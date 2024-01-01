DRAW_ARROW

O estilo DRAW_ARROW desenha setas de cor específica (símbolos do conjunto Wingdings) baseado no valor do buffer do indicador. A largura e a cor dos símbolos pode ser especificado semelhante ao modelo DRAW_LINE - usando diretivas de compilador ou dinamicamente usando a função PlotIndexSetInteger(). Mudanças dinâmicas das propriedades de plotagem permitem alterar o visual de um indicador baseado na situação atual.

O código de símbolo é definido usando a propriedade PLOT_ARROW.

//--- Definir o código símbolo a partir das fontes Wingdings para desenhar em PLOT_ARROW

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

O valor padrão do PLOT_ARROW=159 (um círculo).

Cada seta é na verdade um símbolo que tem a altura e o ponto de ancoragem e pode abranger algumas informações importantes num gráfico (por exemplo, o preço de fechamento da barra). Assim, podemos adicionalmente especificar o deslocamento vertical em pixels, o qual não depende da escala do gráfico. As setas serão deslocadas para baixo pelo número especificado de pixels, embora os valores do indicador permanecerão os mesmos:

//--- Definir o deslocamento vertical das setas em pixels

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

Um valor negativo de PLOT_ARROW_SHIFT significa a mudança de setas para cima, valores positivos deslocam a seta para baixo.

O estilo DRAW_ARROW pode ser usado numa sub-janela separada de um gráfico e em sua janela principal. Valores vazios não são desenhados e não aparecem na "Janela de Dados", todos os valores nos buffers do indicador devem ser definidos explicitamente. Buffers não são inicializados com o valor zero.

//--- Definir um valor vazio

PlotIndexSetDouble(index_of_plot_DRAW_ARROW,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

O número de buffers necessários para plotagem DRAW_ARROW é 1.

Um exemplo de indicador que desenha as setas em cada uma das barras com o preço mais alto do que o preço final da barra anterior. A cor, a largura, deslocamento e símbolo de código de todas setas são alterados aleatoriamente a cada N ticks.

No exemplo, para plot1 com o estilo DRAW_ARROW, as propriedades, a cor e o tamanho são especificados usando a diretiva de compilador #property, e depois na função OnCalculate() as propriedades são definidas aleatoriamente. O parâmetro N é definido nos parâmetros externos do indicador para a possibilidade de configuração manual (o guia Parâmetros na janela Propriedades do indicador).