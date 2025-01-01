DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_GANNLINE 

OBJ_GANNLINE

Linha Gann.

ObjGannLine

Observação

Para Linha Gann, é possível determinar o modo da continuação da sua exibição para a direita e/ou à esquerda (de acordo com as propriedades OBJPROP_RAY_RIGHT e OBJPROP_RAY_LEFT).

Ambos ângulo de Gann com uma escala e as coordenadas do segundo ponto de ancoragem podem ser usados para definir a inclinação da linha.

Exemplo

O seguinte script cria e move o Linha Gann no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \"Linha Gann\"."
#property description "Coordenadas de ponto de ancoragem são definidas em porcentagem de"
#property description "tamanho da janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="GannLine";        // Nome da linha
input int             InpDate1=20;               // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=75;              // Preço do 1º ponto, %
input int             InpDate2=80;               // Data do 2º ponto, %
input double          InpAngle=0.0;              // Angulo Gann
input double          InpScale=1.0;              // Escala
input color           InpColor=clrRed;           // Cor da linha
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo da linha
input int             InpWidth=2;                // Largura da linha
input bool            InpBack=false;             // Linha de fundo
input bool            InpSelection=true;         // Destaque para mover
input bool            InpRayLeft=false;          // Continuação da Linha para a esquerda
input bool            InpRayRight=true;          // Continuação da Linha para a direita
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;               // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar Linha Gann pelas coordenadas, ângulo e escala              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineCreate(const long            chart_ID=0,        // ID de gráfico
                    const string          name="GannLine",   // nome da linha
                    const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                    datetime              time1=0,           // primeiro ponto de tempo
                    double                price1=0,          // primeiro ponto de preço
                    datetime              time2=0,           // segundo ponto de tempo
                    const double          angle=1.0,         // angulo Gann
                    const double          scale=1.0,         // escala
                    const color           clr=clrRed,        // cor da linha
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo da linha
                    const int             width=1,           // largura da linha 
                    const bool            back=false,        // no fundo
                    const bool            selection=true,    // destaque para mover
                    const bool            ray_left=false,    // continuação da linha para a esquerda
                    const bool            ray_right=true,    // continuação da linha para a direita
                    const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetos
                    const long            z_order=0)         // prioridade para o clique do mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar Linha Gann pelas coordenadas fornecidas
//--- corretas coordenadas do segundo ponto de ancoragem são redefinida
//--- automaticamente após o angulo Gann e/ou as mudanças de escala,
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar \"Linha Gann\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- alterar angulo Gann
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- alterar a escala (número de pips por barra)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- definir cor da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de exibição da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destaque para mover as linhas
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição da linha à esquerda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição da linha à direita
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem do Linha Gann                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLinePointChange(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                         const string name="GannLine"// nome da linha
                         const int    point_index=0,   // índice do ponto de ancoragem
                         datetime     time=0,          // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                         double       price=0)         // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover ponto de ancoragem da linha
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar angulo Gann                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineAngleChange(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                         const string name="GannLine"// nome da linha
                         const double angle=1.0)       // angulo Gann
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar angulo Gann
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar o angulo Gann! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar escala Gann Line                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineScaleChange(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                         const string name="GannLine"// nome da linha
                         const double scale=1.0)       // escala
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar a escala (número de pips por barra)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar a escala! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função remove a Linha Gann gráfico                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineDelete(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                    const string name="GannLine"// nome da linha
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir linha Gann
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir \"Linha Gann\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ver valores pontos de ancoragem da linha Gann e definir          | 
//| valores padrão para aqueles vazios                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, está localizado 9 barras a esquerda partir da segunda
   if(!time1)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- definir o primeiro ponto 9 barras a esquerda do segundo
      time1=temp[0];
     }
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem da linha
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar a linha Gann
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- criar Linha Gann
   if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover o ponto de ancoragem da linha e mudar o angulo
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/2;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem vertical
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- meio segundo de atraso
   Sleep(500);
//--- definir o valor atual de angulo Gann (alterar
//--- depois de mover o primeiro ponto de ancoragem)
   double curr_angle;
   if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))
      return;
//--- contador de loop
   v_steps=accuracy/8;
//--- alterar angulo Gann
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir a linha do gráfico
   GannLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }