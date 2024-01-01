DRAW_FILLING

O estilo DRAW_FILLING plota uma área colorida entre valores de dois buffers do indicador. De fato, este modelo desenha duas linhas e preenche o espaço entre elas, com uma das duas cores específicas. Ele é usado para a criação de indicadores que desenham canais. Nenhum dos buffers podem conter apenas valores vazios, uma vez que, neste caso, nada é plotado.

Você pode definir duas cores de preenchimento:

a primeira cor é usada para as áreas onde os valores do primeiro buffer são maiores do que os valores do segundo buffer do indicador;

a segunda cor é usada para as áreas onde os valores de do segundo buffer do são maiores do que os valores no primeiro buffer indicador.

A cor de preenchimento pode ser definida usando as diretivas do compilador ou dinamicamente usando a função PlotIndexSetInteger(). Mudanças dinâmicas das propriedades de plotagem permitem "avivar" os indicadores, de modo que suas mudanças de aparência dependem da situação corrente.

O indicador é calculado para todas as barras, para a qual os valores dos dois buffers do indicador não são iguais a 0 ou o valor vazio. Para especificar o valor que deve ser considerado como "vazio", defina esse valor na propriedade PLOT_EMPTY_VALUE:

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE -1.0

...

//--- INDICATOR_EMPTY_VALUE (valor vazio) não vai participar no cálculo de

PlotIndexSetDouble (DRAW_FILLING_creation_index,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

Desenhar sobre as barras que não participam no cálculo do indicador depende dos valores nos buffers do indicador:

Barras, para os quais os valores de ambos os buffers do indicador são iguais a 0, não participam no desenho do indicador. Isto significa que a área com valores iguais a zero não é preenchida.

Barras, para as quais os valores dos buffers do indicador são iguais ao "valor vazio", participam no desenho do indicador. A área com valores vazios será preenchida de modo que conecte as áreas com valores significativos.

Deve ser notado que se o "valor vazio" é igual a zero, as barras que não participam no cálculo do indicador também são preenchidas.

O número de buffers necessários para plotagem DRAW_FILLING é 2.

Um exemplo do indicador que desenha um canal entre duas MAs com diferentes períodos médios em uma janela separada. A mudança das cores no cruzamento das médias móveis mostra visualmente a mudança das tendências ascendentes e descendentes. As cores alteram aleatoriamente a cada N ticks. O parâmetro N é definido nos parâmetro externos do indicador para a possibilidade de configuração manual (na guia Parâmetros na janela Propriedades do indicador).

Note que inicialmente para plot1 com DRAW_FILLING as propriedades são definidas usando a diretiva de compilador #property, e então na função OnCalculate() novas cores são definidas aleatoriamente.