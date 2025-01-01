//--- conectar a biblioteca de elementos de controle

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

//--- constantes predefinidas

#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // x coordenadas do nome da propriedade na primeira coluna

#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // x coordenadas do valor da propriedade na primeira coluna

#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // x coordenadas do nome da propriedade na segunda e terceira colunas

#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // x coordenadas do valor da propriedade na segunda e terceira coluna

#define X_BUTTON_1 285 // x coordenadas do botão na primeira coluna

#define X_BUTTON_2 700 // x coordenadas do botão na segunda coluna

#define Y_PROPERTY_1 30 // y coordenadas do do início da primeira e segunda coluna

#define Y_PROPERTY_2 286 // y coordenadas do início da terceira coluna

#define Y_DISTANCE 16 // eixo y da distância entre as linhas

#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // número da última propriedade gráfica

//--- parâmetros de entrada

input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Cor de linhas ímpares

input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Cor de linhas pares

//--- variáveis ​​e arrays

CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // etiquetas para exibir nomes das propriedades

CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // etiquetas para exibição dos valores da propriedade

CChartObjectButton ExtButtons[]; // botões

int ExtNumbers[]; // índices das propriedades

string ExtNames[]; // nomes das propriedades

uchar ExtDataTypes[]; // tipos de dados de propriedade (integer, double, string)

uint ExtGroupTypes[]; // array que armazena os dados de propriedades pertencente a um dos grupos

uchar ExtDrawTypes[]; // array que armazena os dados sobre o tipo de exibição da propriedade

double ExtMaxValue[]; // valores máximos possíveis das propriedades para se trabalhar com painel

double ExtMinValue[]; // valores mínimos possíveis das propriedades para se trabalhar com painel

double ExtStep[]; // passos para alterar as propriedades

int ExtCount; // número total de todas as propriedades

color ExtColors[2]; // array de cores para exibição das linhas

string ExtComments[2]; // array de comentários (para propriedade CHART_COMMENT)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- exibir a comentário no gráfico

Comment("SomeComment");

//--- armazenam cores no array para alternarem entre eles mais tarde

ExtColors[0]=InpFirstColor;

ExtColors[1]=InpSecondColor;

//--- armazenam comentários no array para alternarem entre eles mais tarde

ExtComments[0]="FirstComment";

ExtComments[1]="SecondComment";

//--- preparar e exibir o painel de controle para o gerenciamento das propriedades do gráfico

if(!PrepareControls())

return(INIT_FAILED);

//--- sucesso na execução

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de finalização do expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- remover o comentário no gráfico

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Manipular eventos de um gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- verificar o evento clicando no objeto do gráfico

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

//--- divide o nome do objeto pelo separador

string obj_name[];

StringSplit(sparam,'_',obj_name);

//--- verifica se o objeto é um botão

if(obj_name[0]=="Button")

{

//--- receber índice de botão

int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);

//--- desfazer pressionando o botão

ExtButtons[index].State(false);

//--- definir o novo valor da propriedade dependendo do seu tipo

if(ExtDataTypes[index]=='I')

ChangeIntegerProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='D')

ChangeDoubleProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='S')

ChangeStringProperty(index);

}

}

//--- re-desenhar valores de propriedades

RedrawProperties();

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar a propriedade inteira do gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeIntegerProperty(const int index)

{

//--- receber o valor atual da propriedade

long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);

//--- definir o seguinte valor da propriedade

switch(ExtDrawTypes[index])

{

case 'C':

value=GetNextColor((color)value);

break;

default:

value=(long)GetNextValue((double)value,index);

break;

}

//--- definir o novo valor de propriedade

ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar a propriedade double do gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeDoubleProperty(const int index)

{

//--- receber o valor atual da propriedade

double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);

//--- definir o seguinte valor da propriedade

value=GetNextValue(value,index);

//--- definir o novo valor de propriedade

ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar a propriedade string do gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeStringProperty(const int index)

{

//--- variável estática para comutação dentro do array ExtComments

static uint comment_index=1;

//--- alterar o índice para receber outro comentário

comment_index=1-comment_index;

//--- definir o novo valor de propriedade

ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Definir o próximos valor da propriedade |

//+------------------------------------------------------------------+

double GetNextValue(const double value,const int index)

{

if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])

return(value+ExtStep[index]);

else

return(ExtMinValue[index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Receber a próxima cor para a propriedade tipo color |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetNextColor(const color clr)

{

//--- retornar o seguinte valor de cor

switch(clr)

{

case clrWhite: return(clrRed);

case clrRed: return(clrGreen);

case clrGreen: return(clrBlue);

case clrBlue: return(clrBlack);

default: return(clrWhite);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Re-desenhar valores de propriedades |

