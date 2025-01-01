DocumentaçãoSeções
Tipos de Objeto

Quando um objeto gráfico é criado usando a função ObjectCreate(), é necessário especificar o tipo de objeto a ser criado, que pode ser um dos valores da enumeração ENUM_OBJECT. Especificações adicionais de propriedades de objetos são possíveis usando funções para trabalhar com objetos gráficos.

ENUM_OBJECT

ID

 

Descrição

OBJ_VLINE

vertical_line

Linha Vertical

OBJ_HLINE

horizonal_line

Linha Horizontal

OBJ_TREND

trend_line

Linha de Tendência

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

Linha de Tendência por Ângulo

OBJ_CYCLES

cycle_lines

Linhas de Ciclo

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

Linha de Seta

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

Canal Eqüidistante

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

Canal de Desvio Padrão

OBJ_REGRESSION

regression_channel

Canal de Regressão Linear

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

Forquilha de Andrews

OBJ_GANNLINE

gann_line

Linha Gann

OBJ_GANNFAN

gann_fan

Ventilador Gann

OBJ_GANNGRID

gann_grid

Grade Gann

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

Retração de Fibonacci

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

Fusos Horários de Fibonacci

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

Fibonacci Fan

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

Arcos de Fibonacci

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

Canal de Fibonacci

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

Expansão de Fibonacci

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

Onda Motriz de Elliott

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

Onde de Correção de Elliott

OBJ_RECTANGLE

rectangle

Retângulo

OBJ_TRIANGLE

triangle

Triângulo

OBJ_ELLIPSE

ellipse

Elipse

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

Polegares para cima

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

Polegar para Baixo

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

Seta para cima

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

Seta para baixo

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

Sinal Stop

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

Conferido

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

Etiqueta de Preço à Esquerda

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

Rótulo de Preço Direito

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

Comprar

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

Vender

OBJ_ARROW

arrow_symbol

Seta

OBJ_TEXT

text_object

Texto

OBJ_LABEL

label_object

Rótulo

OBJ_BUTTON

button_object

Botão

OBJ_CHART

chart_object

Gráfico

OBJ_BITMAP

picture_object

Bitmap

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

Rótulo Bitmap

OBJ_EDIT

edit_object

Edição

OBJ_EVENT

obj_event

O objeto "Evento" correspondendo a um evento no calendário econômico

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

O objeto "Rótulo de Retângulo" para criação e design de interface gráfico customizada.