какие закономерности знаете Вы. Это интересно.
Я думал тетрис или волк с яйцами
Да уж, а сколько вам лет ребята?
Мне 28
Два пера, то то смотрю разное мышление, второй это ваш "аватар" как в фильме Аватар?)))