|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_LINE.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Um indicador para demonstrar RAW_COLOR_LINE"
#property description "Ele desenha uma linha no Fechamento do preço em partes coloridas de cada 20 barras"
#property description "A largura, estilo e cor de partes da linha são alteradas aleatoriamente "
#property description "cada N ticks"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plotar ColorLine
#property indicator_label1 "ColorLine"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
//--- Define 5 cores para colorir cada barra (elas são armazenadas no array especial)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (Podem ser especificados até 64 cores)
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parâmetros de entrada
input int N=5; //Número de ticks para alterar
input int Length=20; // A largura de cada parte de cor nas barras
int line_colors=5; // O número para definir as cores é 5 - ver #property indicator_color1
//--- Um buffer para plotagem
double ColorLineBuffer[];
//--- Um buffer para armazenar a cor da linha sobre cada barra
double ColorLineColors[];
//--- O array para armazenar cores contendo 7 elementos
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod};
//--- Um array para armazenar os estilos de linha
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Ligando um array e um buffer de indicador
SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorLineColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- Inicializando o gerador de números pseudo-aleatórios
MathSrand(GetTickCount());
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcule ticks para mudar o estilo, cor e largura da linha
ticks++;
//--- Se um número crítico de ticks tem sido acumulado
if(ticks>=N)
{
//--- Alterar as propriedades da linha
ChangeLineAppearance();
//--- Alterar as cores de seções de linhas
ChangeColors(colors,5);
//--- Redefinir o contador de ticks para zero
ticks=0;
}
//--- Bloco para cálculo dos valores do indicador
for(int i=0;i<rates_total;i++)
{
//--- Escrever o valor do indicador para o buffer
ColorLineBuffer[i]=close[i];
//--- Agora, aleatoriamente definir um índice de cores para esta barra
int color_index=i%(5*Length);
color_index=color_index/Length;
//--- Para esta barra, a linha terá a cor com o índice color_index
ColorLineColors[i]=color_index;
}
//--- Retorna o valor de prev_calculated para a próxima chamada da função
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Altera a cor dos segmentos de linha |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- O número de cores
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Para cada índice de cor definir uma nova cor aleatoriamente
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Obter um valor aleatório
int number=MathRand();
//--- Obter um índice no array col[] como um resto da divisão inteira
int i=number%size;
//--- Definir a cor para cada índice com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // O número do estilo gráfico
PLOT_LINE_COLOR, // Identificador da propriedade
plot_color_ind, // O índice da cor, onde se escreve a cor
cols[i]); // Uma nova cor
//--- Escrever as cores
comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Altera a aparência de uma linha visualizada no indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Uma string para a formação de informações sobre as propriedades de linha
string comm="";
//--- Um bloco para alterar a largura da linha
int number=MathRand();
//--- Obter a largura do restante da divisão inteira
int width=number%5; // A largura é definida de 0 a 4
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Escrever a largura da linha
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- Um bloco para mudar o estilo da linha
number=MathRand();
//--- O divisor é igual ao tamanho do array de estilos
int size=ArraySize(styles);
//--- Obter o índice para selecionar um novo estilo como o resto da divisão inteira
int style_index=number%size;
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Escrever o estilo de linha
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário
Comment(comm);
}