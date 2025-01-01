DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_STDDEVCHANNEL 

OBJ_STDDEVCHANNEL

Desvio Padrão do Canal.

ObjStdDevChannel

Observação

Para Desvio Padrão do Canal, é possível determinar o modo da continuação da sua exibição para a direita e/ou à esquerda (de acordo com as propriedades OBJPROP_RAY_RIGHT e OBJPROP_RAY_LEFT). O modo de preenchimento colorido do canal também pode ser definido.

Propriedade OBJPROP_DEVIATION é usada para alterar o valor do desvio do canal.

Exemplo

O seguinte script cria e move um Desvio Padrão do Canal no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \"Desvio Padrão do Canal\"."
#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidos em percentagem do tamanho da"
#property description "janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="StdDevChannel";   // Nome do canal
input int             InpDate1=10;               // Data do 1º ponto, %
input int             InpDate2=40;               // Data do 2º ponto, %
input double          InpDeviation=1.0;          // Desvio
input color           InpColor=clrRed;           // Cor do canal
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo de linhas do canal
input int             InpWidth=2;                // Largura das linhas do canal 
input bool            InpFill=false;             // Preenchendo o canal com cor
input bool            InpBack=false;             // Canal de Fundo
input bool            InpSelection=true;         // Destaque para mover
input bool            InpRayLeft=false;          // Continuação do Canal para a esquerda
input bool            InpRayRight=false;         // Continuação do Canal para a direita
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;               // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar Regressão Linear do Canal pelas coordenadas dadas          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelCreate(const long            chart_ID=0,        // ID do gráfico
                         const string          name="Channel",    // nome do canal
                         const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                         datetime              time1=0,           // primeiro ponto de tempo
                         datetime              time2=0,           // segundo ponto de tempo
                         const double          deviation=1.0,     // desvio
                         const color           clr=clrRed,        // cor do canal
                         const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo das linhas do canal
                         const int             width=1,           // largura das linhas do canal
                         const bool            fill=false,        // preenchendo o canal cor
                         const bool            back=false,        // no fundo
                         const bool            selection=true,    // destaque para mover
                         const bool            ray_left=false,    // continuação do canal para a esquerda
                         const bool            ray_right=false,   // continuação do canal para a direita
                         const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetos
                         const long            z_order=0)         // prioridade para clique do mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeChannelEmptyPoints(time1,time2);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar um canal pelas coordenadas dadas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_STDDEVCHANNEL,sub_window,time1,0,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar o desvio padrão do canal! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir o valor de desvio que afeta a largura do canal
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation);
//--- definir a cor do canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de linha do canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha do canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do canal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do canal
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do canal a esquerda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do canal a direita
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelPointChange(const long   chart_ID=0,     // Id do Gráfico 
                              const string name="Channel"// nome do canal
                              const int    point_index=0,  // índice do ponto de ancoragem
                              datetime     time=0)         // coordenada do ponto de ancoragem do tempo
  {
//--- se o tempo de ponto não está definido, mover o ponto para o barra atual
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o desvio do canal                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDeviationChange(const long   chart_ID=0,     // ID do gráfico
                                  const string name="Channel"// nome do canal
                                  const double deviation=1.0)  // desvio
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mudar o ângulo de inclinação da linha de tendência
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mudar o desvio de canal! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir o canal                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDelete(const long   chart_ID=0,     // ID do gráfico
                         const string name="Channel"// nome do canal
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o canal
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir o canal! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Ver os valores de pontos de ancoragem do canal e definir valores padrão |
//| para aqueles que estão vazios                                           |
//+-------------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)
  {
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, está localizado 9 barras a esquerda partir da segunda
   if(!time1)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- definir o primeiro ponto 9 barras a esquerda do segundo
      time1=temp[0];
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem do canal
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir pontos para desenhar o canal
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
//--- criar desvio padrão do canal
   if(!StdDevChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpDeviation,InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, o canal horizontal para a direita e expandi-lo
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/2;
//--- mover o canal
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar os seguintes valores
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- mover os pontos de ancoragem  
      if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1]))
         return;
      if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   double v_steps=InpDeviation*2;
//--- expandir o canal
   for(double i=InpDeviation;i<v_steps;i+=10.0/accuracy)
     {
      if(!StdDevChannelDeviationChange(0,InpName,i))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir o canal do gráfico
   StdDevChannelDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }