//--- descrição

#property description "Script desenha um objeto gráfico tipo \"canal eqüidistante\"."

#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidos em percentagem do tamanho da"

#property description "janela do gráfico."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpName="Channel"; // Nome do canal

input int InpDate1=25; // Data do 1º ponto, %

input int InpPrice1=60; // Preço do 1º ponto, %

input int InpDate2=65; // Data do 2º ponto, %

input int InpPrice2=80; // Preço do 2º ponto, %

input int InpDate3=30; // Data do 3º ponto, %

input int InpPrice3=40; // Preço do 3º ponto, %

input color InpColor=clrRed; // Cor do canal

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo das linhas do canal

input int InpWidth=2; // Largura da linha do canal

input bool InpBack=false; // Canal de Fundo

input bool InpFill=false; // Preenchendo o canal com cor

input bool InpSelection=true; // Destaque para mover

input bool InpRayLeft=false; // Continuação do canal para a esquerda

input bool InpRayRight=false; // Continuação do canal para a direita

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar um canal eqüidistante pelas coordenadas dadas |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ChannelCreate(const long chart_ID=0, // ID de gráfico

const string name="Channel", // nome do canal

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

datetime time1=0, // primeiro ponto de tempo

double price1=0, // primeiro ponto de preço

datetime time2=0, // segundo ponto de tempo

double price2=0, // segundo ponto de preço

datetime time3=0, // terceiro ponto de tempo

double price3=0, // terceiro ponto de preço

const color clr=clrRed, // cor do sinal

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo das linhas do canal

const int width=1, // largura das linhas do canal

const bool fill=false, // preenchendo o canal cor

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=true, // destaque para mover

const bool ray_left=false, // continuação do canal para a esquerda

const bool ray_right=false, // continuação do canal para a direita

const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos

const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse

{

//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos

ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- criar um canal pelas coordenadas dadas

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHANNEL,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar um canal eqüidistante! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir a cor do canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir o estilo de linha do canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- definir a largura da linha do canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do canal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do canal

//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser

//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção

//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do canal a esquerda

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de continuação da exibição do canal a direita

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover ponto de ancoragem |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ChannelPointChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Channel", // nome do canal

const int point_index=0, // índice do ponto de ancoragem

datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo

double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem do preço

{

//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover o ponto de ancoragem

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluir o canal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ChannelDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Channel") // nome do canal

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir o canal

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao excluir o canal! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+-------------------------------------------------------------------------+

//| Ver os valores de pontos de ancoragem do canal e definir valores padrão |

//| para aqueles que estão vazios |

//+-------------------------------------------------------------------------+

void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,

double &price2,datetime &time3,double &price3)

{

//--- se o tempo do segundo ponto (a direita)não está definido, será na barra atual

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- se o preço do segundo ponto não está definido, ele terá valor Bid

if(!price2)

price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- se o tempo do primeiro ponto (a esquerda) não está definido, está localizado 9 barras a esquerda a partir da segunda

if(!time1)

{

//--- array para receber o tempo de abertura das últimos 10 barras

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- definir o primeiro ponto 9 barras a esquerda do segundo

time1=temp[0];

}

//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo

if(!price1)

price1=price2+300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- se o tempo do terceiro ponto não está definido,ele coincide com o tempo do primeiro ponto

if(!time3)

time3=time1;

//--- se o preço do terceiro ponto não está definido, é igual ao preço do segundo ponto

if(!price3)

price3=price2;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)

{

Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");

return;

}

//--- número de barras visíveis na janela do gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- tamanho do array de preço

int accuracy=1000;

//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados

//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem do canal

datetime date[];

double price[];

//--- alocação de memória

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- preencher o array das datas

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- preencher o array de preços

//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definir pontos para desenhar o canal

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

//--- criar o canal eqüidistante

if(!ChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- agora, mover os pontos de ancoragem do canal

//--- contador de loop

int h_steps=bars/6;

//--- mover o segundo ponto de ancoragem

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(d2<bars-1)

d2+=1;

//--- mover o ponto

if(!ChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- mover o primeiro ponto de ancoragem

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(d1>1)

d1-=1;

//--- mover o ponto

if(!ChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- contador de loop

int v_steps=accuracy/10;

//--- mover o terceiro ponto de ancoragem

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(p3>1)

p3-=1;

//--- mover o ponto

if(!ChannelPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- excluir o canal do gráfico

ChannelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//---

}