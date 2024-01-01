- DRAW_NONE
- DRAW_LINE
- DRAW_SECTION
- DRAW_HISTOGRAM
- DRAW_HISTOGRAM2
- DRAW_ARROW
- DRAW_ZIGZAG
- DRAW_FILLING
- DRAW_BARS
- DRAW_CANDLES
- DRAW_COLOR_LINE
- DRAW_COLOR_SECTION
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
- DRAW_COLOR_ARROW
- DRAW_COLOR_ZIGZAG
- DRAW_COLOR_BARS
- DRAW_COLOR_CANDLES
DRAW_CANDLES
O estilo DRAW_CANDLES desenha candlesticks sobre os valores dos quatro buffers do indicador, que contêm Open (abertura), High (alta), Low (baixa) e Close (fechamento) de preços. É usado para a criação de indicadores personalizados como uma seqüência de candlesticks, incluindo os inseridos numa sub-janela separada de um gráfico e noutros instrumentos financeiros.
A cor dos candlesticks pode ser definida usando as diretivas de compilador ou dinamicamente usando a função PlotIndexSetInteger(). Mudanças dinâmicas das propriedades de plotagem permitem "avivar" os indicadores, de modo que suas mudanças de aparência dependem da situação corrente.
O indicador é desenhado apenas para as barras, para o qual os valores não vazios de todos quatro buffers do indicador são definidos. Para especificar o valor que deve ser considerado como "vazio", defina este valor na propriedade PLOT_EMPTY_VALUE:
|
//--- O valor 0 (vazio) não vai participar no desenho
Sempre preencher explicitamente os valores dos buffers do indicador, definir um valor vazio num buffer para ignorar barras.
O número de buffers necessários para plotagem de DRAW_CANDLES é 4. Todos os buffers para a plotagem devem ir um após o outro na ordem dada: Open (abertura do preço), High (alta do preço), Low (baixa do preço) e Close (fechamento do preço). Nenhum dos buffers podem conter apenas valores vazios, uma vez que, neste caso, nada é plotado.
Para o estilo DRAW_CANDLES, é possível definir de uma a três cores, dependendo de isso é alterada a aparência das velas. Se for definida apenas uma cor, todas as velas no gráfico serão pintadas completamente com essa cor.
|
//--- velas semelhantes pintadas numa cor
Si nós especificarmos duas cores separadas por uma vírgula, os contornos das velas serão desenhados com a primeira cor e o corpo com a segunda.
|
//--- a cor das velas é diferente da cor das sombras
Para exibir de maneira diferente as velas crescentes e decrescentes, é indispensável definir, separando por vírgulas, três cores. Neste caso, o contorno da vela será traçado usando a primeira cor, enquanto a cor da velas de alta e baixa serão definidas pela segunda e terceira cor.
|
//--- a cor das velas é diferente da cor das sombras
Assim, usando o estilo DRAW_CANDLES, é possível criar variantes personalizadas das velas. Também é possível alterar dinamicamente todas as cores -no processo de trabalho do indicador- mediante a função PlotIndexSetInteger(índice_de_construção_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, número_de_modificador, cor), aqui o número_de_modificador pode ter os seguintes valores:
- 0 — cor do contorno e sombras
- 1— cor do corpo da vela de alta
- 2 — cor do corpo da vela de baixa
|
//--- definimos a cor do contorno e sombras
Um exemplo de indicador que desenha candlesticks para um instrumento financeiro selecionado em uma janela separada. A cor dos candlesticks muda aleatoriamente a cada N ticks. O parâmetro N é definido nos parâmetro externos do indicador para a possibilidade de configuração manual (na guia Parâmetros na janela Propriedades do indicador).
Por favor, note que para plot1, a cor é definida usando a diretiva de compilador #property, e então, na função OnCalculate() a cor é definida aleatoriamente a partir de uma lista preparada anteriormente.
|
//+------------------------------------------------------------------+