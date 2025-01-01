DocumentaçãoSeções
Exemplos de como trabalhar com um gráfico 

Exemplos de como trabalhar com um gráfico

Exemplos de como trabalhar com propriedades do gráfico. Uma ou duas funções completas são exibidas para cada propriedade. Estas funções permitem configurar/receber o valor da propriedade. Essas funções podem ser utilizadas "como estão" em aplicativos personalizados MQL5.

a imagem abaixo mostra o painel gráfico ilustrando como modificara propriedade do gráficomudando sua aparência. Clicando próximo botão permite definir o novo valor da propriedade apropriada e visualizar as alterações na janela do gráfico.

chart_properties_panel

O código fonte do painel está localizado abaixo.

Propriedades do Gráfico e Exemplos de Funções para Trabalhar com Eles

  • CHART_IS_OBJECT define se um objeto é um gráfico real ou um objeto gráfico.

//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Definir se um objeto é um gráfico. Se ele for                           |
//| um objeto gráfico, o resultado é verdadeiro. Se ele for um gráfico real |
//| o resultado da variável foi o valor falso.                              |
//+-------------------------------------------------------------------------+
bool ChartIsObject(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- obter a propriedade do gráfico
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_IS_OBJECT,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      //--- retorna false
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_BRING_TO_TOP exibe o gráfico no topo de outros gráficos.

//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Enviar comando para o terminal para exibir o gráfico acima dos outros.  |
//+-------------------------------------------------------------------------+
bool ChartBringToTop(const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- exibe o gráfico no topo de outros gráficos
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_BRING_TO_TOP,0,true))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_MOUSE_SCROLL é uma propriedade para rolagem do gráfico usando botão esquerdo do mouse.

//+--------------------------------------------------------------------------+
//| A função define se a rolagem do gráfico usando o botão esquerdo do mouse |
//| está habilitado.                                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------+
bool ChartMouseScrollGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_MOUSE_SCROLL,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita a rolagem do gráfico usando botão     |
//| esquerdo do mouse.                                                 |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool ChartMouseScrollSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_MOUSE_SCROLL,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_EVENT_MOUSE_MOVE é uma propriedade de enviar mensagens sobre mudança de eventos e cliques de mouse para aplicações MQL5 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar se mudança de eventos e cliques de mouse               |
//| são enviadas para todas as aplicações mql5 no gráfico.           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartEventMouseMoveGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de envio de mensagens sobre mudança      |
//| de eventos e cliques de mouse para aplicações no                             |
//| gráfico.                                                                     |
//+------------------------------------------------------------------------------+
bool ChartEventMouseMoveSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_EVENT_OBJECT_CREATE é uma propriedade de enviar mensagens sobre o evento da criação do objeto gráfico para aplicações MQL5 (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE).

//+---------------------------------------------------------------------+
//| Verificar se é mensagens do evento da criação de um objeto gráfico  |
//| são enviadas para todas as aplicações mql5 no gráfico.              |
//+---------------------------------------------------------------------+
bool ChartEventObjectCreateGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de envio de mensagens sobre          |
//| o evento da criação do objeto gráfico para aplicações mql5 no            |
//| gráfico.                                                                 |
//+--------------------------------------------------------------------------+
bool ChartEventObjectCreateSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_EVENT_OBJECT_DELETE é uma propriedade de enviar mensagens sobre o evento da exclusão do objeto gráfico para aplicações MQL5 (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE).

//+---------------------------------------------------------------------+
//| Verificar se mensagens é do evento da exclusão de um objeto gráfico |
//| são enviadas para todas as aplicações mql5 no gráfico.              |
//+---------------------------------------------------------------------+
bool ChartEventObjectDeleteGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de envio de mensagens sobre          |
//| o evento da exclusão do objeto gráfico para aplicações mql5 no           |
//| gráfico.                                                                 |
//+--------------------------------------------------------------------------+
bool ChartEventObjectDeleteSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_MODE tipo de gráfico (candles, barras ou linha).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Obter tipo de gráfico (candles, barras ou                        |
//| linha).                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_CHART_MODE ChartModeGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=WRONG_VALUE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_MODE,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((ENUM_CHART_MODE)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Define tipo de gráfico (candles, barras ou                       |
//| linha).                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartModeSet(const long value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_MODE,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_FOREGROUND é uma propriedade de exibição do gráfico de preço no primeiro plano.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define se um gráfico de preço é exibido no              |
//| primeiro plano.                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartForegroundGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_FOREGROUND,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+---------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de exibição do gráfico de preço no    |
//| primeiro plano.                                                           |
//+---------------------------------------------------------------------------+
bool ChartForegroundSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_FOREGROUND,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHIFT modo de encaixe do gráfico de preço a partir da borda direita.

//+------------------------------------------------------------------------------------+
//| A função define se o modo de deslocamento do gráfico de preço do limite direito    |
//| está habilitado.                                                                   |
//+------------------------------------------------------------------------------------+
bool ChartShiftGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHIFT,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de exibição do gráfico de preço com  |
//| deslocamento do limite direito.                                          |
//+--------------------------------------------------------------------------+
bool ChartShiftSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHIFT,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_AUTOSCROLL modo de movimentação automática para a borda direita do gráfico.

//+---------------------------------------------------------------------+
//| A função define o modo de auto-rolamento do gráfico                 |
//| para a direita no caso de chegada de novos ticks estar habilitado.  |
//+---------------------------------------------------------------------+
bool ChartAutoscrollGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_AUTOSCROLL,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de auto-rolamento do gráfico |
//| para a direita no caso da chegada de novos ticks.                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartAutoscrollSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_AUTOSCROLL,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SCALE chart scale property.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Obter escala do gráfico (de 0 a 5).                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartScaleGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=-1;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SCALE,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((int)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir escala do gráfico (de 0 a 5).                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartScaleSet(const long value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SCALE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SCALEFIX o modo de especificar a escala do gráfico em pontos por barra.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define se o modo de fixar a escala está habilitado.     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartScaleFixGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SCALEFIX,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de fixar a escala.              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartScaleFixSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SCALEFIX,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SCALEFIX_11 modo de escala 1:1.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define se a escala "1:1" está habilitada.               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartScaleFix11Get(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SCALEFIX_11,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de escala "1:1"              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartScaleFix11Set(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SCALEFIX_11,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SCALE_PT_PER_BAR o modo de especificar a escala do gráfico em pontos por barra.

//+------------------------------------------------------------------------------+
//| A função define se o modo de especificar a escala do gráfico é por pontos    |
//| barra está habilitada.                                                       |
//+------------------------------------------------------------------------------+
bool ChartScalePerBarGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SCALE_PT_PER_BAR,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de definir a escala do gráfico em pontos por   |
//| barra.                                                                             |
//+------------------------------------------------------------------------------------+
bool ChartScalePerBarSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SCALE_PT_PER_BAR,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_OHLC propriedade de exibe valores OHLC no canto superior esquerdo.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define se o modo de exibição dos valores OHLC           |
//| no canto superior esquerdo está habilitado.                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowOHLCGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_OHLC,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de exibição dos valores OHLC no      |
//| canto superior esquerdo do gráfico.                                      |
//+--------------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowOHLCSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_OHLC,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_BID_LINE a propriedade mostra o valor Bid como uma linha horizontal no gráfico.

//+-----------------------------------------------------------------------------+
//| A função define se é o modo de exibição da linha do valor Bid no gráfico    |
//| está habilitado.                                                            |
//+-----------------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowBidLineGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_BID_LINE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de exibição da linha Bid no    |
//| gráfico.                                                           |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowBidLineSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_BID_LINE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_ASK_LINE a propriedade de mostrar o valor Ask como uma linha horizontal no gráfico.

//+-----------------------------------------------------------------------+
//| A função define se é o modo de exibição da linha de valor Ask no      |
//| gráfico.                                                              |
//+-----------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowAskLineGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_ASK_LINE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------+
//| A função habibita/desabilita o modo de exibição da linha ASk no       |
//| gráfico.                                                              |
//+-----------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowAskLineSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_ASK_LINE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_LAST_LINEa propriedade de exibir último valor como uma linha horizontal no gráfico.

//+---------------------------------------------------------------------------------+
//| A função define se o modo da exibição da linha para a última execução           |
//| do preço de negociação está habilitada.                                         |
//+---------------------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowLastLineGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_LAST_LINE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo da exibição da linha para a última execução      |
//| do preço de negociação.                                                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowLastLineSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_LAST_LINE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_PERIOD_SEPa propriedade de exibir separadores verticais entre os períodos adjacentes.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define se o modo da exibição dos separadores vertical   |
//| entre os períodos adjacentes está habilitado.                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowPeriodSeparatorGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_PERIOD_SEP,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de exibição dos separadores  |
//| vertical entre os períodos adjacentes.                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowPeriodSepapatorSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_PERIOD_SEP,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_GRID a propriedade de mostrar a grade do gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define se a grade do gráfico é exibida.                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowGridGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_GRID,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita a grade do gráfico.                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowGridSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- definir o valor da propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_GRID,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_VOLUMESa propriedade de mostrar os volumes num gráfico.

//+------------------------------------------------------------------------+
//| A função define se os volumes são exibidos no gráfico (ou não são      |
//| mostrados, ticks são mostrados, os atuais são mostrados).              |
//+------------------------------------------------------------------------+
ENUM_CHART_VOLUME_MODE ChartShowVolumesGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=WRONG_VALUE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_VOLUMES,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define o mode de exibição dos volumes no gráfico.       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowVolumesSet(const long value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_VOLUMES,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_OBJECT_DESCRa propriedade mostrar descrições pop-up do objeto gráfico.

//+-------------------------------------------------------------------+
//| A função define se descrições pop-up de objetos gráficos são      |
//| exibidas quando colocado o cursor do mouse sobre eles.            |
//+-------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowObjectDescriptionGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de exibição de descrições pop-up     |
//| de objetos gráficos quando colocado o cursor do mouse sobre eles.        |
//+--------------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowObjectDescriptionSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_VISIBLE_BARS define o número de barras no gráfico que são disponibilizadas para exibição.

//+-----------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe o número de barras que são mostradas (visíveis)       |
//| na janela do gráfico.                                                 |
//+-----------------------------------------------------------------------+
int ChartVisibleBars(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=-1;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_VISIBLE_BARS,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((int)result);
  }

 

  • CHART_WINDOWS_TOTAL define o número total de janelas do gráfico incluindo sub-janelas do indicador.

//+--------------------------------------------------------------------------+
//| A função obtém o número total de janelas do gráfico incluindo            |
//| subjanelas do indicador.                                                 |
//+--------------------------------------------------------------------------+
int ChartWindowsTotal(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=-1;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_WINDOWS_TOTAL,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((int)result);
  }

 

  • CHART_WINDOW_IS_VISIBLE define a visibilidade da sub-janela.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define se a atual janela do gráfico ou sub-janela       |
//| está visível.                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartWindowsIsVisible(bool &result,const long chart_ID=0,const int sub_window=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_WINDOW_IS_VISIBLE,sub_window,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_WINDOW_HANDLE retorna o manipulador do gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função obtém o manipulador do gráfico                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartWindowsHandle(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=-1;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_WINDOW_HANDLE,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((int)result);
  }

 

  • CHART_WINDOW_YDISTANCE define a distância em pixels entre a quadro superior do sub-janela do indicador e o quadro superior da janela principal do gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função obtém a distância em pixels entre a quadro superior da  |
//| sub-janela e o quadro superior da janela principal do gráfico.   |
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartWindowsYDistance(const long chart_ID=0,const int sub_window=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=-1;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_WINDOW_YDISTANCE,sub_window,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((int)result);
  }

 

  • CHART_FIRST_VISIBLE_BAR retorna o número da primeira barra visível no gráfico (barra de indexação que corresponde a série temporal).

//+---------------------------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe o número da primeira barra visível no gráfico.                        |
//| Indexação é executada como em séries temporais, as últimas barras têm índices menores |
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
int ChartFirstVisibleBar(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=-1;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((int)result);
  }

 

  • CHART_WIDTH_IN_BARS retorna a largura do gráfico de barras.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a largura do gráfico de barras.                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartWidthInBars(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=-1;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_WIDTH_IN_BARS,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((int)result);
  }

 

  • CHART_WIDTH_IN_PIXELS retorna a largura da do gráfico em pixels.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a largura da do gráfico em pixels.               |
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartWidthInPixels(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=-1;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((int)result);
  }

 

  • CHART_HEIGHT_IN_PIXELSpropriedade em pixels da altura do gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe o valor da altura do gráfico em pixels.          |
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartHeightInPixelsGet(const long chart_ID=0,const int sub_window=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long result=-1;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,sub_window,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((int)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define o valor da altura do gráfico em pixels.          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartHeightInPixelsSet(const int value,const long chart_ID=0,const int sub_window=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,sub_window,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_BACKGROUND - cor do fundo do gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a cor do fundo do gráfico.                       |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartBackColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber a cor do fundo do gráfico
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_BACKGROUND,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função define a cor de fundo do gráfico.                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartBackColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- definir a cor do fundo do gráfico
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_BACKGROUND,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_FOREGROUND Cor dos eixos, escala e linha OHLC.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a cor dos eixos, da escala e da linha OHLC.      |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartForeColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber cor dos eixos, escala e linha OHLC
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_FOREGROUND,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor dos eixos, da escala e da linha OHLC.   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartForeColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- definir cor dos eixos, escala e linha OHLC
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_FOREGROUND,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_GRID cor da grade do gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a cor da grade do gráfico.                       |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartGridColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber a cor da grade do gráfico
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_GRID,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor da grade do gráfico.                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartGridColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar a cor da grade do gráfico
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_GRID,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_VOLUME - cor dos volumes e níveis de abertura de posição.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe cor de volumes e níveis de entrada               |
//| no mercado.                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartVolumeColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- recebe cor de volumes e níveis de entrada no mercado
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_VOLUME,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor de volumes e entrada                    |
//| no mercado.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartVolumeColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar cor de volumes e níveis de entrada no mercado
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_VOLUME,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_CHART_UP cor da barra de alta, sombra e borda da barra de alta (também denominado como castiçal ou vela de alta).

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe cor da barra de alta, a sua sombra e             |
//| o limite do corpo do candlestick de alta.                        |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartUpColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- recebe cor da barra de alta, a sua sombra e o limite do corpo do candlestick de alta
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CHART_UP,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura cor da barra de alta, sua sombra e            |
//| o limite do corpo do candlestick de alta.                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartUpColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar a cor da barra de alta, a sua sombra e o limite do corpo do candlestick de alta
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CHART_UP,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_CHART_DOWNcor da barra de baixa, a sua sombra e limite do corpo do candlestick de baixa.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe cor da barra de alta, a sua sombra e             |
//| limite do corpo do candlestick de baixa.                         |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartDownColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- recebe cor da barra de baixa, a sua sombra e o limite do corpo do candlestick de baixa
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CHART_DOWN,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor da barra de baixa, sua sombra e         |
//| limite do corpo do candlestick de baixa.                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartDownColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar a cor da barra de baixa, sua sombra e e o limite do corpo do candlestick de baixa
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CHART_DOWN,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_CHART_LINE Cor da linha do gráfico e barra Doji (também denominado como castiçal ou vela Doji).

//+------------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe cor da linha do gráfico e candlesticks Doji.           |
//+------------------------------------------------------------------------+
color ChartLineColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber cor da linha do gráfico e candlesticks Doji.
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CHART_LINE,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor da linha do gráfico e                   |
//| candlesticks Doji.                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartLineColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar a cor da linha do gráfico e candlesticks Doji
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CHART_LINE,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_CANDLE_BULL cor do corpo da barra de alta (também denominado como castiçal ou vela de alta).

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a cor do corpo do candlestick de alta.           |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartBullColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber a cor do corpo do candlestick de alta
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor do corpo do candlestick de alta.        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartBullColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar a cor do corpo do candlestick de alta.
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_CANDLE_BEAR cor do corpo da barra de baixa (também denominado como castiçal ou vela de baixa).

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a cor do corpo do candlestick de baixa.          |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartBearColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber a cor do corpo do candlestick de baixa
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor do corpo do candlestick de baixa.       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartBearColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar a cor do corpo do candlestick de baixa
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_BID Cor de linha de preço de venda.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a cor da linha Bid.                              |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartBidColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber a cor da linha Bid
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_BID,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor da linha Bid.                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartBidColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar a cor da linha Bid.
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_BID,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_ASK Cor de linha de preço de compra.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a cor da linha Ask.                              |
//+------------------------------------------------------------------+
color ChartAskColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber a cor da linha Ask
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_ASK,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor da linha Ask.                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartAskColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar a cor da linha Ask
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_ASK,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_LAST cor de linha do último preço de operação executada.

//+----------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a cor da linha do preço do último negócio realizado. |
//+----------------------------------------------------------------------+
color ChartLastColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber cor de linha do último preço de operação executada.
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_LAST,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura a cor do preço do último negócio realizado    |
//| linha.                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartLastColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- configurar a cor da linha do preço do último negócio realizado (Last)
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_LAST,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_COLOR_STOP_LEVEL cor de níveis de ordem de stop (Stop Loss e Take Profit).

//+--------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe as cores dos níveis de Stop Loss e Take Profit.    |
//+--------------------------------------------------------------------+
color ChartStopLevelColorGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para receber a cor
   long result=clrNONE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber a cor de níveis de ordem de stop (Stop Loss e Take Profit)
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return((color)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura cores dos níveis de Stop Loss e Take Profit.  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartStopLevelColorSet(const color clr,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- definir a cor de níveis de ordem de stop (Stop Loss e Take Profit)
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,clr))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_TRADE_LEVELS propriedade de exibição de níveis de negociação no gráfico (níveis de abertura de posição, Stop Loss, Take Profit e ordens pendentes.

//+---------------------------------------------------------------------+
//| A função define se níveis de negociação são exibidos no gráfico.    |
//+---------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowTradeLevelsGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de exibição níveis de negociação |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowTradeLevelsSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_DRAG_TRADE_LEVELSpropriedade de habilitar a capacidade de arrastar os níveis de negociação no gráfico usando o mouse.

//+---------------------------------------------------------------------------+
//| Função define se arrastar os níveis de negociação no gráfico com o mouse  |
//| é permitido.                                                              |
//+---------------------------------------------------------------------------+
bool ChartDragTradeLevelsGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_DRAG_TRADE_LEVELS,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função habilita/desabilita o modo arrastar os níveis de negócios |
//| no gráfico usando o mouse.                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartDragTradeLevelsSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_DRAG_TRADE_LEVELS,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_DATE_SCALE propriedade de exibição da escala de tempo em um gráfico.

//+--------------------------------------------------------------------+
//| A função configura se a escala de tempo é exibida no gráfico.      |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowDateScaleGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_DATE_SCALE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de exibir a escala de tempo no |
//| gráfico.                                                           |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowDateScaleSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_DATE_SCALE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_PRICE_SCALE propriedade de mostrar a escala de preços no gráfico.

//+--------------------------------------------------------------------+
//| A função define se a escala de preços é exibida no gráfico.        |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowPriceScaleGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_PRICE_SCALE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- armazenar o valor da propriedade do gráfico na memória
   result=value;
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| A função habilita/desabilita o modo de exibir a escala de preços no        |
//| gráfico.                                                                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowPriceScaleSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_PRICE_SCALE,0,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHOW_ONE_CLICK Propriedade de exibição do painel "negociar à um clique" num gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Verifique se o painel "negociar à um clique" é exibido no gráfico|
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowOneClickPanelGet(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- Preparar a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- Redefinir o valor de erro
   ResetLastError();
//--- Receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_ONE_CLICK,0,value))
     {
      //--- Exibir a mensagem de erro no diário de Experts
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Armazenar o valor da propriedade gráfica na memória
   result=value;
//--- Execução bem-sucedida
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ativa/desativa a exibição do painel "Negociar à um clique"       |
//| no gráfico                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartShowOneClickPanelSet(const bool value,const long chart_ID=0)
  {
//--- Redefinir o valor de erro
   ResetLastError();
//--- definir o vaolr da propriedade
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_SHOW_ONE_CLICK,0,value))
     {
      //--- Exibir a mensagem de erro no diário de Experts
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Execução bem-sucedida
   return(true);
  }

 

  • CHART_SHIFT_SIZE o tamanho da barra zero encaixada a partir da borda direita em porcentagens.

//+---------------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a tamanho do deslocamento da barra zero do limite direito |
//| do gráfico em valores percentuais (de 10% até 50%).                       |
//+---------------------------------------------------------------------------+
double ChartShiftSizeGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o resultado
   double result=EMPTY_VALUE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetDouble(chart_ID,CHART_SHIFT_SIZE,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return(result);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
//| A função configura o tamanho do deslocamento da barra zero da direita                |
//| limite do gráfico em valores percentuais (de 10% até 50%).                           |
//| Para habilitar o deslocamento modo, valor da propriedade CHART_SHIFT                 |
//| será configurada para true.                                                          |
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
bool ChartShiftSizeSet(const double value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetDouble(chart_ID,CHART_SHIFT_SIZE,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_FIXED_POSITION posição fixa do gráfico a partir da borda esquerda em valor percentual.

//+--------------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a a localização da posição fixa do gráfico de limite     |
//| esquerdo em valor percentual.                                            |
//+--------------------------------------------------------------------------+
double ChartFixedPositionGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o resultado
   double result=EMPTY_VALUE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetDouble(chart_ID,CHART_FIXED_POSITION,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return(result);
  }
//+---------------------------------------------------------------------+
//| Função configura a localização da posição fixa do gráfico de limite |
//| esquerdo em valor percentual.    Para visualizar a localização da   |
//| posição fixa do gráfico, o valor de propriedade                     |
//| CHART_AUTOSCROLL deve ser definida como falsa.                      |
//+---------------------------------------------------------------------+
bool ChartFixedPositionSet(const double value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetDouble(chart_ID,CHART_FIXED_POSITION,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_FIXED_MAXpropriedade para fixação máxima do gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe o valor de fixação máxima do gráfico.            |
//+------------------------------------------------------------------+
double ChartFixedMaxGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o resultado
   double result=EMPTY_VALUE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetDouble(chart_ID,CHART_FIXED_MAX,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura o valor de fixação máxima do gráfico.         |
//| Para alterar o valor da propriedade, valor da propriedade        |
//| CHART_SCALEFIX será preliminarmente definida para                |
//| true.                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartFixedMaxSet(const double value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetDouble(chart_ID,CHART_FIXED_MAX,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_FIXED_MINpropriedade para fixação mínima do gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe o valor de fixação mínima do gráfico.            |
//+------------------------------------------------------------------+
double ChartFixedMinGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o resultado
   double result=EMPTY_VALUE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetDouble(chart_ID,CHART_FIXED_MIN,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura o valor de fixação mínima do gráfico.         |
//| Para alterar o valor da propriedade, valor da propriedade        |
//| CHART_SCALEFIX será preliminarmente definida para                |
//| true.                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartFixedMinSet(const double value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetDouble(chart_ID,CHART_FIXED_MIN,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_POINTS_PER_BAR valor da escala em pontos por barra.

//+---------------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a o valor da escala do gráfico em pontos por barra.       |
//+---------------------------------------------------------------------------+
double ChartPointsPerBarGet(const long chart_ID=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o resultado
   double result=EMPTY_VALUE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetDouble(chart_ID,CHART_POINTS_PER_BAR,0,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return(result);
  }
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Função configura o valor da escala do gráfico em pontos por barra.   |
//| Para ver o resultado da mudança do valor dessa propriedade,          |
//| o valor de propriedade                                               |
//| CHART_SCALE_PT_PER_BAR deve ser preliminarmente definido como true.  |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool ChartPointsPerBarSet(const double value,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetDouble(chart_ID,CHART_POINTS_PER_BAR,value))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_PRICE_MIN retorna o valor do mínimo do gráfico.

//+---------------------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a o valor mínimo do gráfico na janela principal, ou numa        |
//| subjanela.                                                                      |
//+---------------------------------------------------------------------------------+
double ChartPriceMin(const long chart_ID=0,const int sub_window=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o resultado
   double result=EMPTY_VALUE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetDouble(chart_ID,CHART_PRICE_MIN,sub_window,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return(result);
  }

 

  • CHART_PRICE_MAX retorna o valor do máximo do gráfico.

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe a o valor máximo gráfico na janela principal, ou numa          |
//| subjanela.                                                                     |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
double ChartPriceMax(const long chart_ID=0,const int sub_window=0)
  {
//--- preparar a variável para obter o resultado
   double result=EMPTY_VALUE;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetDouble(chart_ID,CHART_PRICE_MAX,sub_window,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
     }
//--- retorna o valor da propriedade do gráfico
   return(result);
  }

 

  • CHART_COMMENT comentar sobre o gráfico.

//+----------------------------------------------------------------------+
//| A função recebe comentário no canto superior esquerdo do gráfico.    |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool ChartCommentGet(string &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- receber o valor da propriedade
   if(!ChartGetString(chart_ID,CHART_COMMENT,result))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função configura comentário no canto superior esquerda do      |
//| gráfico.                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartCommentSet(const string str,const long chart_ID=0)
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- define valor de propriedade
   if(!ChartSetString(chart_ID,CHART_COMMENT,str))
     {
      //--- exibe uma mensagem para o diário Experts
      Print(__FUNCTION__+", Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }

 

  • CHART_IS_MAXIMIZED janela do gráfico maximizada

//+------------------------------------------------------------------+
//| A função determina se a janela do gráfica está maximizada        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartWindowsIsMaximized(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparamos a variável para o valor da propriedade
   long value;
//--- restauramos o valor de erro
   ResetLastError();
//--- obtemos o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_IS_MAXIMIZED))
     {
      //--- exibimos a mensagem de erro no diário do "Expert"
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- memorizamos na variável o valor dos gráficos
   result=value;
//--- implementação bem-sucedida
   return(true);
  }
  

 

  • CHART_IS_MINIMIZED janela de gráfico minimizada

//+------------------------------------------------------------------+
//| função determina se a janela do gráfica está minimizada          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChartWindowsIsMinimized(bool &result,const long chart_ID=0)
  {
//--- preparamos a variável para obter o valor da propriedade
   long value;
//--- restauramos o valor de erro
   ResetLastError();
//--- obtemos o valor da propriedade
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_IS_MINIMIZED))
     {
      //--- exibimos a mensagem de erro no diário do "Expert"
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- memorizamos na variável o valor dos gráficos
   result=value;
//--- implementação bem-sucedida
   return(true);
  }
  

 

Painel para propriedades do gráfico

//--- conectar a biblioteca de elementos de controle
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
//--- constantes predefinidas
#define X_PROPERTY_NAME_1    10  // x coordenadas do nome da propriedade na primeira coluna
#define X_PROPERTY_VALUE_1   225 // x coordenadas do valor da propriedade na primeira coluna
#define X_PROPERTY_NAME_2    345 // x coordenadas do nome da propriedade na segunda e terceira colunas
#define X_PROPERTY_VALUE_2   550 // x coordenadas do valor da propriedade na segunda e terceira coluna
#define X_BUTTON_1           285 // x coordenadas do botão na primeira coluna
#define X_BUTTON_2           700 // x coordenadas do botão na segunda coluna
#define Y_PROPERTY_1         30  // y coordenadas do do início da primeira e segunda coluna
#define Y_PROPERTY_2         286 // y coordenadas do início da terceira coluna
#define Y_DISTANCE           16  // eixo y da distância entre as linhas
#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // número da última propriedade gráfica
//--- parâmetros de entrada
input color InpFirstColor=clrDodgerBlue// Cor de linhas ímpares
input color InpSecondColor=clrGoldenrod// Cor de linhas pares
//--- variáveis ​​e arrays
CChartObjectLabel  ExtLabelsName[];  // etiquetas para exibir nomes das propriedades
CChartObjectLabel  ExtLabelsValue[]; // etiquetas para exibição dos valores da propriedade
CChartObjectButton ExtButtons[];     // botões
int                ExtNumbers[];     // índices das propriedades
string             ExtNames[];       // nomes das propriedades
uchar              ExtDataTypes[];   // tipos de dados de propriedade (integer, double, string)
uint               ExtGroupTypes[];  // array que armazena os dados de propriedades pertencente a um dos grupos
uchar              ExtDrawTypes[];   // array que armazena os dados sobre o tipo de exibição da propriedade
double             ExtMaxValue[];    // valores máximos possíveis das propriedades para se trabalhar com painel
double             ExtMinValue[];    // valores mínimos possíveis das propriedades para se trabalhar com painel
double             ExtStep[];        // passos para alterar as propriedades
int                ExtCount;         // número total de todas as propriedades
color              ExtColors[2];     // array de cores para exibição das linhas
string             ExtComments[2];   // array de comentários (para propriedade CHART_COMMENT)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- exibir a comentário no gráfico
   Comment("SomeComment");
//--- armazenam cores no array para alternarem entre eles mais tarde
   ExtColors[0]=InpFirstColor;
   ExtColors[1]=InpSecondColor;
//--- armazenam comentários no array para alternarem entre eles mais tarde
   ExtComments[0]="FirstComment";
   ExtComments[1]="SecondComment";
//--- preparar e exibir o painel de controle para o gerenciamento das propriedades do gráfico
   if(!PrepareControls())
      return(INIT_FAILED);
//--- sucesso na execução
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de finalização do expert                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- remover o comentário no gráfico
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Manipular eventos de um gráfico                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- verificar o evento clicando no objeto do gráfico
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      //--- divide o nome do objeto pelo separador
      string obj_name[];
      StringSplit(sparam,'_',obj_name);
      //--- verifica se o objeto é um botão
      if(obj_name[0]=="Button")
        {
         //--- receber índice de botão
         int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);
         //--- desfazer pressionando o botão
         ExtButtons[index].State(false);
         //--- definir o novo valor da propriedade dependendo do seu tipo
         if(ExtDataTypes[index]=='I')
            ChangeIntegerProperty(index);
         if(ExtDataTypes[index]=='D')
            ChangeDoubleProperty(index);
         if(ExtDataTypes[index]=='S')
            ChangeStringProperty(index);
        }
     }
//--- re-desenhar valores de propriedades
   RedrawProperties();
   ChartRedraw();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a propriedade inteira do gráfico                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeIntegerProperty(const int index)
  {
//--- receber o valor atual da propriedade
   long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);
//--- definir o seguinte valor da propriedade
   switch(ExtDrawTypes[index])
     {
      case 'C':
         value=GetNextColor((color)value);
         break;
      default:
         value=(long)GetNextValue((double)value,index);
         break;
     }
//--- definir o novo valor de propriedade
   ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a propriedade double do gráfico                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeDoubleProperty(const int index)
  {
//--- receber o valor atual da propriedade
   double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);
//--- definir o seguinte valor da propriedade
   value=GetNextValue(value,index);
//--- definir o novo valor de propriedade
   ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a propriedade string do gráfico                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeStringProperty(const int index)
  {
//--- variável estática para comutação dentro do array ExtComments
   static uint comment_index=1;
//--- alterar o índice para receber outro comentário
   comment_index=1-comment_index;
//--- definir o novo valor de propriedade
   ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o próximos valor da propriedade                          |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetNextValue(const double value,const int index)
  {
   if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])
      return(value+ExtStep[index]);
   else
      return(ExtMinValue[index]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Receber a próxima cor para a propriedade tipo color              |
//+------------------------------------------------------------------+
color GetNextColor(const color clr)
  {
//--- retornar o seguinte valor de cor
   switch(clr)
     {
      case clrWhitereturn(clrRed);
      case clrRed:   return(clrGreen);
      case clrGreenreturn(clrBlue);
      case clrBlue:  return(clrBlack);
      default:       return(clrWhite);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Re-desenhar valores de propriedades                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void RedrawProperties(void)
  {
//--- texto de valor da propriedade
   string text;
   long   value;
//--- loop do número de propriedades
   for(int i=0;i<ExtCount;i++)
     {
      text="";
      switch(ExtDataTypes[i])
        {
         case 'I':
            //--- receber o valor atual da propriedade
            if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))
            break;
            //--- texto de propriedade inteiro
            switch(ExtDrawTypes[i])
              {
               //--- propriedade color
               case 'C':
                  text=(string)((color)value);
                  break;
                  //--- propriedade boolean
               case 'B':
                  text=(string)((bool)value);
                  break;
                  //--- propriedade do enumerador ENUM_CHART_MODE
               case 'M':
                  text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);
                  break;
                  //--- propriedade do enumerador ENUM_CHART_VOLUME_MODE
               case 'V':
                  text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);
                  break;
                  //--- número tipo int
               default:
                  text=IntegerToString(value);
                  break;
              }
            break;
         case 'D':
            //--- texto de propriedade double
            text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);
            break;
         case 'S':
            //--- texto de propriedade string
            text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);
            break;
        }
      //--- mostrar valor de propriedade
      ExtLabelsValue[i].Description(text);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar o painel para o gerenciamento das propriedades do gráfico  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareControls(void)
  {
//--- alocar memória para arrays com uma reserva
   MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);
//--- variáveis
   int i=0;     // loop variável
   int col_1=0; // número de propriedades na primeira coluna
   int col_2=0; // número de propriedade na segunda coluna
   int col_3=0; // múmero de propriedade na terceira coluna
//--- número atual de propriedades - 0
   ExtCount=0;
//--- observando propriedades no loop
   while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)
     {
      //--- armazenar o número atual de propriedades
      ExtNumbers[ExtCount]=i;
      //--- incrementar o valor da variável do loop
      i++;
      //--- verificar se existe uma propriedade com tal número
      if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))
        {
         //--- criar elementos de controle para a propriedade
         switch(ExtGroupTypes[ExtCount])
           {
            case 1:
               //--- criar etiquetas e um botão para a propriedade
               if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))
               return(false);
               //--- número de elementos na primeira coluna foi incrementado
               col_1++;
               break;
            case 2:
               //--- criar etiquetas e um botão para a propriedade
               if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))
               return(false);
               //--- número de elementos na segunda coluna foi incrementado
               col_2++;
               break;
            case 3:
               //--- criar apenas etiquetas para a propriedade
               if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))
               return(false);
               //--- número de elementos na terceira coluna foi incrementado
               col_3++;
               break;
           }
         //--- definir o máximo e o mínimo do valor e da etapa da propriedade
         GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);
         //--- incrementar o número de propriedades
         ExtCount++;
        }
     }
//--- liberar a memória não usada pelos arrays
   MemoryAllocation(ExtCount);
//--- re-desenhar valores de propriedades
   RedrawProperties();
   ChartRedraw();
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alocar memória para os arrays                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void MemoryAllocation(const int size)
  {
   ArrayResize(ExtLabelsName,size);
   ArrayResize(ExtLabelsValue,size);
   ArrayResize(ExtButtons,size);
   ArrayResize(ExtNumbers,size);
   ArrayResize(ExtNames,size);
   ArrayResize(ExtDataTypes,size);
   ArrayResize(ExtGroupTypes,size);
   ArrayResize(ExtDrawTypes,size);
   ArrayResize(ExtMaxValue,size);
   ArrayResize(ExtMinValue,size);
   ArrayResize(ExtStep,size);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar se o índice de propriedade pertence a um de            |
//| enumerador ENUM_CHART_PROPERTIES                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)
  {
//--- verificar se a propriedade é do tipo integer
   ResetLastError();
   name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);
   if(_LastError==0)
     {
      data_type='I';                      // propriedade do enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER
      GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definir parâmetros da propriedade display
      return(true);
     }
//--- verificar se a propriedade é do tipo double
   ResetLastError();
   name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);
   if(_LastError==0)
     {
      data_type='D';                      // propriedade do enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
      GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definir parâmetros da propriedade display
      return(true);
     }
//--- verificar se a proprieade é do tipo string
   ResetLastError();
   name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);
   if(_LastError==0)
     {
      data_type='S';                      // propriedade do enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_STRING
      GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definir parâmetros da propriedade display
      return(true);
     }
//--- propriedade não pertence a qualquer enumeração
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o grupo que a propriedade será armazenada em             |
//| bem como seu tipo de exibição                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
  {
//--- verificar se a propriedade pertence ao terceiro grupo
//--- propriedades terceiro grupo são apresentados na segunda coluna, a partir de CHART_BRING_TO_TOP
   if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))
      return;
//--- verificar se a propriedade pertence ao segundo grupo
//--- propriedades segundo grupo são apresentados no início da segunda coluna
   if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))
      return;
//--- se você está aqui, a propriedade pertence ao primeiro grupo (primeira coluna)
   CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);
  }
//+----------------------------------------------------------------------+
//| A função verifica se a propriedade pertence ao terceiro grupo e      |
//| define o seu tipo display no caso de uma resposta positiva           |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
  {
//--- verificar se a propriedade pertence ao terceiro grupo
   switch(property_number)
     {
      //--- propriedades boolean
      case CHART_IS_OBJECT:
      case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:
         draw_type='B';
         break;
         //--- propriedades inteiro
      case CHART_VISIBLE_BARS:
      case CHART_WINDOWS_TOTAL:
      case CHART_WINDOW_HANDLE:
      case CHART_WINDOW_YDISTANCE:
      case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:
      case CHART_WIDTH_IN_BARS:
      case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:
         draw_type='I';
         break;
         //--- propriedades double
      case CHART_PRICE_MIN:
      case CHART_PRICE_MAX:
         draw_type='D';
         break;
         //--- na verdade, esta propriedade é um comando para exibir o gráfico em cima de todos os outros
         //--- não há necessidade de aplicar este painel, como a janela sempre será
         //--- em cima das outras antes de a usarmos
      case CHART_BRING_TO_TOP:
         draw_type=' ';
         break;
         //--- propriedade não pertencem ao terceiro grupo
      default:
         return(false);
     }
//--- propriedade pertencem ao terceiro grupo
   group_type=3;
   return(true);
  }
//+----------------------------------------------------------------------+
//| A função verifica se a propriedade pertence ao segundo grupo e       |
//| define o seu tipo display no caso de uma resposta positiva           |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
  {
//--- verificar se a propriedade pertence ao segundo grupo
   switch(property_number)
     {
      //--- propriedade de tipo ENUM_CHART_MODE
      case CHART_MODE:
         draw_type='M';
         break;
         //--- propriedade de tipo ENUM_CHART_VOLUME_MODE
      case CHART_SHOW_VOLUMES:
         draw_type='V';
         break;
         //--- propriedade string
      case CHART_COMMENT:
         draw_type='S';
         break;
         //--- propriedade color
      case CHART_COLOR_BACKGROUND:
      case CHART_COLOR_FOREGROUND:
      case CHART_COLOR_GRID:
      case CHART_COLOR_VOLUME:
      case CHART_COLOR_CHART_UP:
      case CHART_COLOR_CHART_DOWN:
      case CHART_COLOR_CHART_LINE:
      case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:
      case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:
      case CHART_COLOR_BID:
      case CHART_COLOR_ASK:
      case CHART_COLOR_LAST:
      case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:
         draw_type='C';
         break;
         //--- propriedade não pertence ao segundo grupo
      default:
         return(false);
     }
//--- propriedade pertence ao segundo grupo
   group_type=2;
   return(true);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------+
//| Esta função é chamada apenas se ela já é conhecida                    |
//| a propriedade não é do segundo e terceiro grupos de propriedades      |
//+-----------------------------------------------------------------------+
void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
  {
//--- a propriedade pertence ao primeiro grupo
   group_type=1;
//--- definir a propriedade tipo display
   switch(property_number)
     {
      //--- propriedades inteiro
      case CHART_SCALE:
      case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
         draw_type='I';
         return;
         //--- propriedades double
      case CHART_SHIFT_SIZE:
      case CHART_FIXED_POSITION:
      case CHART_FIXED_MAX:
      case CHART_FIXED_MIN:
      case CHART_POINTS_PER_BAR:
         draw_type='D';
         return;
         //--- ficaram apenas as propriedades boolean
      default:
         draw_type='B';
         return;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar uma etiqueta e um botão para a propriedade                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,
                  const int xb,const int y,const bool btn)
  {
//--- array estático para comutar dentro do array de cor ExtColors
   static uint color_index[3]={1,1,1};
//--- alterar o índice para receber uma outra cor
   color_index[type]=1-color_index[type];
//--- etiquetas display e um botão (se btn = true) para a propriedade
   if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))
      return(false);
   if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))
      return(false);
   if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))
      return(false);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| criar um rótulo                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,
                 const color clr,const int x,const int y)
  {
   if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);
   if(!lbl.Description(text))             return(false);
   if(!lbl.FontSize(10))                  return(false);
   if(!lbl.Color(clr))                    return(false);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar o botão                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,
                  const int x,const int y)
  {
   if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);
   if(!btn.Description("Próximo"))                  return(false);
   if(!btn.FontSize(10))                         return(false);
   if(!btn.Color(clrBlack))                      return(false);
   if(!btn.BackColor(clrWhite))                  return(false);
   if(!btn.BorderColor(clrBlack))                return(false);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o máximo e o mínimo do valor e da etapa propriedade      |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)
  {
   double value;
//--- definir os valores dependendo do tipo de propriedade
   switch(property_number)
     {
      case CHART_SCALE:
         max=5;
         min=0;
         step=1;
         break;
      case CHART_MODE:
      case CHART_SHOW_VOLUMES:
         max=2;
         min=0;
         step=1;
         break;
      case CHART_SHIFT_SIZE:
         max=50;
         min=10;
         step=2.5;
         break;
      case CHART_FIXED_POSITION:
         max=90;
         min=0;
         step=15;
         break;
      case CHART_POINTS_PER_BAR:
         max=19;
         min=1;
         step=3;
         break;
      case CHART_FIXED_MAX:
         value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);
         max=value*1.25;
         min=value;
         step=value/32;
         break;
      case CHART_FIXED_MIN:
         value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);
         max=value;
         min=value*0.75;
         step=value/32;
         break;
      case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
         max=700;
         min=520;
         step=30;
         break;
         //--- valores padrão
      default:
         max=1;
         min=0;
         step=1;
     }
  }