DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_RECTANGLE 

OBJ_RECTANGLE

Retângulo.

ObjRectangle

Observação

Para retângulo, o modo de preenchimento com a cor pode ser definida usando a propriedade OBJPROP_FILL.

Exemplo

O seguinte script cria e move o retângulo no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script cria o retângulo no gráfico."
#property description "Coordenadas de ponto de ancoragem são definidas em porcentagem de"
#property description "porcentagem do tamanho da janela de gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="Rectangle"// Nome do retângulo
input int             InpDate1=40;         // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=40;        // Preço do 1º ponto, %
input int             InpDate2=60;         // Data do 2º ponto, %
input int             InpPrice2=60;        // Preço do 2º ponto, %
input color           InpColor=clrRed;     // Cor do retângulo
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Estilo das linhas do retângulo
input int             InpWidth=2;          // Largura das linhas do retângulo
input bool            InpFill=true;        // Preenchendo o retângulo com cor
input bool            InpBack=false;       // Retângulo de fundo
input bool            InpSelection=true;   // Destaque para mover
input bool            InpHidden=true;      // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;         // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar retângulo pelas coordenadas fornecidas                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectangleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID do gráfico
                     const string          name="Rectangle",  // nome do retângulo
                     const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                     datetime              time1=0,           // primeiro ponto de tempo
                     double                price1=0,          // primeiro ponto de preço
                     datetime              time2=0,           // segundo ponto de tempo
                     double                price2=0,          // segundo ponto de preço
                     const color           clr=clrRed,        // cor do retângulo
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo das linhas do retângulo
                     const int             width=1,           // largura das linhas do retângulo
                     const bool            fill=false,        // preenchimento do retângulo com cor
                     const bool            back=false,        // no fundo
                     const bool            selection=true,    // destaque para mover
                     const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetos
                     const long            z_order=0)         // prioridade para clique do mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeRectangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar um retângulo pelas coordenadas dadas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar um retângulo! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir a cor do retângulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de linhas do retângulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura das linhas do retângulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do retângulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destaque para mover o retângulo
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem do retângulo                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectanglePointChange(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                          const string name="Rectangle"// nome do retângulo
                          const int    point_index=0,    // índice do ponto de ancoragem
                          datetime     time=0,           // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                          double       price=0)          // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir o retângulo                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectangleDelete(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                     const string name="Rectangle"// nome do retângulo
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o retângulo
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir o retângulo! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ver valores pontos de ancoragem do retângulo e definir           |
//| valores padrão para aqueles vazios                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeRectangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                datetime &time2,double &price2)
  {
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do segundo ponto não está definido, está localizado a 9 barras deixadas a partir da segunda
   if(!time2)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- definir o segundo ponto 9 barras a esquerda do primeiro
      time2=temp[0];
     }
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem do retângulo
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir pontos para desenhar o retângulo
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- criar o retângulo
   if(!RectangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem do retângulo
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/2;
//--- mover os pontos de ancoragem
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar os seguintes valores
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- deslocar os pontos
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/2;
//--- mover os pontos de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar os seguintes valores
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- deslocar os pontos
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir o retângulo do gráfico
   RectangleDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }