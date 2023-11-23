Ищем закономерности - страница 138
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ну ты взял график евродоллара, отнял от него график "чифдоллар", и получил такой график?
да ладно!
типа я не отнимал эти 2 графика.
нету там такого ровного спреда даже близко. )))
сделки выйдут в плюс - покажу.
хотяяяяя....,
ничто не мешает прямо счас открыть сделки по EURUSD и по USDCHF одинаковым лотом в продажу, если не веришь.удачи ;)
ну ты взял график евродоллара, отнял от него график "чифдоллар", и получил такой график?
да ладно!
типа я не отнимал эти 2 графика.
нету там такого ровного спреда даже близко. )))
Очевидно же , что там не тупо eurusd - usdchf.
Очевидно же , что там не тупо eurusd - usdchf.
разницу приращений попробуйте
ну и да, я оставил только объемы покупок продаж, без учета их стоимости
ну и ...
получился такой гремучий спред из разницы объемовкак вариант биржевые стаканы по разным парам повычитать
разницу приращений попробуйте
На приращениях и на одном инструменте всё красиво.
Не думаю, что точность прогнозирования увеличится, если сделать разницу двух инструментов.
Очевидно же , что там не тупо eurusd - usdchf.
так я о чём? я же и говорю, что очевидно.)
а он говорит, что тупо разница)))
На приращениях и на одном инструменте всё красиво.
Не думаю, что точность прогнозирования увеличится, если сделать разницу двух инструментов.
так я о чём? я же и говорю, что очевидно.)
а он говорит, что тупо разница)))
ну что в плюсе, попробовал?
конечно же в плюсе!!!
от то то же
;)
здесь сначала бы не мешало Вам вникнуть в суть хеджирования и поизучать теоретические основы парного трейдинга, т.е. про плюшки, которые почти что обязывают к разработке этой стратегии
Я вот думаю какой вариант лучше.
Валютные пары:
1. A/B
2. C/B
Вариант 1. A/B выросло, C/B упало = A/B продаем и C/B покупаем.
Вариант 2. A/B выросло, C/B выросло, A/C выросло = A/B продаем и C/B покупаем.
ну что в плюсе, попробовал?
конечно же в плюсе!!!
от то то же
;)
Зачем пробовать, индикатор без пробы покажет чего и сколько.)
Зачем пробовать, индикатор без пробы покажет чего и сколько.)