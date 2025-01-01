DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_CYCLES 

OBJ_CYCLES

Linhas Cycle.

ObjCycles

Observação

A distância entre as linhas é definida por coordenadas de tempo de dois pontos de ancoragem do objeto.

Exemplo

O seguinte script cria e move a linha cycle no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "script cria a linha cycle no gráfico."
#property description "Coordenadas de ponto de ancoragem são definidas em porcentagem de"
#property description "porcentagem do tamanho da janela de gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="Cycles";   // Nome do objeto
input int             InpDate1=10;        // Data do 1º ponto, %
input int             InpPrice1=45;       // Preço do 1º ponto, %
input int             InpDate2=20;        // Data do 2º ponto, %
input int             InpPrice2=55;       // Preço do 2º ponto, %
input color           InpColor=clrRed;    // Cor das linhas cycle
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT// Estilo das linhas cycle
input int             InpWidth=1;         // Largura das linhas cycle
input bool            InpBack=false;      // Objeto de Fundo
input bool            InpSelection=true;  // Destaque para mover
input bool            InpHidden=true;     // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;        // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criação das linhas cycle                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesCreate(const long            chart_ID=0,        // ID de gráfico
                  const string          name="Cycles",     // nome do objeto
                  const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                  datetime              time1=0,           // primeiro ponto de tempo
                  double                price1=0,          // primeiro ponto de preço
                  datetime              time2=0,           // segundo ponto de tempo
                  double                price2=0,          // segundo ponto de preço
                  const color           clr=clrRed,        // cor das linhas cycle
                  const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo das linhas cycle
                  const int             width=1,           // largura das linhas cycle
                  const bool            back=false,        // no fundo
                  const bool            selection=true,    // destaque para mover
                  const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetot
                  const long            z_order=0)         // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeCyclesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar linhas cycle pelas coordenadas dadas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CYCLES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar linhas cycle! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir a cor das linhas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir a exibição do estilo das linhas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura das linhas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento das linhas com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesPointChange(const long   chart_ID=0,    // ID do gráfico
                       const string name="Cycles"// nome do objeto
                       const int    point_index=0, // índice do ponto de ancoragem
                       datetime     time=0,        // coordenada do ponto de ancoragem do tempo
                       double       price=0)       // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir as linhas cycle                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesDelete(const long   chart_ID=0,    // ID do gráfico
                  const string name="Cycles"// nome do objeto
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir as linhas cycle
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir linhas cycle! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------+
//| Ver os valores de pontos de ancoragem das linhas cycle e definir      |
//| valores padrão para valores vazios                                    |
//+-----------------------------------------------------------------------+
void ChangeCyclesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                             datetime &time2,double &price2)
  {
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do segundo ponto não está definido, está localizado a 9 barras deixadas a partir da segunda
   if(!time2)
     {
      //--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- definir o segundo ponto 9 barras a esquerda do primeiro
      time2=temp[0];
     }
//--- se o preço do segundo ponto não está definido, é igual ao primeiro ponto
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas dos pontos de ancoragem das linhas cycle
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar as linhas cycle
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- criar uma linha de tendência
   if(!CyclesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/5;
//--- mover o segundo ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   h_steps=bars/4;
//--- mover o primeiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir a etiqueta do gráfico
   CyclesDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }