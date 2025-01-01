DocumentaçãoSeções
Sinal Thumbs Down.

ObjArrowTumbDown

Observação

Posição do ponto de ancoragem relativa ao sinal pode ser selecionado a partir do enumerador ENUM_ARROW_ANCHOR.

Sinais de grande porte (mais de 5) somente serão criados, definindo corretamente o valor da propriedade OBJPROP_WIDTH ao escrever um código no MetaEditor.

Exemplo

O seguinte script cria e move o sinal Thumbs Down no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

 

//--- descrição
#property description "Script desenha sinal \"Thumbs Down\"."
#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é configurado em porcentagem do"
#property description "tamanho da janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string            InpName="ThumbDown";     // nome do sinal
input int               InpDate=25;              // Ponto de ancoragem da data em %
input int               InpPrice=75;             // Ponto de ancoragem do preço em %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_BOTTOM// Tipo de ancoragem
input color             InpColor=clrRed;         // Cor do sinal
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_DOT;      // Estilo de linha da borda
input int               InpWidth=5;              // Tamanho do Sinal
input bool              InpBack=false;           // Fundo do sinal
input bool              InpSelection=true;       // Destaque para mover
input bool              InpHidden=true;          // Ocultar na lista de objetos
input long              InpZOrder=0;             // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar sinal Thumbs Down                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownCreate(const long              chart_ID=0,           // ID do gráfico
                          const string            name="ThumbDown",     // nome do sinal
                          const int               sub_window=0,         // índice de sub-janela
                          datetime                time=0,               // ponto de ancoragem do tempo
                          double                  price=0,              // ponto de ancoragem do preço
                          const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM// tipo de ancoragem
                          const color             clr=clrRed,           // cor do sinal
                          const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // estilo de linha da borda
                          const int               width=3,              // tamanho do sinal
                          const bool              back=false,           // no fundo
                          const bool              selection=true,       // destaque para mover
                          const bool              hidden=true,          // ocultar na lista de objetos
                          const long              z_order=0)            // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar o sinal
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar sinal \"Thumbs Down\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- tipo de definição de ancoragem
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- definir uma cor de sinal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo da linha da borda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- tamanho da definição do sinal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento do sinal com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownMove(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                        const string name="ThumbDown"// nome do objeto
                        datetime     time=0,           // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                        double       price=0)          // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar tipo de ancoragem do sinal Thumbs Down                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownAnchorChange(const long              chart_ID=0,        // ID do gráfico
                                const string            name="ThumbDown",  // nome do objeto
                                const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP// tipo de ancoragem
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar tipo de ancoragem
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha para alterar o tipo de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir sinal Thumbs Down                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownDelete(const long   chart_ID=0,       // ID do gráfico
                          const string name="ThumbDown"// nome do sinal
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o sinal
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir o sinal \"Thumbs Down\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |
//| para aqueles vazios                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar sinal das coordenadas do ponto de ancoragem
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar o sinal
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- criar sinal Thumbs Down no gráfico
   if(!ArrowThumbDownCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover o ponto de ancoragem e alterar sua posição em relação ao sinal
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/4;
//--- mover o ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!ArrowThumbDownMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/4;
//--- mover o ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p>1)
         p-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!ArrowThumbDownMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- alterar a localização do ponto de ancoragem relativa ao sinal
   ArrowThumbDownAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_TOP);
//--- redesenhar o gráfico
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- deletar o sinal do gráfico
   ArrowThumbDownDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }