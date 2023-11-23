Ищем закономерности - страница 76
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Привал на овощном рынке в Жуковском помидорами торгует. А в свободное, от основной работы, время обучает страждущих лабать роботы на TSLab'e.
Тоже на тиковом графике заболел.)
Помидоры выручают.
Тоже на тиковом графике заболел.)
Помидоры выручают.
:))) В точку. Но, я, все же, их начал прореживать, а потому - еще не вечер....
Здрасте всем!
Совершенно случайно нашёл закономерность ... Индюк ранее тут выкладывал, он основан на тиковых объёмах. Кому ещё надо в личку обращайтесь.
Закономерность заключается в том, что расстояние между пиками в подвале в среднем одинаково, вернее видна цикличность и можно спрогнозировать через сколько баров будет следующий пик. Как далеко цена пойдёт индюк не скажет, но временную составляющую сказать может.
Тоже на тиковом графике заболел.)
Помидоры выручают.
Прогресс заметен у вас, было -6, стало -9.
Ноздря в ноздрю с Ольгой Шелемей)
У меня есть несколько наблюдений, буду писать о них постепенно. Вот одно из них.
Когда цена давно не была в этой области, то создаётся впечатление, что ей тяжело продвигаться вперёд. А вот назад она возвращается крайне быстро и легко. То есть эти откаты могут быть размером в полпути, и быть молниеносны. Наверное, чтобы слизать стопы. Но самое главное, что впереди цены находится сопротивление её движению, а позади его нет.
То есть, идя вперёд цена жмётся, толкается, а назад бабац как из пушки! Это наверное можно объяснить выставленными ордерами снизу там сверху, быки там коровы, но мы то их не видим. Но знаем точно, что назад стреляет неплохо.
Домой возвращаться всегда приятней. На рынке ценой двигает мнение. Например, мнение, что отрыв от средней уже большой , но цена будет дальше отрываться - спорно.Одни в одну сторону делают сделки. Другие - в другую. Движение идет иногда со скрипом. А вот мнение, что курс развернулся и скоро может вернуться и достигнуть средней - оно мало оспаривается. Многие не сильно сомнваются в этом. Более детерминированное событие. Куда курс пойдет после пересечния - это уже вопрос семнадцатый.
Здрасте всем!
Совершенно случайно нашёл закономерность ... Индюк ранее тут выкладывал, он основан на тиковых объёмах. Кому ещё надо в личку обращайтесь.
Закономерность заключается в том, что расстояние между пиками в подвале в среднем одинаково, вернее видна цикличность и можно спрогнозировать через сколько баров будет следующий пик. Как далеко цена пойдёт индюк не скажет, но временную составляющую сказать может.
Есть такая буква в этом слове. :) Я сам писал когда=то также индикатор, по которому я вычислил один из таинственных, зарытый в песок и покрытый мхом, и сверху еще пирамиду поставили, периодов на GBPJPY. Просто глазом смотреть - это не очвидно. Плюс-минус 1.5 часа. Сидел и прогнозировал пики и впадины. Помогало. Просто плавает он немного. То в плюс, то в минус 1.2 - 1.45.
:))) В точку. Но, я, все же, их начал прореживать, а потому - еще не вечер....
Может уже пора отказаться от этой идеи? Искать что-нибудь новое и в конце концов открыть личные сообщения.
Смеяться, право, не грешно
Над всем, что кажется смешно
Н. М. Карамзин