DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_TRIANGLE 

OBJ_TRIANGLE

Triângulo.

ObjTriangle

Observação

Para triângulo, o modo de preenchimento com pode ser definido usando a propriedade OBJPROP_FILL.

Exemplo

O seguinte script cria e movimenta o triângulo no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script cria o triângulo no gráfico."
#property description "Coordenadas de ponto de ancoragem são definidas em porcentagem de"
#property description "porcentagem do tamanho da janela de gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="Triangle";        // Nome do triângulo
input int             InpDate1=25;               // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=50;              // Preço do 1º ponto, %
input int             InpDate2=70;               // Data do 2º ponto, %
input int             InpPrice2=70;              // Preço do 2º ponto, %
input int             InpDate3=65;               // Data do 3º ponto, %
input int             InpPrice3=20;              // Preço do 3º ponto, %
input color           InpColor=clrRed;           // Cor do triângulo
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo das linhas triangulo
input int             InpWidth=2;                // Largura das linhas do triângulo
input bool            InpFill=false;             // Preenchendo triângulos com cor
input bool            InpBack=false;             // Triângulo de fundo
input bool            InpSelection=true;         // Destaque para mover
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;               // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar triângulo pelas coordenadas determinadas                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TriangleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID do gráfico
                    const string          name="Triangle",   // nome do triângulo
                    const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                    datetime              time1=0,           // primeiro ponto de tempo
                    double                price1=0,          // primeiro ponto de preço
                    datetime              time2=0,           // segundo ponto de tempo
                    double                price2=0,          // segundo ponto de preço
                    datetime              time3=0,           // terceiro ponto de tempo
                    double                price3=0,          // terceiro ponto de preço
                    const color           clr=clrRed,        // cor do triângulo
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo das linhas do triângulo
                    const int             width=1,           // largura das linhas do triângulo
                    const bool            fill=false,        // preenchendo triângulo com cor
                    const bool            back=false,        // no fundo
                    const bool            selection=true,    // destaque para mover
                    const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetos
                    const long            z_order=0)         // prioridade para o clique do mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeTriangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar triângulo pelas coordenadas determinadas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRIANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar triângulo! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir a cor do triângulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo das linhas do triângulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha dos triângulos
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preencher o triângulo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destacar o triângulo para mover
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover a ponto de ancoragem do triângulo                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrianglePointChange(const long   chart_ID=0,      // ID do grafico
                         const string name="Triangle"// nome do triângulo
                         const int    point_index=0,   // índice do ponto de ancoragem
                         datetime     time=0,          // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                         double       price=0)         // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir o triângulo                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TriangleDelete(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                    const string name="Triangle"// nome do triângulo
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o triângulo
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao deletar o triângulo! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Confira valores dos pontos de ancoragem do triângulo             |
//| e definir padrão valores padrão para aqueles vazios              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTriangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                               datetime &time2,double &price2,
                               datetime &time3,double &price3)
  {
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do segundo ponto não está definido, está localizado a 9 barras deixadas a partir da segunda
   if(!time2)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- definir o segundo ponto 9 barras a esquerda do primeiro
      time2=temp[0];
     }
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se o tempo do terceiro ponto não está definido,ele coincide com o tempo do segundo ponto
   if(!time3)
      time3=time2;
//--- se o preço do terceiro ponto não está definido, é igual aquele do primeiro ponto
   if(!price3)
      price3=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas dos pontos de ancoragem do triângulo
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar o triângulo
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- criar um triângulo
   if(!TriangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem da triângulo
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy*3/10;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   int h_steps=bars*9/20-1;
//--- mover o segundo ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- mover o ponto
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   v_steps=accuracy/4;
//--- mover o terceiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p3<accuracy-1)
         p3+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir triângulo do gráfico
   TriangleDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }