Todas as janelas de tempo (timeframes) pré-definidas de gráficos têm identificadores únicos. O identificador PERIOD_CURRENT significa o período corrente de um gráfico, no qual um programa MQL5 está rodando.

ENUM_TIMEFRAMES

ID

Descrição

PERIOD_CURRENT

Janela de tempo corrente

PERIOD_M1

1 minuto

PERIOD_M2

2 minutos

PERIOD_M3

3 minutos

PERIOD_M4

4 minutos

PERIOD_M5

5 minutos

PERIOD_M6

6 minutos

PERIOD_M10

10 minutos

PERIOD_M12

12 minutos

PERIOD_M15

15 minutos

PERIOD_M20

20 minutos

PERIOD_M30

30 minutos

PERIOD_H1

1 hora

PERIOD_H2

2 horas

PERIOD_H3

3 horas

PERIOD_H4

4 horas

PERIOD_H6

6 horas

PERIOD_H8

8 horas

PERIOD_H12

12 horas

PERIOD_D1

1 dia

PERIOD_W1

1 semana

PERIOD_MN1

1 mês

Exemplo:

   string chart_name="test_Object_Chart";
   Print("Vamos tentar criar um objeto gráfico com o nome ",chart_name);
//--- Se tal objeto não existir - criá-lo
   if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);
//--- Define o ativo
   ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
//--- Define a coordenada X do ponto de ancoragem
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);
//--- Define a coordenada Y do ponto de ancoragem
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);
//--- Define a largura do gráfico
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);
//--- Define a altura
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);
//--- Define a janela de tempo
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
//--- Define escala (de 0 a 5)
   ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);
//--- Desativa a seleção por mouse
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

Identificadores de timeseries #

Identificadores de timeseries são usados ​​nas funções iHighest() e iLowest(). Pode ser um dos valores da enumeração

ENUM_SERIESMODE

Identificador

Descrição

MODE_OPEN

Preço de abertura

MODE_LOW

Preço mínimo

MODE_HIGH

Preço máximo

MODE_CLOSE

Preço de fechamento

MODE_VOLUME

Volume de ticks

MODE_REAL_VOLUME

Volume real

MODE_SPREAD

Spread

