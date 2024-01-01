|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_NONE.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plotar Invisível
#property indicator_label1 "Barra Índice"
#property indicator_type1 DRAW_NONE
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_width1 1
//--- buffers do indicador
double InvisibleBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Ligando um array e um buffer de indicador
SetIndexBuffer(0,InvisibleBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Define a precisão dos valores a serem exibidos na Janela de Dados
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static datetime lastbar=0;
//--- Se este for o primeiro cálculo do indicador
if(prev_calculated==0)
{
//--- Renumerar as barras pela primeira vez
CalcValues(rates_total,close);
//--- Lembrar que a abertura do tempo da barra atual é no fechamento da última barra
lastbar=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE);
}
else
{
//--- Se uma nova barra apareceu, sua abertura de tempo difere da última barra
if(lastbar!=SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE))
{
//--- Renumerar as barras mais uma vez
CalcValues(rates_total,close);
//--- Atualizar o tempo de abertura da barra atual com a última barra
lastbar=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE);
}
}
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Número das barras como numa timeseries |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalcValues(int total,double const &array[])
{
//--- Definir a indexação do buffer do indicador como numa timeseries
ArraySetAsSeries(InvisibleBuffer,true);
//--- Definir cada barra com sua numeração
for(int i=0;i<total;i++) InvisibleBuffer[i]=i;
}