//+------------------------------------------------------------------+

void RedrawProperties(void)

{

//--- texto de valor da propriedade

string text;

long value;

//--- loop do número de propriedades

for(int i=0;i<ExtCount;i++)

{

text="";

switch(ExtDataTypes[i])

{

case 'I':

//--- receber o valor atual da propriedade

if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))

break;

//--- texto de propriedade inteiro

switch(ExtDrawTypes[i])

{

//--- propriedade color

case 'C':

text=(string)((color)value);

break;

//--- propriedade boolean

case 'B':

text=(string)((bool)value);

break;

//--- propriedade do enumerador ENUM_CHART_MODE

case 'M':

text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);

break;

//--- propriedade do enumerador ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case 'V':

text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);

break;

//--- número tipo int

default:

text=IntegerToString(value);

break;

}

break;

case 'D':

//--- texto de propriedade double

text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);

break;

case 'S':

//--- texto de propriedade string

text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);

break;

}

//--- mostrar valor de propriedade

ExtLabelsValue[i].Description(text);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar o painel para o gerenciamento das propriedades do gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareControls(void)

{

//--- alocar memória para arrays com uma reserva

MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);

//--- variáveis

int i=0; // loop variável

int col_1=0; // número de propriedades na primeira coluna

int col_2=0; // número de propriedade na segunda coluna

int col_3=0; // múmero de propriedade na terceira coluna

//--- número atual de propriedades - 0

ExtCount=0;

//--- observando propriedades no loop

while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)

{

//--- armazenar o número atual de propriedades

ExtNumbers[ExtCount]=i;

//--- incrementar o valor da variável do loop

i++;

//--- verificar se existe uma propriedade com tal número

if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))

{

//--- criar elementos de controle para a propriedade

switch(ExtGroupTypes[ExtCount])

{

case 1:

//--- criar etiquetas e um botão para a propriedade

if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- número de elementos na primeira coluna foi incrementado

col_1++;

break;

case 2:

//--- criar etiquetas e um botão para a propriedade

if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- número de elementos na segunda coluna foi incrementado

col_2++;

break;

case 3:

//--- criar apenas etiquetas para a propriedade

if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))

return(false);

//--- número de elementos na terceira coluna foi incrementado

col_3++;

break;

}

//--- definir o máximo e o mínimo do valor e da etapa da propriedade

GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);

//--- incrementar o número de propriedades

ExtCount++;

}

}

//--- liberar a memória não usada pelos arrays

MemoryAllocation(ExtCount);

//--- re-desenhar valores de propriedades

RedrawProperties();

ChartRedraw();

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alocar memória para os arrays |

//+------------------------------------------------------------------+

void MemoryAllocation(const int size)

{

ArrayResize(ExtLabelsName,size);

ArrayResize(ExtLabelsValue,size);

ArrayResize(ExtButtons,size);

ArrayResize(ExtNumbers,size);

ArrayResize(ExtNames,size);

ArrayResize(ExtDataTypes,size);

ArrayResize(ExtGroupTypes,size);

ArrayResize(ExtDrawTypes,size);

ArrayResize(ExtMaxValue,size);

ArrayResize(ExtMinValue,size);

ArrayResize(ExtStep,size);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificar se o índice de propriedade pertence a um de |

//| enumerador ENUM_CHART_PROPERTIES |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- verificar se a propriedade é do tipo integer

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='I'; // propriedade do enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definir parâmetros da propriedade display

return(true);

}

//--- verificar se a propriedade é do tipo double

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='D'; // propriedade do enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definir parâmetros da propriedade display

return(true);

}

//--- verificar se a proprieade é do tipo string

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='S'; // propriedade do enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definir parâmetros da propriedade display

return(true);

}

//--- propriedade não pertence a qualquer enumeração

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Definir o grupo que a propriedade será armazenada em |

//| bem como seu tipo de exibição |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- verificar se a propriedade pertence ao terceiro grupo

//--- propriedades terceiro grupo são apresentados na segunda coluna, a partir de CHART_BRING_TO_TOP

if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- verificar se a propriedade pertence ao segundo grupo

//--- propriedades segundo grupo são apresentados no início da segunda coluna

if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- se você está aqui, a propriedade pertence ao primeiro grupo (primeira coluna)

CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);

}

//+----------------------------------------------------------------------+

//| A função verifica se a propriedade pertence ao terceiro grupo e |

//| define o seu tipo display no caso de uma resposta positiva |

//+----------------------------------------------------------------------+

bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- verificar se a propriedade pertence ao terceiro grupo

switch(property_number)

