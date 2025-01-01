//--- descrição

#property description "Script desenha o objeto gráfico tipo \"Grade Gann\"."

#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem do grade são definidos em percentagem do"

#property description "tamanho da janela do gráfico."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpName="GannGrid"; // Nome do grade

input int InpDate1=15; // Data do 1º ponto, %

input int InpPrice1=25; // Preço do 1º ponto, %

input int InpDate2=35; // Data do 2º ponto, %

input double InpScale=3.0; // Escala

input bool InpDirection=false; // Direção da tendência

input color InpColor=clrRed; // Cor do grade

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo de linhas do grade

input int InpWidth=1; // Largura das linhas fan

input bool InpBack=false; // Grade de fundo

input bool InpSelection=true; // Destaque para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar Grade Gann |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridCreate(const long chart_ID=0, // ID de gráfico

const string name="GannGrid", // nome do grade

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

datetime time1=0, // primeiro ponto de tempo

double price1=0, // primeiro ponto de preço

datetime time2=0, // segundo ponto de tempo

const double scale=1.0, // escala

const bool direction=true, // direção da tendência

const color clr=clrRed, // cor do grade

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo das linhas grade

const int width=1, // largura das linhas grade

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=true, // destaque para mover

const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos

const long z_order=0) // prioridade para o clique do mouse

{

//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos

ChangeGannGridEmptyPoints(time1,price1,time2);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- Criar Grade Gann pelas coordenadas fornecidas

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNGRID,sub_window,time1,price1,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar \"Grade Gann\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- alterar a escala (número de pips por barra)

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);

//--- mudar a direção de tendência Gann Fan (true - descendente, false - ascendente)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);

//--- definir cor do grade

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir a exibição do estilo das linhas grade

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- definir a largura da linha do grade

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destaque para mover o grid

//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser

//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção

//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover ponto de ancoragem do Grade Gann |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridPointChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="GannGrid", // nome do grade

const int point_index=0, // índice do ponto de ancoragem

datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo

double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço

{

//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover ponto de ancoragem do grade

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar a escala Grade Gann |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridScaleChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="GannGrid", // nome do grade

const double scale=1.0) // escala

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- alterar a escala (número de pips por barra)

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao alterar a escala! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar a direção de tendência Grade Gann |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridDirectionChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="GannGrid", // nome do grade

const bool direction=true) // direção da tendência

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- alterar a direção de tendência Grade Gann

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao alterar a direção de tendência! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| A função remove o Gann Fan do gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="GannGrid") // nome do grade

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir Grade Gann

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao excluir \"Grade Gann\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ver valores dos pontos de ancoragem do Grade Gann e definir |

//| valores padrão para aqueles vazios |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeGannGridEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)

{

//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, está localizado 9 barras a esquerda partir da segunda

if(!time1)

{

//--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- definir o primeiro ponto 9 barras a esquerda do segundo

time1=temp[0];

}

//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");

return;

}

//--- número de barras visíveis na janela do gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- tamanho do array de preço

int accuracy=1000;

//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados

//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem do grade

datetime date[];

double price[];

//--- alocação de memória

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- preencher o array das datas

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- preencher o array de preços

//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definir os pontos para desenhar Grade Gann

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- criar Grade Gann

if(!GannGridCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpScale,InpDirection,

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- agora, mover os pontos de ancoragem do grade

//--- contador de loop

int v_steps=accuracy/4;

//--- mover o primeiro ponto de ancoragem vertical

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(p1<accuracy-1)

p1+=1;

if(!GannGridPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- contador de loop

int h_steps=bars/4;

//--- mover o segundo ponto de ancoragem vertical

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(d2<bars-1)

d2+=1;

if(!GannGridPointChange(0,InpName,1,date[d2],0))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- alterar a direção tendência do grade para um descendente

GannGridDirectionChange(0,InpName,true);

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- excluir o grade do gráfico

GannGridDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//---

}