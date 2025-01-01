- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
Tipos de Objeto
Quando um objeto gráfico é criado usando a função ObjectCreate(), é necessário especificar o tipo de objeto a ser criado, que pode ser um dos valores da enumeração ENUM_OBJECT. Especificações adicionais de propriedades de objetos são possíveis usando funções para trabalhar com objetos gráficos.
ENUM_OBJECT
|
ID
|
|
Descrição
|
|
Linha Vertical
|
|
Linha Horizontal
|
|
Linha de Tendência
|
|
Linha de Tendência por Ângulo
|
|
Linhas de Ciclo
|
|
Linha de Seta
|
|
Canal Eqüidistante
|
|
Canal de Desvio Padrão
|
|
Canal de Regressão Linear
|
|
Forquilha de Andrews
|
|
Linha Gann
|
|
Ventilador Gann
|
|
Grade Gann
|
|
Retração de Fibonacci
|
|
Fusos Horários de Fibonacci
|
|
Fibonacci Fan
|
|
Arcos de Fibonacci
|
|
Canal de Fibonacci
|
|
Expansão de Fibonacci
|
|
Onda Motriz de Elliott
|
|
Onde de Correção de Elliott
|
|
Retângulo
|
|
Triângulo
|
|
Elipse
|
|
Polegares para cima
|
|
Polegar para Baixo
|
|
Seta para cima
|
|
Seta para baixo
|
|
Sinal Stop
|
|
Conferido
|
|
Etiqueta de Preço à Esquerda
|
|
Rótulo de Preço Direito
|
|
Comprar
|
|
Vender
|
|
Seta
|
|
Texto
|
|
Rótulo
|
|
Botão
|
|
Gráfico
|
|
Bitmap
|
|
Rótulo Bitmap
|
|
Edição
|
|
O objeto "Evento" correspondendo a um evento no calendário econômico
|
|
O objeto "Rótulo de Retângulo" para criação e design de interface gráfico customizada.