Ищем закономерности - страница 138

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multiplicator:

ну ты взял график евродоллара, отнял от него график "чифдоллар", и получил такой график?
да ладно!
типа я не отнимал эти 2 графика.

нету там такого ровного спреда даже близко. )))

сделки выйдут в плюс - покажу.

хотяяяяя....,

ничто не мешает прямо счас открыть сделки по EURUSD и по USDCHF одинаковым лотом в продажу, если не веришь.

удачи ;)
 
multiplicator:

ну ты взял график евродоллара, отнял от него график "чифдоллар", и получил такой график?
да ладно!
типа я не отнимал эти 2 графика.

нету там такого ровного спреда даже близко. )))


Очевидно же , что там не тупо eurusd - usdchf. 

 
Evgeniy Chumakov:


Очевидно же , что там не тупо eurusd - usdchf. 

разницу приращений попробуйте

ну и да, я оставил только объемы покупок продаж, без учета их стоимости

ну и ...

получился такой гремучий спред из разницы объемов

как вариант биржевые стаканы по разным парам повычитать
 
Renat Akhtyamov:
разницу приращений попробуйте


На приращениях и на одном инструменте всё красиво.

Не думаю, что точность прогнозирования увеличится, если сделать разницу двух инструментов.

 
Evgeniy Chumakov:


Очевидно же , что там не тупо eurusd - usdchf. 

так я о чём? я же и говорю, что очевидно.)

а он говорит, что тупо разница)))

 
Evgeniy Chumakov:


На приращениях и на одном инструменте всё красиво.

Не думаю, что точность прогнозирования увеличится, если сделать разницу двух инструментов.

здесь сначала бы не мешало Вам вникнуть в суть хеджирования и поизучать теоретические основы парного трейдинга, т.е. про плюшки, которые почти что обязывают к разработке этой стратегии
 
multiplicator:

так я о чём? я же и говорю, что очевидно.)

а он говорит, что тупо разница)))

ну что в плюсе, попробовал?

конечно же в плюсе!!!

от то то же

;)

 
Renat Akhtyamov:
здесь сначала бы не мешало Вам вникнуть в суть хеджирования и поизучать теоретические основы парного трейдинга, т.е. про плюшки, которые почти что обязывают к разработке этой стратегии


Я вот думаю какой вариант лучше.

Валютные пары:

1. A/B

2. C/B

Вариант 1. A/B выросло, C/B  упало = A/B продаем и C/B покупаем. 

Вариант 2. A/B выросло, C/B выросло, A/C выросло = A/B продаем и C/B покупаем.

 
Renat Akhtyamov:

ну что в плюсе, попробовал?

конечно же в плюсе!!!

от то то же

;)

 Зачем пробовать, индикатор без пробы покажет чего и сколько.)


 
khorosh:

 Зачем пробовать, индикатор без пробы покажет чего и сколько.)

у тебя уже ниже нуля залетело?
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