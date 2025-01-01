|
//--- descrição
#property description "Script cria o Botão no gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="Button"; // Nome do Botão
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Canto do gráfico para ancoragem
input string InpFont="Arial"; // Fonte
input int InpFontSize=14; // Tamanho da fonte
input color InpColor=clrBlack; // Cor do texto
input color InpBackColor=C'236,233,216'; // Fundo da cor
input color InpBorderColor=clrNONE; // Cor da Borda
input bool InpState=false; // Pressionado/Liberado
input bool InpBack=false; // Objeto de Fundo
input bool InpSelection=false; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar o botão |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Button", // nome do botão
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
const int x=0, // coordenada X
const int y=0, // coordenada Y
const int width=50, // largura do botão
const int height=18, // altura do botão
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // canto do gráfico para ancoragem
const string text="Button", // texto
const string font="Arial", // fonte
const int font_size=10, // tamanho da fonte
const color clr=clrBlack, // cor do texto
const color back_clr=C'236,233,216', // cor do fundo
const color border_clr=clrNONE, // cor da borda
const bool state=false, // pressionada/liberada
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=false, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objeto
const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar o botão
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar o botão! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir coordenadas do botão
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- definir tamanho do botão
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- determinar o canto do gráfico onde as coordenadas do ponto são definidas
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- definir o texto
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- definir o texto fonte
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- definir tamanho da fonte
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- definir a cor do texto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir a cor de fundo
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- definir a cor da borda
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- set button state
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo do movimento do botão com o mouse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover o botão |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Button", // nome do botão
const int x=0, // coordenada X
const int y=0) // coordenada Y
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o botão
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para mover coordenada X do botão! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para mover coordenada Y do botão! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o tamanho do botão |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonChangeSize(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Button", // nome do botão
const int width=50, // largura do botão
const int height=18) // altura do botão
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar o tamanho do botão
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a largura do botão! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a altura do botão! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar canto do gráfico para vinculação do botão |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonChangeCorner(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Button", // nome do botão
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // canto do gráfico para ancoragem
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar canto de ancoragem
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar canto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar texto do botão |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonTextChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Button", // nome do botão
const string text="Text") // texto
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar texto do objeto
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar texto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir o botão |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Button") // nome do botão
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir o botão
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir o botão! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- tamanho da janela do gráfico
long x_distance;
long y_distance;
//--- definir tamanho da janela
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Falha ao obter a largura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Falha ao obter a altura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- definir a etapa de alterar o tamanho do botão
int x_step=(int)x_distance/32;
int y_step=(int)y_distance/32;
//--- definir as coordenadas botão e seu tamanho
int x=(int)x_distance/32;
int y=(int)y_distance/32;
int x_size=(int)x_distance*15/16;
int y_size=(int)y_distance*15/16;
//--- criar o botão
if(!ButtonCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpCorner,"Press",InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpState,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
//--- reduzir o botão no loop
int i=0;
while(i<13)
{
//--- meio segundo de atraso
Sleep(500);
//--- mudar o botão para o estado pressionado
ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,true);
//--- redesenhar o gráfico e esperar por 0.2 segundos
ChartRedraw();
Sleep(200);
//--- redefinir as coordenadas e tamanho do botão
x+=x_step;
y+=y_step;
x_size-=x_step*2;
y_size-=y_step*2;
//--- reduzir o botão
ButtonMove(0,InpName,x,y);
ButtonChangeSize(0,InpName,x_size,y_size);
//--- trazer o botão de volta ao estado liberado
ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,false);
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- incrementar um contador de loop
i++;
}
//--- meio segundo de atraso
Sleep(500);
//--- excluir o botão
ButtonDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- esperar por um segundo
Sleep(1000);
//---
}