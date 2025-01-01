|
//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \"Linha de Tendência Por Ângulo\"."
#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidos em percentagem do tamanho da"
#property description "janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="Trend"; // Nome da linha
input int InpDate1=50; // Data do 1º ponto, %
input int InpPrice1=75; // Preço do 1º ponto, %
input int InpAngle=0; // Ângulo de inclinação da linha
input color InpColor=clrRed; // Cor da linha
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo da linha
input int InpWidth=2; // Largura da linha
input bool InpBack=false; // Linha de fundo
input bool InpSelection=true; // Destaque para mover
input bool InpRayLeft=false; // Continuação da Linha para a esquerda
input bool InpRayRight=true; // Continuação da Linha para a direita
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar uma linha de tendência por ângulo |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendByAngleCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="TrendLine", // nome da linha
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time=0, // tempo do ponto
double price=0, // preço do ponto
const double angle=45.0, // ângulo de inclinação
const color clr=clrRed, // cor da linha
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da linha
const int width=1, // largura da linha
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=true, // destaque para mover
const bool ray_left=false, // continuação da linha para a esquerda
const bool ray_right=true, // continuação da linha para a direita
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- criar o segundo ponto para facilitar, arrastando a linha de tendência com o mouse
datetime time2=0;
double price2=0;
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar uma linha de tendência usando dois pontos
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar uma linha de tendência! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- alterar o ângulo de inclinação da linha de tendência, quando se muda o ângulo, as coordenadas do segundo
//--- ponto da linha são redefinidos automaticamente de acordo com o novo valor do ângulo
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- definir cor da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir estilo de linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo do movimento da seta com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição da linha à esquerda
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição da linha à direita
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar ponto de ancoragem das coordenadas da linha de tendência |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="TrendLine", // nome da linha
datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover ponto de ancoragem da linha de tendência
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mudar o ângulo de inclinação da linha de tendência |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendAngleChange(const long chart_ID=0, // ID do grafico
const string name="TrendLine", // nome da linha de tendência
const double angle=45) // inclinação do ângulo da linha de tendência
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mudar o ângulo de inclinação da linha de tendência
if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mudar a inclinação da linha! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir a linha de tendência |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="TrendLine") // nome da linha
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir uma linha de tendência
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir uma linha de tendência! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifique os valores de pontos de ancoragem da linha de tendência|
//| e definir padrões valores padrão para aqueles vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2)
{
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
if(!time1)
time1=TimeCurrent();
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- coordenadas do segundo ponto auxiliar
//--- o segundo ponto será 9 barras a esquerda e tendo o mesmo preço
datetime second_point_time[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);
time2=second_point_time[0];
price2=price1;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem da linha
datetime date[];
double price[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar a linha
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- criar uma linha de tendência
if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,
InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover e girar a linha
//--- contador de loop
int v_steps=accuracy/2;
//--- mover o ponto de ancoragem e alterar o ângulo de inclinação da linha
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(p1>1)
p1-=1;
//--- mover o ponto
if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))
return;
if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir a partir do gráfico
TrendDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}