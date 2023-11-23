Ищем закономерности - страница 76

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Alexander_K2:

Привал на овощном рынке в Жуковском помидорами торгует. А в свободное, от основной работы, время обучает страждущих лабать роботы на TSLab'e.

Тоже на тиковом графике заболел.)

Помидоры выручают.

 
Uladzimir Izerski:

Тоже на тиковом графике заболел.)

Помидоры выручают.

:))) В точку. Но, я, все же, их начал прореживать, а потому - еще не вечер....

 

Здрасте всем!

Совершенно случайно нашёл закономерность ... Индюк ранее тут выкладывал, он основан на тиковых объёмах. Кому ещё надо в личку обращайтесь.

Закономерность заключается в том, что расстояние между пиками в подвале в среднем одинаково, вернее видна цикличность и можно спрогнозировать через сколько баров будет следующий пик. Как далеко цена пойдёт индюк не скажет, но временную составляющую сказать может.


[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Тоже на тиковом графике заболел.)

Помидоры выручают.

Прогресс заметен у вас, было -6, стало -9.
Ганн волнуется
 
Vladimir Baskakov:
Прогресс заметен у вас, было -6, стало -9.
Ганн волнуется

Ноздря в ноздрю с Ольгой Шелемей)

  
Злорадство – это качество личности испытывать счастье, злобную радость и удовлетворение 
при неудаче или произошедшей беде другого человека. Подпитка своей энергетической сущности 
отрицательной энергией горя другого человека.

Факторами злорадства являются:

    Низкая самооценка
    Чувство неадекватности или неполноценности
    Зависть является мощным элементом, лежащим в основе чувства злорадства
    Люди с депрессией ощущают успехи других людей невыносимыми
 
Aleksei Stepanenko:

У меня есть несколько наблюдений, буду писать о них постепенно. Вот одно из них.
Когда цена давно не была в этой области, то создаётся впечатление, что ей тяжело продвигаться вперёд. А вот назад она возвращается крайне быстро и легко. То есть эти откаты могут быть размером в полпути, и быть молниеносны. Наверное, чтобы слизать стопы. Но самое главное, что впереди цены находится сопротивление её движению, а позади его нет.


То есть, идя вперёд цена жмётся, толкается, а назад бабац как из пушки! Это наверное можно объяснить выставленными ордерами снизу там сверху, быки там коровы, но мы то их не видим. Но знаем точно, что назад стреляет неплохо.

Домой возвращаться всегда приятней. На рынке ценой двигает мнение. Например, мнение, что отрыв от средней уже большой , но цена будет дальше отрываться - спорно.Одни в одну сторону делают сделки. Другие - в другую. Движение идет иногда со скрипом.  А вот мнение, что курс развернулся и скоро может вернуться и достигнуть средней - оно мало оспаривается. Многие не сильно сомнваются в этом. Более детерминированное событие. Куда курс пойдет после пересечния - это уже вопрос семнадцатый.

 
RomFil:

Здрасте всем!

Совершенно случайно нашёл закономерность ... Индюк ранее тут выкладывал, он основан на тиковых объёмах. Кому ещё надо в личку обращайтесь.

Закономерность заключается в том, что расстояние между пиками в подвале в среднем одинаково, вернее видна цикличность и можно спрогнозировать через сколько баров будет следующий пик. Как далеко цена пойдёт индюк не скажет, но временную составляющую сказать может.


Есть такая буква в этом слове. :) Я сам писал когда=то также индикатор, по которому я вычислил один из таинственных, зарытый в песок и покрытый мхом, и сверху еще пирамиду поставили, периодов на GBPJPY. Просто глазом смотреть - это не очвидно. Плюс-минус 1.5 часа. Сидел и прогнозировал пики и впадины. Помогало. Просто плавает он немного. То в плюс, то в минус 1.2 - 1.45.

 
Alexander_K2:

:))) В точку. Но, я, все же, их начал прореживать, а потому - еще не вечер....


Может уже пора отказаться от этой идеи? Искать что-нибудь новое и в конце концов открыть личные сообщения
 

Смеяться, право, не грешно

Над всем, что кажется смешно

Н. М. Карамзин

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