Todas as janelas de tempo (timeframes) pré-definidas de gráficos têm identificadores únicos. O identificador PERIOD_CURRENT significa o período corrente de um gráfico, no qual um programa MQL5 está rodando.
ENUM_TIMEFRAMES
|
ID
|
Descrição
|
PERIOD_CURRENT
|
Janela de tempo corrente
|
PERIOD_M1
|
1 minuto
|
PERIOD_M2
|
2 minutos
|
PERIOD_M3
|
3 minutos
|
PERIOD_M4
|
4 minutos
|
PERIOD_M5
|
5 minutos
|
PERIOD_M6
|
6 minutos
|
PERIOD_M10
|
10 minutos
|
PERIOD_M12
|
12 minutos
|
PERIOD_M15
|
15 minutos
|
PERIOD_M20
|
20 minutos
|
PERIOD_M30
|
30 minutos
|
PERIOD_H1
|
1 hora
|
PERIOD_H2
|
2 horas
|
PERIOD_H3
|
3 horas
|
PERIOD_H4
|
4 horas
|
PERIOD_H6
|
6 horas
|
PERIOD_H8
|
8 horas
|
PERIOD_H12
|
12 horas
|
PERIOD_D1
|
1 dia
|
PERIOD_W1
|
1 semana
|
PERIOD_MN1
|
1 mês
Exemplo:
|
string chart_name="test_Object_Chart";
Identificadores de timeseries #
Identificadores de timeseries são usados nas funções iHighest() e iLowest(). Pode ser um dos valores da enumeração
ENUM_SERIESMODE
|
Identificador
|
Descrição
|
MODE_OPEN
|
Preço de abertura
|
MODE_LOW
|
Preço mínimo
|
MODE_HIGH
|
Preço máximo
|
MODE_CLOSE
|
Preço de fechamento
|
MODE_VOLUME
|
Volume de ticks
|
MODE_REAL_VOLUME
|
Volume real
|
MODE_SPREAD
|
Spread
