DRAW_CANDLES

O estilo DRAW_CANDLES desenha candlesticks sobre os valores dos quatro buffers do indicador, que contêm Open (abertura), High (alta), Low (baixa) e Close (fechamento) de preços. É usado para a criação de indicadores personalizados como uma seqüência de candlesticks, incluindo os inseridos numa sub-janela separada de um gráfico e noutros instrumentos financeiros.

A cor dos candlesticks pode ser definida usando as diretivas de compilador ou dinamicamente usando a função PlotIndexSetInteger(). Mudanças dinâmicas das propriedades de plotagem permitem "avivar" os indicadores, de modo que suas mudanças de aparência dependem da situação corrente.

O indicador é desenhado apenas para as barras, para o qual os valores não vazios de todos quatro buffers do indicador são definidos. Para especificar o valor que deve ser considerado como "vazio", defina este valor na propriedade PLOT_EMPTY_VALUE:

//--- O valor 0 (vazio) não vai participar no desenho

PlotIndexSetDouble(index_of_plot_DRAW_CANDLES,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Sempre preencher explicitamente os valores dos buffers do indicador, definir um valor vazio num buffer para ignorar barras.

O número de buffers necessários para plotagem de DRAW_CANDLES é 4. Todos os buffers para a plotagem devem ir um após o outro na ordem dada: Open (abertura do preço), High (alta do preço), Low (baixa do preço) e Close (fechamento do preço). Nenhum dos buffers podem conter apenas valores vazios, uma vez que, neste caso, nada é plotado.

Para o estilo DRAW_CANDLES, é possível definir de uma a três cores, dependendo de isso é alterada a aparência das velas. Se for definida apenas uma cor, todas as velas no gráfico serão pintadas completamente com essa cor.

//--- velas semelhantes pintadas numa cor

#property indicator_label1 "One color candles"

#property indicator_type1 DRAW_CANDLES

//--- como é indicada apenas uma cor, todas as velas terão uma cor

#property indicator_color1 clrGreen

Si nós especificarmos duas cores separadas por uma vírgula, os contornos das velas serão desenhados com a primeira cor e o corpo com a segunda.

//--- a cor das velas é diferente da cor das sombras

#property indicator_label1 "Two color candles"

#property indicator_type1 DRAW_CANDLES

//--- sombras e contornos das velas de cor verde e corpo branco

#property indicator_color1 clrGreen,clrWhite

Para exibir de maneira diferente as velas crescentes e decrescentes, é indispensável definir, separando por vírgulas, três cores. Neste caso, o contorno da vela será traçado usando a primeira cor, enquanto a cor da velas de alta e baixa serão definidas pela segunda e terceira cor.

//--- a cor das velas é diferente da cor das sombras

#property indicator_label1 "One color candles"

#property indicator_type1 DRAW_CANDLES

//--- sombras e contorno de cor verde, corpo da vela de alta de cor branca, corpo da vela de baixa de cor vermelha

#property indicator_color1 clrGreen,clrWhite,clrRed

Assim, usando o estilo DRAW_CANDLES, é possível criar variantes personalizadas das velas. Também é possível alterar dinamicamente todas as cores -no processo de trabalho do indicador- mediante a função PlotIndexSetInteger(índice_de_construção_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, número_de_modificador, cor), aqui o número_de_modificador pode ter os seguintes valores:

0 — cor do contorno e sombras

1— cor do corpo da vela de alta

2 — cor do corpo da vela de baixa

//--- definimos a cor do contorno e sombras

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrBlue);

//--- definimos a cor do corpo para velas de alta

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrGreen);

//--- definimos a cor do corpo para velas de baixa

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrRed);

Um exemplo de indicador que desenha candlesticks para um instrumento financeiro selecionado em uma janela separada. A cor dos candlesticks muda aleatoriamente a cada N ticks. O parâmetro N é definido nos parâmetro externos do indicador para a possibilidade de configuração manual (na guia Parâmetros na janela Propriedades do indicador).

Por favor, note que para plot1, a cor é definida usando a diretiva de compilador #property, e então, na função OnCalculate() a cor é definida aleatoriamente a partir de uma lista preparada anteriormente.