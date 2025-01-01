//--- descrição

#property description "Script cria objeto \"Chart\"."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpName="Chart"; // Nome do objeto

input string InpSymbol="EURUSD"; // Símbolo

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H1; // Período

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Canto de ancoragem

input int InpScale=2; // Escala

input bool InpDateScale=true; // Exibição da escala de tempo

input bool InpPriceScale=true; // Exibição da escala de preço

input color InpColor=clrRed; // Cor da borda quando destacada

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da linha quando destacada

input int InpPointWidth=1; // Tamanho do ponto para movimento

input bool InpBack=false; // Objeto de Fundo

input bool InpSelection=true; // Destaque para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clique do mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criando objeto Chart |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Chart", // nome do objeto

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

const string symbol="EURUSD", // símbolo

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1, // período

const int x=0, // coordenada X

const int y=0, // coordenada Y

const int width=300, // largura

const int height=200, // altura

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // canto de ancoragem

const int scale=2, // escala

const bool date_scale=true, // exibição escala de tempo

const bool price_scale=true, // exibição escala de preço

const color clr=clrRed, // a cor da borda quando destacada

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da linha quando destacada

const int point_width=1, // mover tamanho do ponto

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=false, // destaque para mover

const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos

const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- criar objeto Chart

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHART,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar objeto \"Chart\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir coordenadas do objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- definir tamanho do objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- determinar o canto do gráfico onde as coordenadas do ponto são definidas

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- definir o símbolo

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol);

//--- definir o período

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period);

//--- definir a escala

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,scale);

//--- exibir (true) ou ocultar (false) a escala de tempo

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,date_scale);

//--- exibir (true) ou ocultar (false) a escala de preço

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,price_scale);

//--- definir a cor da borda quando o modo de destaque do objeto é habilitado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir o estilo de linha quando o modo de destaque do objeto é habilitado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- definir o tamanho do ponto de ancoragem para movimentar o objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento da etiqueta pelo mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Definir o símbolo e período de tempo do objeto Chart |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartSetSymbolAndPeriod(const long chart_ID=0, // ID do gráfico (não objeto de um Gráfico)

const string name="Chart", // nome do objeto

const string symbol="EURUSD", // símbolo

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1) // período de tempo

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- definir símbolo e período de tempo do objeto Chart

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha para definir o símbolo do objeto \"Chart\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha para definir o símbolo do objeto \"Chart\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover objeto Chart |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico (não objeto de um Gráfico)

const string name="Chart", // nome do objeto

const int x=0, // coordenada X

const int y=0) // coordenada Y

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover o objeto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover coordenada X do objeto \"Chart\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover coordenada Y do objeto \"Chart\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar o tamanho do objeto Chart |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartChangeSize(const long chart_ID=0, // ID do gráfico (não objeto de um Gráfico)

const string name="Chart", // nome do objeto

const int width=300, // largura

const int height=200) // altura

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- alterar o tamanho do objeto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao alterar a largura do objeto \"Chart\" ! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao alterar a altura do objeto \"Chart\" ! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorno do ID do objeto Chart |

//+------------------------------------------------------------------+

long ObjectChartGetID(const long chart_ID=0, // ID do gráfico (não objeto de um Gráfico)

const string name="Chart") // nome do objeto

{

//--- preparar a variável para obter o ID do objeto Chart

long id=-1;

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- obter ID

if(!ObjectGetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_ID,0,id))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao obter o ID do objeto \"Chart\"! Código de erro = ",GetLastError());

}

//--- retorno do resultado

return(id);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deletar o objeto Chart |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico (não objeto de um Gráfico)

const string name="Chart") // nome do objeto

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir o botão

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao deletar objeto \"Chart\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obter o número de símbolos na Observação do Mercado

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- verificar se o símbolo com um nome especifico está presente na lista de símbolo

bool exist=false;

for(int i=0;i<symbols;i++)

if(InpSymbol==SymbolName(i,true))

{

exist=true;

break;

}

if(!exist)

{

Print("Erro! ",InpSymbol," símbolo não está presente na \"Observação do Mercado\"!");

return;

}

//--- verificar a validade dos parâmetros de entrada

if(InpScale<0 || InpScale>5)

{

Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");

return;

}



//--- tamanho da janela do gráfico

long x_distance;

long y_distance;

//--- definir tamanho da janela

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Falha ao obter a largura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Falha ao obter a altura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- definir as coordenadas do objeto gráfico e seu tamanho

int x=(int)x_distance/16;

int y=(int)y_distance/16;

int x_size=(int)x_distance*7/16;

int y_size=(int)y_distance*7/16;

//--- criar objeto Chart

if(!ObjectChartCreate(0,InpName,0,InpSymbol,InpPeriod,x,y,x_size,y_size,InpCorner,InpScale,InpDateScale,

InpPriceScale,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- estender objeto Chart

int steps=(int)MathMin(x_distance*7/16,y_distance*7/16);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- redimensionar

x_size+=1;

y_size+=1;

if(!ObjectChartChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico e esperar por 0.01 segundos

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- meio segundo de atraso

Sleep(500);

//--- alterar período de tempo do gráfico

if(!ObjectChartSetSymbolAndPeriod(0,InpName,InpSymbol,PERIOD_M1))

return;

ChartRedraw();

//--- três segundos de atraso

Sleep(3000);

//--- excluir o objeto

ObjectChartDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- esperar por um segundo

Sleep(1000);

//---

}