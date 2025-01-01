DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_GANNGRID 

OBJ_GANNGRID

Grade Gann.

ObjGannGrid

Observação

Para Grade Gann, é possível determinar o tipo de tendência a partir do enumerador ENUM_GANN_DIRECTION. Ao ajustar o valor da escala(OBJPROP_SCALE), é possível alterar o ângulo de inclinação das linhas do grade.

Exemplo

O seguinte script cria e move o Grade Gann no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script desenha o objeto gráfico tipo \"Grade Gann\"."
#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem do grade são definidos em percentagem do"
#property description "tamanho da janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="GannGrid";        // Nome do grade
input int             InpDate1=15;               // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=25;              // Preço do 1º ponto, %
input int             InpDate2=35;               // Data do 2º ponto, %
input double          InpScale=3.0;              // Escala
input bool            InpDirection=false;        // Direção da tendência
input color           InpColor=clrRed;           // Cor do grade
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Estilo de linhas do grade
input int             InpWidth=1;                // Largura das linhas fan
input bool            InpBack=false;             // Grade de fundo
input bool            InpSelection=true;         // Destaque para mover
input bool            InpHidden=true;            // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;               // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar Grade Gann                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridCreate(const long            chart_ID=0,        // ID de gráfico
                    const string          name="GannGrid",   // nome do grade
                    const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                    datetime              time1=0,           // primeiro ponto de tempo
                    double                price1=0,          // primeiro ponto de preço
                    datetime              time2=0,           // segundo ponto de tempo
                    const double          scale=1.0,         // escala
                    const bool            direction=true,    // direção da tendência
                    const color           clr=clrRed,        // cor do grade
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo das linhas grade
                    const int             width=1,           // largura das linhas grade
                    const bool            back=false,        // no fundo
                    const bool            selection=true,    // destaque para mover
                    const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetos
                    const long            z_order=0)         // prioridade para o clique do mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeGannGridEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- Criar Grade Gann pelas coordenadas fornecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNGRID,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar \"Grade Gann\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- alterar a escala (número de pips por barra)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- mudar a direção de tendência Gann Fan (true - descendente, false - ascendente)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
//--- definir cor do grade
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir a exibição do estilo das linhas grade
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha do grade
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de destaque para mover o grid
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem do Grade Gann                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridPointChange(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                         const string name="GannGrid"// nome do grade
                         const int    point_index=0,   // índice do ponto de ancoragem
                         datetime     time=0,          // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                         double       price=0)         // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover ponto de ancoragem do grade
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a escala Grade Gann                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridScaleChange(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                         const string name="GannGrid"// nome do grade
                         const double scale=1.0)       // escala
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar a escala (número de pips por barra)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar a escala! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a direção de tendência Grade Gann                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridDirectionChange(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                             const string name="GannGrid"// nome do grade
                             const bool   direction=true)  // direção da tendência
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar a direção de tendência Grade Gann
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar a direção de tendência! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função remove o Gann Fan do gráfico                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridDelete(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                    const string name="GannGrid"// nome do grade
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir Grade Gann
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir \"Grade Gann\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ver valores dos pontos de ancoragem do Grade Gann e definir      |
//| valores padrão para aqueles vazios                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannGridEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, está localizado 9 barras a esquerda partir da segunda
   if(!time1)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- definir o primeiro ponto 9 barras a esquerda do segundo
      time1=temp[0];
     }
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem do grade
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar Grade Gann
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- criar Grade Gann
   if(!GannGridCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpScale,InpDirection,
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem do grade
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/4;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem vertical
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      if(!GannGridPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/4;
//--- mover o segundo ponto de ancoragem vertical
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      if(!GannGridPointChange(0,InpName,1,date[d2],0))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- alterar a direção tendência do grade para um descendente
   GannGridDirectionChange(0,InpName,true);
//--- redesenhar o gráfico
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir o grade do gráfico
   GannGridDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }