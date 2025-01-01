A Estrutura de um Resultado de Solicitação de Negociação (MqlTradeResult)

Como resultado de uma solicitação de negociação, um servidor de negociação retorna dados sobre o resultado do processamento da solicitação de negociação na forma de uma estrutura predefinida especial de tipo MqlTradeResult.

struct MqlTradeResult

{

uint retcode; // Código de retorno da operação

ulong deal; // Bilhetagem (ticket) da operação (deal),se ela for realizada

ulong order; // Bilhetagem (ticket) da ordem, se ela for colocada

double volume; // Volume da operação (deal), confirmada pela corretora

double price; // Preço da operação (deal), se confirmada pela corretora

double bid; // Preço de Venda corrente

double ask; // Preço de Compra corrente

string comment; // Comentário da corretora para a operação (por default, ele é preenchido com a descrição código de retorno de um servidor de negociação)

uint request_id; // Identificador da solicitação definida pelo terminal durante o despacho

int retcode_external; // Código de resposta do sistema de negociação exterior

};

Descrição dos Campos

Campo Descrição retcode Código de retorno de um servidor de negociação deal Bilhetagem (ticket) da operação (deal), caso uma operação tenha sido realizada. É disponível para uma operação de negociação de tipo TRADE_ACTION_DEAL order Bilhetagem (ticket) da ordem, caso uma ordem tenha sido colocada. É disponível para uma operação de negociação de tipo TRADE_ACTION_PENDING volume Volume de operação (deal), confirmado pela corretora. Depende do tipo de preenchimento da ordem price Preço da operação (deal), confirmado pela corretora. Depende da área de desvio da requisição de negócio e/ou sobre operação de negócios bid O preço corrente de venda de mercado (preço re-cotado) ask O preço corrente de compra de mercado (preço re-cotado) comment O comentário da corretora para a operação (por default, ele é preenchido com a descrição código de retorno de um servidor de negociação) request_id Identificador da solicitação definida pelo terminal ao enviar para o servidor de negociação retcode_external Código de erro retornado pelo sistema de negociação exterior. O uso e tipos destes erros dependerão da corretora e do sistema de negociação exterior a partir do qual são enviadas as operações de negociação

O resultado da operação de negociação é retornado para variável do tipo MqlTradeResult, que é passado como o segundo parâmetro da função OrderSend() para realizar operações de negociação.

O terminal fixa um identificador (ID) de solicitação no campo request_id ao enviar-la para o servidor de negociação usando as funções OrdersSend() e OrderSendAsync(). O terminal recebe mensagens sobre transações realizadas provenientes do servidor de negociação e as submete para processamento através da função OnTradeTransaction() contendo os seguintes componentes como parâmetros:

Descrição da transação de negociação na estrutura MqlTradeTransaction

Descrição da solicitação de negociação enviado a partir da função OrderSend() ou OrdersSendAsync(). O ID da solicitação é enviado pelo terminal para o servidor de negociação, enquanto a solicitação em si e seu request_id são armazenados na memória do terminal;

O resultado de execução da solicitação de negociação como estrutura MqlTradeResult com o campo request_id contendo o ID desta solicitação.

A função OnTradeTransaction() recebe três parâmetros de entrada mas os últimos dois devem ser analisados somente para transações do tipo TRADE_TRANSACTION_REQUEST. Em todos os outros casos, dados sobre a solicitação de negociação e seu resultado de execução não são preenchidos. Exemplo de análise de parâmetros pode ser encontrado em Estrutura de uma Solicitação de Negociação.

A definição do request_id pelo terminal na solicitação de negociação quando enviá-la para o servidor é introduzido principalmente para trabalhar com a função assíncrona OrderSendAsync(). Este identificador permite associar a ação realizada (chamada a funções OrderSend ou OrderSendAsync) com o resultado desta ação enviada para OnTradeTransaction().

Exemplo: