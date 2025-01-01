|
//--- conectar a biblioteca de elementos de controle
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
//--- constantes predefinidas
#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // x coordenadas do nome da propriedade na primeira coluna
#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // x coordenadas do valor da propriedade na primeira coluna
#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // x coordenadas do nome da propriedade na segunda e terceira colunas
#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // x coordenadas do valor da propriedade na segunda e terceira coluna
#define X_BUTTON_1 285 // x coordenadas do botão na primeira coluna
#define X_BUTTON_2 700 // x coordenadas do botão na segunda coluna
#define Y_PROPERTY_1 30 // y coordenadas do do início da primeira e segunda coluna
#define Y_PROPERTY_2 286 // y coordenadas do início da terceira coluna
#define Y_DISTANCE 16 // eixo y da distância entre as linhas
#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // número da última propriedade gráfica
//--- parâmetros de entrada
input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Cor de linhas ímpares
input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Cor de linhas pares
//--- variáveis e arrays
CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // etiquetas para exibir nomes das propriedades
CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // etiquetas para exibição dos valores da propriedade
CChartObjectButton ExtButtons[]; // botões
int ExtNumbers[]; // índices das propriedades
string ExtNames[]; // nomes das propriedades
uchar ExtDataTypes[]; // tipos de dados de propriedade (integer, double, string)
uint ExtGroupTypes[]; // array que armazena os dados de propriedades pertencente a um dos grupos
uchar ExtDrawTypes[]; // array que armazena os dados sobre o tipo de exibição da propriedade
double ExtMaxValue[]; // valores máximos possíveis das propriedades para se trabalhar com painel
double ExtMinValue[]; // valores mínimos possíveis das propriedades para se trabalhar com painel
double ExtStep[]; // passos para alterar as propriedades
int ExtCount; // número total de todas as propriedades
color ExtColors[2]; // array de cores para exibição das linhas
string ExtComments[2]; // array de comentários (para propriedade CHART_COMMENT)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- exibir a comentário no gráfico
Comment("SomeComment");
//--- armazenam cores no array para alternarem entre eles mais tarde
ExtColors[0]=InpFirstColor;
ExtColors[1]=InpSecondColor;
//--- armazenam comentários no array para alternarem entre eles mais tarde
ExtComments[0]="FirstComment";
ExtComments[1]="SecondComment";
//--- preparar e exibir o painel de controle para o gerenciamento das propriedades do gráfico
if(!PrepareControls())
return(INIT_FAILED);
//--- sucesso na execução
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de finalização do expert |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- remover o comentário no gráfico
Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Manipular eventos de um gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- verificar o evento clicando no objeto do gráfico
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
{
//--- divide o nome do objeto pelo separador
string obj_name[];
StringSplit(sparam,'_',obj_name);
//--- verifica se o objeto é um botão
if(obj_name[0]=="Button")
{
//--- receber índice de botão
int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);
//--- desfazer pressionando o botão
ExtButtons[index].State(false);
//--- definir o novo valor da propriedade dependendo do seu tipo
if(ExtDataTypes[index]=='I')
ChangeIntegerProperty(index);
if(ExtDataTypes[index]=='D')
ChangeDoubleProperty(index);
if(ExtDataTypes[index]=='S')
ChangeStringProperty(index);
}
}
//--- re-desenhar valores de propriedades
RedrawProperties();
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a propriedade inteira do gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeIntegerProperty(const int index)
{
//--- receber o valor atual da propriedade
long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);
//--- definir o seguinte valor da propriedade
switch(ExtDrawTypes[index])
{
case 'C':
value=GetNextColor((color)value);
break;
default:
value=(long)GetNextValue((double)value,index);
break;
}
//--- definir o novo valor de propriedade
ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a propriedade double do gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeDoubleProperty(const int index)
{
//--- receber o valor atual da propriedade
double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);
//--- definir o seguinte valor da propriedade
value=GetNextValue(value,index);
//--- definir o novo valor de propriedade
ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a propriedade string do gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeStringProperty(const int index)
{
//--- variável estática para comutação dentro do array ExtComments
static uint comment_index=1;
//--- alterar o índice para receber outro comentário
comment_index=1-comment_index;
//--- definir o novo valor de propriedade
ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o próximos valor da propriedade |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetNextValue(const double value,const int index)
{
if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])
return(value+ExtStep[index]);
else
return(ExtMinValue[index]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Receber a próxima cor para a propriedade tipo color |
//+------------------------------------------------------------------+
color GetNextColor(const color clr)
{
//--- retornar o seguinte valor de cor
switch(clr)
{
case clrWhite: return(clrRed);
case clrRed: return(clrGreen);
case clrGreen: return(clrBlue);
case clrBlue: return(clrBlack);
default: return(clrWhite);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Re-desenhar valores de propriedades |
//+------------------------------------------------------------------+
void RedrawProperties(void)
{
//--- texto de valor da propriedade
string text;
long value;
//--- loop do número de propriedades
for(int i=0;i<ExtCount;i++)
{
text="";
switch(ExtDataTypes[i])
{
case 'I':
//--- receber o valor atual da propriedade
if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))
break;
//--- texto de propriedade inteiro
switch(ExtDrawTypes[i])
{
//--- propriedade color
case 'C':
text=(string)((color)value);
break;
//--- propriedade boolean
case 'B':
text=(string)((bool)value);
break;
//--- propriedade do enumerador ENUM_CHART_MODE
case 'M':
text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);
break;
//--- propriedade do enumerador ENUM_CHART_VOLUME_MODE
case 'V':
text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);
break;
//--- número tipo int
default:
text=IntegerToString(value);
break;
}
break;
case 'D':
//--- texto de propriedade double
text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);
break;
case 'S':
//--- texto de propriedade string
text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);
break;
}
//--- mostrar valor de propriedade
ExtLabelsValue[i].Description(text);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar o painel para o gerenciamento das propriedades do gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareControls(void)
{
//--- alocar memória para arrays com uma reserva
MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);
//--- variáveis
int i=0; // loop variável
int col_1=0; // número de propriedades na primeira coluna
int col_2=0; // número de propriedade na segunda coluna
int col_3=0; // múmero de propriedade na terceira coluna
//--- número atual de propriedades - 0
ExtCount=0;
//--- observando propriedades no loop
while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)
{
//--- armazenar o número atual de propriedades
ExtNumbers[ExtCount]=i;
//--- incrementar o valor da variável do loop
i++;
//--- verificar se existe uma propriedade com tal número
if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))
{
//--- criar elementos de controle para a propriedade
switch(ExtGroupTypes[ExtCount])
{
case 1:
//--- criar etiquetas e um botão para a propriedade
if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))
return(false);
//--- número de elementos na primeira coluna foi incrementado
col_1++;
break;
case 2:
//--- criar etiquetas e um botão para a propriedade
if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))
return(false);
//--- número de elementos na segunda coluna foi incrementado
col_2++;
break;
case 3:
//--- criar apenas etiquetas para a propriedade
if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))
return(false);
//--- número de elementos na terceira coluna foi incrementado
col_3++;
break;
}
//--- definir o máximo e o mínimo do valor e da etapa da propriedade
GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);
//--- incrementar o número de propriedades
ExtCount++;
}
}
//--- liberar a memória não usada pelos arrays
MemoryAllocation(ExtCount);
//--- re-desenhar valores de propriedades
RedrawProperties();
ChartRedraw();
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alocar memória para os arrays |
//+------------------------------------------------------------------+
void MemoryAllocation(const int size)
{
ArrayResize(ExtLabelsName,size);
ArrayResize(ExtLabelsValue,size);
ArrayResize(ExtButtons,size);
ArrayResize(ExtNumbers,size);
ArrayResize(ExtNames,size);
ArrayResize(ExtDataTypes,size);
ArrayResize(ExtGroupTypes,size);
ArrayResize(ExtDrawTypes,size);
ArrayResize(ExtMaxValue,size);
ArrayResize(ExtMinValue,size);
ArrayResize(ExtStep,size);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar se o índice de propriedade pertence a um de |
//| enumerador ENUM_CHART_PROPERTIES |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- verificar se a propriedade é do tipo integer
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='I'; // propriedade do enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definir parâmetros da propriedade display
return(true);
}
//--- verificar se a propriedade é do tipo double
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='D'; // propriedade do enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definir parâmetros da propriedade display
return(true);
}
//--- verificar se a proprieade é do tipo string
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='S'; // propriedade do enumerador ENUM_CHART_PROPERTY_STRING
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definir parâmetros da propriedade display
return(true);
}
//--- propriedade não pertence a qualquer enumeração
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o grupo que a propriedade será armazenada em |
//| bem como seu tipo de exibição |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- verificar se a propriedade pertence ao terceiro grupo
//--- propriedades terceiro grupo são apresentados na segunda coluna, a partir de CHART_BRING_TO_TOP
if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))
return;
//--- verificar se a propriedade pertence ao segundo grupo
//--- propriedades segundo grupo são apresentados no início da segunda coluna
if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))
return;
//--- se você está aqui, a propriedade pertence ao primeiro grupo (primeira coluna)
CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);
}
//+----------------------------------------------------------------------+
//| A função verifica se a propriedade pertence ao terceiro grupo e |
//| define o seu tipo display no caso de uma resposta positiva |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- verificar se a propriedade pertence ao terceiro grupo
switch(property_number)
{
//--- propriedades boolean
case CHART_IS_OBJECT:
case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:
draw_type='B';
break;
//--- propriedades inteiro
case CHART_VISIBLE_BARS:
case CHART_WINDOWS_TOTAL:
case CHART_WINDOW_HANDLE:
case CHART_WINDOW_YDISTANCE:
case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:
case CHART_WIDTH_IN_BARS:
case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:
draw_type='I';
break;
//--- propriedades double
case CHART_PRICE_MIN:
case CHART_PRICE_MAX:
draw_type='D';
break;
//--- na verdade, esta propriedade é um comando para exibir o gráfico em cima de todos os outros
//--- não há necessidade de aplicar este painel, como a janela sempre será
//--- em cima das outras antes de a usarmos
case CHART_BRING_TO_TOP:
draw_type=' ';
break;
//--- propriedade não pertencem ao terceiro grupo
default:
return(false);
}
//--- propriedade pertencem ao terceiro grupo
group_type=3;
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------+
//| A função verifica se a propriedade pertence ao segundo grupo e |
//| define o seu tipo display no caso de uma resposta positiva |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- verificar se a propriedade pertence ao segundo grupo
switch(property_number)
{
//--- propriedade de tipo ENUM_CHART_MODE
case CHART_MODE:
draw_type='M';
break;
//--- propriedade de tipo ENUM_CHART_VOLUME_MODE
case CHART_SHOW_VOLUMES:
draw_type='V';
break;
//--- propriedade string
case CHART_COMMENT:
draw_type='S';
break;
//--- propriedade color
case CHART_COLOR_BACKGROUND:
case CHART_COLOR_FOREGROUND:
case CHART_COLOR_GRID:
case CHART_COLOR_VOLUME:
case CHART_COLOR_CHART_UP:
case CHART_COLOR_CHART_DOWN:
case CHART_COLOR_CHART_LINE:
case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:
case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:
case CHART_COLOR_BID:
case CHART_COLOR_ASK:
case CHART_COLOR_LAST:
case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:
draw_type='C';
break;
//--- propriedade não pertence ao segundo grupo
default:
return(false);
}
//--- propriedade pertence ao segundo grupo
group_type=2;
return(true);
}
//+-----------------------------------------------------------------------+
//| Esta função é chamada apenas se ela já é conhecida |
//| a propriedade não é do segundo e terceiro grupos de propriedades |
//+-----------------------------------------------------------------------+
void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- a propriedade pertence ao primeiro grupo
group_type=1;
//--- definir a propriedade tipo display
switch(property_number)
{
//--- propriedades inteiro
case CHART_SCALE:
case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
draw_type='I';
return;
//--- propriedades double
case CHART_SHIFT_SIZE:
case CHART_FIXED_POSITION:
case CHART_FIXED_MAX:
case CHART_FIXED_MIN:
case CHART_POINTS_PER_BAR:
draw_type='D';
return;
//--- ficaram apenas as propriedades boolean
default:
draw_type='B';
return;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar uma etiqueta e um botão para a propriedade |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,
const int xb,const int y,const bool btn)
{
//--- array estático para comutar dentro do array de cor ExtColors
static uint color_index[3]={1,1,1};
//--- alterar o índice para receber uma outra cor
color_index[type]=1-color_index[type];
//--- etiquetas display e um botão (se btn = true) para a propriedade
if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))
return(false);
if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))
return(false);
if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))
return(false);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| criar um rótulo |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,
const color clr,const int x,const int y)
{
if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);
if(!lbl.Description(text)) return(false);
if(!lbl.FontSize(10)) return(false);
if(!lbl.Color(clr)) return(false);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar o botão |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,
const int x,const int y)
{
if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);
if(!btn.Description("Próximo")) return(false);
if(!btn.FontSize(10)) return(false);
if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);
if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);
if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o máximo e o mínimo do valor e da etapa propriedade |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)
{
double value;
//--- definir os valores dependendo do tipo de propriedade
switch(property_number)
{
case CHART_SCALE:
max=5;
min=0;
step=1;
break;
case CHART_MODE:
case CHART_SHOW_VOLUMES:
max=2;
min=0;
step=1;
break;
case CHART_SHIFT_SIZE:
max=50;
min=10;
step=2.5;
break;
case CHART_FIXED_POSITION:
max=90;
min=0;
step=15;
break;
case CHART_POINTS_PER_BAR:
max=19;
min=1;
step=3;
break;
case CHART_FIXED_MAX:
value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);
max=value*1.25;
min=value;
step=value/32;
break;
case CHART_FIXED_MIN:
value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);
max=value;
min=value*0.75;
step=value/32;
break;
case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
max=700;
min=520;
step=30;
break;
//--- valores padrão
default:
max=1;
min=0;
step=1;
}
}