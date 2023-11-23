Ищем закономерности - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А здесь начальный вопрос: можем ли мы доверять тикам? Тикам какого ДЦ? Или где брать достоверные? Или как обрабатывать недостоверные?
Чтобы ответить на такой вопрос не требуется ни особых анализов, ни наличия специализации. Тикам на любом ДЦ доверять смысла нет, поскольку это в любом случае ретранслятор. Возможно даже ретранслятор в N степени.
Но очень жаль, что вы вообще смотрите именно в таких направлениях, как вы смотрите.
Тикам на любом ДЦ доверять смысла нет, поскольку это в любом случае ретранслятор.
Этим можно подвести итог. Я то же так считаю.
Этим можно подвести итог. Я то же так считаю.
Вот. я даже хз что такое тики. Решил погуглить и нашел следующее:
Давно интересовался этим вопросом, и пришел к такому же решению. Но Александр и Секрет дают понять, что обладают дополнительным знанием. Я поддерживаю беседу потому, что считаю: на стадии поиска категорическое отрицание вредно и нужна дискуссия, побуждающая всех участников подключатся к мозговому штурму. Затем, когда будут сформулированы основные направления, можно детально их исследовать. И от каких-то отказаться. А сейчас ребёнка не выплеснуть бы
Давно интересовался этим вопросом, и пришел к такому же решению. Но Александр и Секрет дают понять, что обладают дополнительным знанием. Я поддерживаю беседу потому, что считаю: на стадии поиска категорическое отрицание вредно и нужна дискуссия, побуждающая всех участников подключатся к мозговому штурму. Затем, когда будут сформулированы основные направления, можно детально их исследовать. И от каких-то отказаться. А сейчас ребёнка не выплеснуть бы
Перекопаем весь мусор на свалке, чтобы убедиться в том, что его выбросили не зря? Я вам уже задавал некоторые вопросы в качестве альтернативы, но вы либо намеренно их избегаете, либо у вас просто действительно другие планы. Я попробую еще раз:
Как вы смотрите на то, чтобы взять за основу какую-либо из действующих торговых систем и проанализировать ее? Не кажется ли вам, что проанализировав различные уже действующие наработки, результат будет на порядки выше?
Перекопаем весь мусор на свалке,
Наверное, я что-то упустил, извините. А какую систему?
Ну вот это уже другой вопрос. Систем - как мух. Выбрать можно любую. Даже здесь на форуме есть интересные люди, торгующие по конкретным системам и без понтов способные поделиться любыми деталями. Но в принципе, лично меня впечатлили наработки одного стороннего человека. Одно время он действительно безошибочно определял движения евродоллара практически до пункта. Позже у него случались череды неудач, но я все равно слежу за его роликами на ютуб. Сами алгоритмы его системы и инструменты которые он использует, я знаю. Но вы могли бы с ним также напрямую пообщаться, он в принципе открыт для диалога. Что правда, я ни разу ему не писал. Не было потребности. Но если у вас появятся желание и какие-то вопросы по системе, то думаю автор не откажет в разъяснениях.
Ролики этого человека, конечно, можно посмотреть. А на счёт кучи систем, это вопрос. Я много чего пересмотрел и перечитал. Кодобаза, маркет... Мало, что интересного находится. На словах иногда красиво, при проверке не работает. Но в основном это сетка, мартин, манипулирование ордерами, локи, арбитраж, пересечение средних, стандартные индикаторы и подобное. То есть всё то, что не задумывается о точке входа. Думаю, что в торговле важно иметь обоснованные сигналы для входа и выхода. А вот с этим во многих системах проблемы.
Если есть конкретная интересная система, конечно с удовольствием посмотрю.
Сам знаю некоторые закономерности, о которых могу рассказать. Ребята здесь на форуме - толковые, они тоже знают многое, но стесняются. Понты меня не впечатляют, но и не отталкивают. Знаю, что для людей важны внимание, уважение и интерес.
Ролики этого человека, конечно, можно посмотреть. А на счёт кучи систем, это вопрос. Я много чего пересмотрел и перечитал. Кодобаза, маркет... Мало, что интересного находится. На словах иногда красиво, при проверке не работает. Но в основном это сетка, мартин, манипулирование ордерами, локи, пересечение средних, стандартные индикаторы и подобное. Думаю, что в торговле важно иметь обоснованные сигналы для входа и выхода. А вот с этим во многих системах проблемы.
Если есть конкретная интересная система, конечно с удовольствием посмотрю.
Сам знаю некоторые закономерности, о которых могу рассказать. Также ребята здесь на форуме толковые, тоже знают многое, но стесняются. Понты меня не впечатляют, но и не отталкивают. Знаю, что для людей важны внимание, уважение и интерес.
Ну вот например на этом форуме есть ветка, в которой пользователь @Lesorub делится прогнозами. Конкретно он использует ТС, которую называют "Рельсы". В инфе у него есть ссылка на подробное описание и обсуждение системы. Прогнозы его в основном успешные. Отсюда можно заключить что система работает. Индикаторов лишних в системе не используется и закономерности там несложные. Чисто свечные паттерны. Мне например был бы интересен подробный анализ на ваш глаз с использованием ваших инструментов. Как правило, те кто использует такого рода ТС далеки от автоторговли и скриптов. Я тоже не отношусь к программистам. Но ваши данные мне очень интересны. Вы могли бы проанализировать по истории эффективность различных ТС и возможно общими силами мы найдем в них детали, которые усовершенствуют их.Саму ссылку на ветку забыл - https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page58
То есть всё то, что не задумывается о точке входа. Думаю, что в торговле важно иметь обоснованные сигналы для входа и выхода. А вот с этим во многих системах проблемы.
В общем-то, я не настаиваю на конкретной ТС, вы можете выбрать любую на ваш вкус. Но принципиально разбор уже действующих ТС был бы намного более эффективен, чем то что в этой ветке происходит до сих пор.
Вот как раз те системы, которые меня интересуют, очень подробно и четко обозначают точки входа.