{

//--- propriedades boolean

case CHART_IS_OBJECT:

case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:

draw_type='B';

break;

//--- propriedades inteiro

case CHART_VISIBLE_BARS:

case CHART_WINDOWS_TOTAL:

case CHART_WINDOW_HANDLE:

case CHART_WINDOW_YDISTANCE:

case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:

case CHART_WIDTH_IN_BARS:

case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:

draw_type='I';

break;

//--- propriedades double

case CHART_PRICE_MIN:

case CHART_PRICE_MAX:

draw_type='D';

break;

//--- na verdade, esta propriedade é um comando para exibir o gráfico em cima de todos os outros

//--- não há necessidade de aplicar este painel, como a janela sempre será

//--- em cima das outras antes de a usarmos

case CHART_BRING_TO_TOP:

draw_type=' ';

break;

//--- propriedade não pertencem ao terceiro grupo

default:

return(false);

}

//--- propriedade pertencem ao terceiro grupo

group_type=3;

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------+

//| A função verifica se a propriedade pertence ao segundo grupo e |

//| define o seu tipo display no caso de uma resposta positiva |

//+----------------------------------------------------------------------+

bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- verificar se a propriedade pertence ao segundo grupo

switch(property_number)

{

//--- propriedade de tipo ENUM_CHART_MODE

case CHART_MODE:

draw_type='M';

break;

//--- propriedade de tipo ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case CHART_SHOW_VOLUMES:

draw_type='V';

break;

//--- propriedade string

case CHART_COMMENT:

draw_type='S';

break;

//--- propriedade color

case CHART_COLOR_BACKGROUND:

case CHART_COLOR_FOREGROUND:

case CHART_COLOR_GRID:

case CHART_COLOR_VOLUME:

case CHART_COLOR_CHART_UP:

case CHART_COLOR_CHART_DOWN:

case CHART_COLOR_CHART_LINE:

case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:

case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:

case CHART_COLOR_BID:

case CHART_COLOR_ASK:

case CHART_COLOR_LAST:

case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:

draw_type='C';

break;

//--- propriedade não pertence ao segundo grupo

default:

return(false);

}

//--- propriedade pertence ao segundo grupo

group_type=2;

return(true);

}

//+-----------------------------------------------------------------------+

//| Esta função é chamada apenas se ela já é conhecida |

//| a propriedade não é do segundo e terceiro grupos de propriedades |

//+-----------------------------------------------------------------------+

void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- a propriedade pertence ao primeiro grupo

group_type=1;

//--- definir a propriedade tipo display

switch(property_number)

{

//--- propriedades inteiro

case CHART_SCALE:

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

draw_type='I';

return;

//--- propriedades double

case CHART_SHIFT_SIZE:

case CHART_FIXED_POSITION:

case CHART_FIXED_MAX:

case CHART_FIXED_MIN:

case CHART_POINTS_PER_BAR:

draw_type='D';

return;

//--- ficaram apenas as propriedades boolean

default:

draw_type='B';

return;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar uma etiqueta e um botão para a propriedade |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,

const int xb,const int y,const bool btn)

{

//--- array estático para comutar dentro do array de cor ExtColors

static uint color_index[3]={1,1,1};

//--- alterar o índice para receber uma outra cor

color_index[type]=1-color_index[type];

//--- etiquetas display e um botão (se btn = true) para a propriedade

if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))

return(false);

if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))

return(false);

if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))

return(false);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| criar um rótulo |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,

const color clr,const int x,const int y)

{

if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);

if(!lbl.Description(text)) return(false);

if(!lbl.FontSize(10)) return(false);

if(!lbl.Color(clr)) return(false);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar o botão |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,

const int x,const int y)

{

if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);

if(!btn.Description("Próximo")) return(false);

if(!btn.FontSize(10)) return(false);

if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);

if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);

if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Definir o máximo e o mínimo do valor e da etapa propriedade |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)

{

double value;

//--- definir os valores dependendo do tipo de propriedade

switch(property_number)

{

case CHART_SCALE:

max=5;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_MODE:

case CHART_SHOW_VOLUMES:

max=2;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_SHIFT_SIZE:

max=50;

min=10;

step=2.5;

break;

case CHART_FIXED_POSITION:

max=90;

min=0;

step=15;

break;

case CHART_POINTS_PER_BAR:

max=19;

min=1;

step=3;

break;

case CHART_FIXED_MAX:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);

max=value*1.25;

min=value;

step=value/32;

break;

case CHART_FIXED_MIN:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);

max=value;

min=value*0.75;

step=value/32;

break;

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

max=700;

min=520;

step=30;

break;

//--- valores padrão

default:

max=1;

min=0;

step=1;

}

}