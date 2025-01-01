icon string Caminho para o arquivo da imagem que será usada como um ícone do programa EX5. Regras de especificação de caminho são as mesmas para recursos. A propriedade deve ser especificada no módulo principal com o código fonte MQL5. O arquivo de ícone deve estar no formato ICO.

link string Link para o website da empresa

copyright string O nome da empresa

version string Versão do programa, máximo de 31 caracteres

description string Breve descrição em texto do programa MQL5. Pode haver vários description, cada um descrevendo uma linha do texto. O comprimento total de todo description não pode exceder 511 caracteres incluindo a quebra de linha.

stacksize int Tamanho do stack no programa MQL5. É necessário um stack de tamanho satisfatório ao executar chamadas recursivas da função. Ao iniciar um script ou um Expert Advisor no gráfico, é alocado um stack de pelo menos 8 MB. No caso de indicadores, o tamanho da pilha é sempre fixo e igual a 1 MB. Quando um programa é iniciado no testador de estratégia, para ele é sempre alocado um stack de 16 MB.

library Uma biblioteca (library); nenhuma função start é atribuída, funções com o modificador export podem ser importadas em outros programas mql5

indicator_applied_price int Especifica o valor padrão para o campo "Aplicar a". Pode-se especificar um dos valores de ENUM_APPLIED_PRICE. Se a propriedade não é especificada, o valor padrão é PRICE_CLOSE

indicator_chart_window Exibe o indicador na janela do gráfico

indicator_separate_window Exibe o indicador em uma janela separada

indicator_height int Altura (height) fixa da sub-janela do indicador em pixels (property INDICATOR_HEIGHT)

indicator_buffers int Número de buffers para cálculo do indicador

indicator_plots int Número de séries gráficas no indicador

indicator_minimum double O limite de escala inferior para uma janela de indicador separada

indicator_maximum double O limite de escala superior para uma janela de indicador separada

indicator_labelN string Define o rótulo para a N-ésima série gráfica exibida na Janela de Dados. Para séries gráficas que requerem múltiplos buffers de indicador (DRAW_CANDLES, DRAW_FILLING e outros), os nomes de rótulos são definidos por meio do separador ';'.

indicator_colorN color A cor de exibição da linha N, onde N é o número da série gráfica; numeração começando em 1

indicator_widthN int Espessura de linha na série gráfica, onde N - número da série gráfica, numeração começando em 1

indicator_styleN int Estilo da linha na série gráfica, especificado a partir dos valores de ENUM_LINE_STYLE. N - número de séries gráficas, numeração começando em 1

indicator_typeN int Tipo de plotagem gráfica, especificado a partir de valores de ENUM_DRAW_TYPE. N - número de séries gráficas, numeração começando em 1

indicator_levelN double Nível horizontal de N em uma janela de indicador separada

indicator_levelcolor color Cor dos níveis horizontais do indicador

indicator_levelwidth int Espessura dos níveis horizontais do indicador

indicator_levelstyle int Estilo dos níveis horizontais do indicador

script_show_confirm Exibe uma janela de confirmação antes de executar o script

script_show_inputs Exibe uma janela com as propriedades antes de executar o script e desabilita esta janela de confirmação

tester_indicator string Nome de um indicador customizado no formato de "nome_indicador.ex5". Indicadores que requeiram teste são definidos automaticamente a partir da função iCustom(), se o correspondente parâmetro é definido através de uma string constante. Para todos os demais casos (uso da função IndicatorCreate() ou uso de uma string não-constante no parâmetro que define o nome do indicador) esta propriedade é requerida

tester_file string Nome de arquivo para um testador com a indicação de extensão, entre aspas duplas (como uma string constante). O arquivo especificado será passado para o Testador de Estratégias. Arquivos de entrada para serem testados, se forem necessários, devem sempre ser especificados.

tester_library string Nome da biblioteca (library) com a extensão, entre aspas duplas. Uma biblioteca pode ter extensão dll ou ex5. Bibliotecas que requeiram teste são definidas automaticamente. Contudo, se alguma biblioteca for usada por um indicador customizado, esta propriedade é requerida

tester_set string Nome de arquivo set com valores e o step dos parâmetros de entrada. O arquivo especificado será transferido para testador antes do teste ou otimização. O nome do arquivo deve ser especificado com a extensão e usando aspas como uma string constante. Se, no nome do arquivo set, você especificar o nome do expert e o número de versão "<expert_name>_<number>.set", ele será automaticamente adicionado ao menu para carregar as versões dos parâmetros de acordo com o número de versão <number>. Por exemplo, o nome "MACD Sample_4.set" indica que se trata de um arquivo set para o expert "MACD Sample.mq5" com um número de versão igual 4. Para estudar formato é recomendado salvar manualmente as configurações de teste/otimização no testador de estratégias, e, em seguida, abrir o arquivo set criado dessa maneira.

tester_no_cache string O testador de estratégia, durante a otimização, salva todos os resultados das corridas no cache de otimização em que para cada conjunto de parâmetros de entrada é salvo o resultado do teste. Isso permite, durante uma nova otimização, nos mesmos parâmetros obter os resultados prontos sem recálculo e demora. Mas para algumas tarefas - por exemplo, em cálculos matemáticos - pode ser necessário realizar cálculos, independentemente da disponibilidade de resultados prontos no cache de otimização. Nesse caso, o arquivo deve incluir a propriedade tester_no_cache. Além disso, embora isso, os próprios resultados do teste serão armazenados no cache, para que você possa ver todos os dados nas corridas concluídas no testador de estratégias.

tester_everytick_calculate string No testador de estratégias, os indicadores são calculados somente quando são acessados para obter dados, isto é, somente no momento em que são solicitados os valores dos buffers de indicador. Isto dá uma aceleração significativa durante o teste e a otimização, se você não precisar obter os valores do indicador em cada tick. A propriedade tester_everytick_calculate permite - durante o teste - ativar forçosamente o modo de cálculo do indicador em cada tick. Os indicadores no testador de estratégia também são contados forçosamente em cada tick nos seguintes casos: ao testar em modo visual

OnChartEvent, OnTimer; se no indicador houver as funções EventChartCustom

se o indicador for criado pelo compilador com número de compilação abaixo de 1916. Esta propriedade se aplica apenas ao trabalho no testador de estratégias, no terminal os indicadores são sempre contados em cada tick entrante.