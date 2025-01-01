|
//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \"Fibonacci Zonas de Tempo\"."
#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidos em percentagem do tamanho da"
#property description "janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="FiboTimes"; // Nome do objeto
input int InpDate1=10; // Data do 1º ponto, %
input int InpPrice1=45; // Preço do 1º ponto, %
input int InpDate2=20; // Data do 2º ponto, %
input int InpPrice2=55; // Preço do 2º ponto, %
input color InpColor=clrRed; // Cor do objeto
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da linha
input int InpWidth=2; // Largura da linha
input bool InpBack=false; // Objeto de fundo
input bool InpSelection=true; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar Fibonacci Zonas de Tempo pelas coordenadas fornecidas |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesCreate(const long chart_ID=0, // ID de gráfico
const string name="FiboTimes", // nome do objeto
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time1=0, // primeiro ponto de tempo
double price1=0, // primeiro ponto de preço
datetime time2=0, // segundo ponto de tempo
double price2=0, // segundo ponto de preço
const color clr=clrRed, // cor do objeto
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de linha do objeto
const int width=1, // largura da linha do objeto
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=true, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeFiboTimesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar Fibonacci Zonas de Tempo pelas coordenadas fornecidas
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOTIMES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar \"Fibonacci Zonas de Tempo\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir cor
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir estilo de linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do canal
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir o número de níveis e seus parâmetros |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesLevelsSet(int levels, // número de linhas dos níveis
double &values[], // valores de linhas dos níveis
color &colors[], // cor das linhas dos níveis
ENUM_LINE_STYLE &styles[], // estilo das linhas dos níveis
int &widths[], // largura das linhas dos níveis
const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="FiboTimes") // nome do objeto
{
//--- verificar tamanhos do array
if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
{
Print(__FUNCTION__,": comprimento do array não corresponder ao número de níveis, erro!");
return(false);
}
//--- definir o número de níveis
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- definir as propriedades de níveis no loop
for(int i=0;i<levels;i++)
{
//--- valor do nível
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
//--- cor do nível
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
//--- estilo de nível
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
//--- largura de nível
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
//--- descrição de nível
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(values[i],1));
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover pontos de ancoragem da Fibonacci Zonas de Tempo |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesPointChange(const long chart_ID=0, // ID gráfico
const string name="FiboTimes", // nome do objeto
const int point_index=0, // índice do ponto de ancoragem
datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir Fibonacci Zonas de Tempo |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesDelete(const long chart_ID=0, // ID gráfico
const string name="FiboTimes") // nome do objeto
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir o objeto
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir \"Fibonacci Zonas de Tempo\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar os valores da Fibonacci Zonas de Tempo e |
//| definir os valores padrões estabelecidos para aqueles vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboTimesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2)
{
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
if(!time1)
time1=TimeCurrent();
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do segundo ponto não está definido, está localizado 2 barras deixadas a partir da segunda
if(!time2)
{
//--- array para receber o tempo de abertura das últimos 3 barras
datetime temp[3];
CopyTime(Symbol(),Period(),time1,3,temp);
//--- definir o primeiro ponto 2 barras a esquerda do segundo
time2=temp[0];
}
//--- se o preço do segundo ponto não está definido, é igual ao primeiro ponto
if(!price2)
price2=price1;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas dos pontos de ancoragem da Fibonacci Zonas de Tempo
datetime date[];
double price[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- define pontos para desenhar Fibonacci Zonas de Tempo
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- criar um objeto
if(!FiboTimesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],
InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem
//--- contador de loop
int h_steps=bars*2/5;
//--- mover o segundo ponto de ancoragem
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(d2<bars-1)
d2+=1;
//--- mover o ponto
if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- contador de loop
h_steps=bars*3/5;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(d1<bars-1)
d1+=1;
//--- mover o ponto
if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir a etiqueta do gráfico
FiboTimesDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}