Ищем закономерности - страница 70

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ELITE чтоли?

Ну да правильно. ЗD на ZX Spectrum. Тангаж, рысканье все дела.
 
Aleksei Stepanenko:

Мы такие в общаге паяли. И была крутая игра Аэлита про звездолёт

Первый домашний комп был спектрум , второй  проф Роботрон. 20 век, что хотеть. 

 
Aleksei Stepanenko:
Ну да правильно. ЗD на ZX Spectrum

понятно

мне уже нечего рассказывать, ты уже рассказал и про меня

;)

 
Aleksei Stepanenko:

Мы такие в общаге паяли. И была крутая игра Аэлита, про звездолёт

Не Аэлита, а Элита (Elite). Я на ней висел так, что прописывал в сохраненных файлах пользователя все что нужно было. Очень занимательные были программки на Спектрумах. Там 48 кб всего, а смысла больше чем сегодня в терабайтах. Еще была очень интересная стратегия "Laser Squad". Мы в нее командами спаринговались.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Первый домашний комп был спектрум , второй  проф Роботрон. 20 век, что хотеть. 

Я думал тетрис или волк с яйцами
[Удален]  
  Renat Akhtyamov:
   

мне уже нечего рассказывать, ты уже рассказал и про меня

;)

Vitaliy Maznev:

Я на ней висел так, что прописывал в сохраненных файлах пользователя все что нужно было.

Да уж, а сколько вам лет ребята?

Мне 28

 
Aleksei Stepanenko:


мне  всегда 18 :)

 
ищите признаки в распределениях приращений.
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Я думал тетрис или волк с яйцами

Владимир, Вы молодец, Уладзимиру не даёте расслабиться 

Расскажите, какие закономерности знаете Вы. Это интересно.
 
Vladimir Baskakov:
Я думал тетрис или волк с яйцами
Aleksei Stepanenko:

Да уж, а сколько вам лет ребята?

Мне 28

Два пера, то то смотрю разное мышление, второй это ваш "аватар" как в фильме Аватар?)))

1...636465666768697071727374757677...306
Новый комментарий