OBJ_TRENDBYANGLE

Linha de Tendência Por Ângulo.

ObjTrendByAngle

Observação

Para Linha de Tendência Por Angulo, é possível determinar o modo de continuação da sua exibição para a direita e/ou à esquerda (de acordo com as propriedades OBJPROP_RAY_RIGHT e OBJPROP_RAY_LEFT).

Tanto ângulo e coordenadas do segundo ponto de ancoragem podem ser usados para definir a inclinação da linha.

Exemplo

O script a seguir cria e movimenta a linha de tendência no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \"Linha de Tendência Por Ângulo\"."
#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidos em percentagem do tamanho da"
#property description "janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="Trend";     // Nome da linha
input int             InpDate1=50;         // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=75;        // Preço do 1º ponto, %
input int             InpAngle=0;          // Ângulo de inclinação da linha
input color           InpColor=clrRed;     // Cor da linha
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Estilo da linha
input int             InpWidth=2;          // Largura da linha
input bool            InpBack=false;       // Linha de fundo
input bool            InpSelection=true;   // Destaque para mover
input bool            InpRayLeft=false;    // Continuação da Linha para a esquerda
input bool            InpRayRight=true;    // Continuação da Linha para a direita
input bool            InpHidden=true;      // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;         // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar uma linha de tendência por ângulo                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendByAngleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID do gráfico
                        const string          name="TrendLine",  // nome da linha
                        const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                        datetime              time=0,            // tempo do ponto
                        double                price=0,           // preço do ponto
                        const double          angle=45.0,        // ângulo de inclinação
                        const color           clr=clrRed,        // cor da linha
                        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo da linha
                        const int             width=1,           // largura da linha
                        const bool            back=false,        // no fundo
                        const bool            selection=true,    // destaque para mover
                        const bool            ray_left=false,    // continuação da linha para a esquerda
                        const bool            ray_right=true,    // continuação da linha para a direita
                        const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetos
                        const long            z_order=0)         // prioridade para clique do mouse
  {
//--- criar o segundo ponto para facilitar, arrastando a linha de tendência com o mouse
   datetime time2=0;
   double   price2=0;
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar uma linha de tendência usando dois pontos
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar uma linha de tendência! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- alterar o ângulo de inclinação da linha de tendência, quando se muda o ângulo, as coordenadas do segundo
//--- ponto da linha são redefinidos automaticamente de acordo com o novo valor do ângulo
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- definir cor da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir estilo de linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo do movimento da seta com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição da linha à esquerda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição da linha à direita
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar ponto de ancoragem das coordenadas da linha de tendência |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                      const string name="TrendLine"// nome da linha
                      datetime     time=0,           // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                      double       price=0)          // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover ponto de ancoragem da linha de tendência
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mudar o ângulo de inclinação da linha de tendência               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendAngleChange(const long   chart_ID=0,       // ID do grafico
                      const string name="TrendLine"// nome da linha de tendência
                      const double angle=45)         // inclinação do ângulo da linha de tendência
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mudar o ângulo de inclinação da linha de tendência
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mudar a inclinação da linha! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir a linha de tendência                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                 const string name="TrendLine"// nome da linha
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir uma linha de tendência
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir uma linha de tendência! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifique os valores de pontos de ancoragem da linha de tendência|
//| e definir padrões valores padrão para aqueles vazios             |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                            datetime &time2,double &price2)
  {
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- coordenadas do segundo ponto auxiliar
//--- o segundo ponto será 9 barras a esquerda e tendo o mesmo preço
   datetime second_point_time[10];
   CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);
   time2=second_point_time[0];
   price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem da linha
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar a linha
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- criar uma linha de tendência
   if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover e girar a linha
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/2;
//--- mover o ponto de ancoragem e alterar o ângulo de inclinação da linha
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir a partir do gráfico
   TrendDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }