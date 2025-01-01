DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_FIBOCHANNEL 

OBJ_FIBOCHANNEL

Canal Fibonacci.

ObjFiboChannel

Observação

Para "Canal Fibonacci", é possível determinar o modo da continuação da sua exibição para a direita e/ou à esquerda (de acordo com as propriedades OBJPROP_RAY_RIGHT e OBJPROP_RAY_LEFT).

Você também pode especificar o número de linhas de níveis, os seus valores e cores.

Exemplo

O seguinte script cria e move o Canal Fibonacci no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script desenha um objeto gráfico tipo \"Canal Fibonacci\"."
#property description "Coordenadas de ponto de ancoragem são definidas em porcentagem de"
#property description "tamanho da janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="FiboChannel";     // Nome do canal
input int             InpDate1=20;               // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=10;              // Preço do 1º ponto, %
input int             InpDate2=60;               // Data do 2º ponto, %
input int             InpPrice2=30;              // Preço do 2º ponto, %
input int             InpDate3=20;               // Data do 3º ponto, %
input int             InpPrice3=25;              // Preço do 3º ponto, %
input color           InpColor=clrRed;           // Cor do canal
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo de linhas do canal
input int             InpWidth=2;                // Largura das linhas do canal 
input bool            InpBack=false;             // Canal de Fundo
input bool            InpSelection=true;         // Destaque para mover
input bool            InpRayLeft=false;          // Continuação do Canal para a esquerda
input bool            InpRayRight=false;         // Continuação do Canal para a direita
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;               // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar Canal Fibonacci pelas coordenadas fornecidas               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboChannelCreate(const long            chart_ID=0,         // ID do gráfico
                       const string          name="FiboChannel"// nome do canal
                       const int             sub_window=0,       // índice da sub-janela
                       datetime              time1=0,            // primeiro ponto de tempo 
                       double                price1=0,           // primeiro ponto de preço
                       datetime              time2=0,            // segundo ponto de tempo
                       double                price2=0,           // segundo ponto de preço
                       datetime              time3=0,            // terceiro ponto de tempo
                       double                price3=0,           // terceiro ponto de preço
                       const color           clr=clrRed,         // cor do sinal
                       const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // estilo das linhas do canal
                       const int             width=1,            // largura das linhas do canal
                       const bool            back=false,         // no fundo
                       const bool            selection=true,     // destacar para mover
                       const bool            ray_left=false,     // continuação do canal para a esquerda
                       const bool            ray_right=false,    // continuação do canal para a direita
                       const bool            hidden=true,        // ocultar na lista de objeto
                       const long            z_order=0)          // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeFiboChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar um canal pelas coordenadas dadas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOCHANNEL,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar \"Canal Fibonacci\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir a cor do canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de linha do canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha do canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do canal
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do canal a esquerda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do canal a direita
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o número de níveis e seus parâmetros                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboChannelLevelsSet(int             levels,             // número de linhas dos níveis
                          double          &values[],          // valores de linhas dos níveis 
                          color           &colors[],          // cor das linhas dos níveis
                          ENUM_LINE_STYLE &styles[],          // estilo das linhas dos níveis
                          int             &widths[],          // largura das linhas dos níveis
                          const long      chart_ID=0,         // ID do gráfico
                          const string    name="FiboChannel"// nome do objeto
  {
//--- verificar tamanhos do array
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": comprimento do array não corresponder ao número de níveis, erro!");
      return(false);
     }
//--- definir o número de níveis
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- definir as propriedades de níveis no loop
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- valor do nível
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- cor do nível
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- estilo de nível
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- largura de nível
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- descrição de nível
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem do Canal Fibonacci                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboChannelPointChange(const long   chart_ID=0,         // ID do gráfico
                            const string name="FiboChannel"// nome do canal
                            const int    point_index=0,      // índice do ponto de ancoragem
                            datetime     time=0,             // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                            double       price=0)            // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir o canal                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboChannelDelete(const long   chart_ID=0,         // ID do gráfico
                       const string name="FiboChannel"// nome do canal
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o canal
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir \"Canal Fibonacci\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ver valores dos pontos de ancoragem do Canal Fibonacci e         |
//| definir os valores padrões estabelecidos para os pontos vazio    |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                                  double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- se o tempo do segundo ponto (a direita)não está definido, será na barra atual
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se o preço do segundo ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do primeiro ponto (a esquerda) não está definido, está localizado 9 barras a esquerda a partir da segunda
   if(!time1)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- definir o primeiro ponto 9 barras a esquerda do segundo
      time1=temp[0];
     }
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo
   if(!price1)
      price1=price2+300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se o tempo do terceiro ponto não está definido,ele coincide com o tempo do primeiro ponto
   if(!time3)
      time3=time1;
//--- se o preço do terceiro ponto não está definido, é igual ao preço do segundo ponto
   if(!price3)
      price3=price2;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem do canal
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir pontos para desenhar o canal
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- criar Canal Fibonacci
   if(!FiboChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem do canal
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/10;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d1>1)
         d1-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!FiboChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/10;
//--- mover o segundo ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!FiboChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   v_steps=accuracy/15;
//--- mover o terceiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p3<accuracy-1)
         p3+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!FiboChannelPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir o canal do gráfico
   FiboChannelDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }