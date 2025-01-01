|
//--- descrição
#property description "Script cria um bitmap na janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Nome do arquivo Bitmap
input int InpWidth=24; // Coordenada X do escopo de visibilidade
input int InpHeight=24; // Coordenada Y do escopo de visibilidade
input int InpXOffset=4; // Deslocamento do escopo de visibilidade pelo eixo X
input int InpYOffset=4; // Deslocamento do escopo de visibilidade pelo eixo Y
input color InpColor=clrRed; // Cor da borda quando destacada
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo de linha quando destacada
input int InpPointWidth=1; // Tamanho do ponto para movimento
input bool InpBack=false; // Objeto de Fundo
input bool InpSelection=false; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar um bitmap na janela do gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Bitmap", // nome do bitmap
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time=0, // ponto de ancoragem do tempo
double price=0, // ponto de ancoragem do preço
const string file="", // nome do arquivo bitmap
const int width=10, // coordenada X do escopo de visibilidade
const int height=10, // coordenada Y do escopo de visibilidade
const int x_offset=0, // escopo de visibilidade deslocado pelo eixo X
const int y_offset=0, // escopo de visibilidade deslocado pelo eixo Y
const color clr=clrRed, // cor da borda quando destacada
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de linha quando destacada
const int point_width=1, // mover tamanho do ponto
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=false, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetot
const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse
{
//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar um bitmap
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar um bitmap na janela do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir o caminho para o arquivo da imagem
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao carregar a imagem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir escopo de visibilidade para a imagem, se os valores da largura ou altura
//--- excederem a largura e a altura (respectivamente) de uma imagem de origem,
//--- não será desenhada, no caso oposto
//--- apenas a parte correspondente a esses valores será desenhada
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- definir a parte de uma imagem que está sendo exibida no escopo de visibilidade,
//--- a parte padrão é a área superior esquerda de uma imagem, os valores permitem
//--- realizar uma mudança a partir desta área de exibição de uma outra parte da imagem
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
//--- definir a cor da borda quando o modo de destaque do objeto é habilitado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de linha quando o modo de destaque do objeto é habilitado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir o tamanho do ponto de ancoragem para movimentar o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento da etiqueta pelo mouse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir uma nova imagem para o bitmap |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Bitmap", // nome do bitmap
const string file="") // caminho para o arquivo
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- definir o caminho para o arquivo da imagem
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao carregar a imagem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar um bitmap na janela do gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Bitmap", // nome do bitmap
datetime time=0, // ponto de ancoragem do tempo
double price=0) // ponto de ancoragem do preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar tamanho do escopo de visibilidade (objeto) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Bitmap", // nome do bitmap
const int width=0, // largura do bitmap
const int height=0) // altura do bitmap
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar tamanho do bitmap
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a largura do bitmap! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a altura do bitmap! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------+
//| Mudar coordenada canto superior esquerdo do escopo de visibilidade |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Bitmap", // nome do bitmap
const int x_offset=0, // coordenada X do escopo de visibilidade
const int y_offset=0) // coordenada Y do escopo de visibilidade
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar as coordenadas do escopo de visibilidade do bitmap
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para alterar coordenada X do escopo de visibilidade! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para alterar coordenada Y do escopo de visibilidade! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir um bitmap |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Bitmap") // nome do bitmap
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir a etiqueta
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir um bitmap! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |
//| para aqueles vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // array para armazenar datas das barras visíveis
double close[]; // array para armazenar Fechamento de preços
//--- nome do arquivo bitmap
string file="\\Images\\dollar.bmp";
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(close,bars);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array dos preços Baixos
if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)
{
Print("Falha ao copiar os valores dos preços Baixos! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- definir como frequentemente as imagens devem ser exibidas
int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- definir o passo
int step=1;
switch(scale)
{
case 0:
step=27;
break;
case 1:
step=14;
break;
case 2:
step=7;
break;
case 3:
step=4;
break;
case 4:
step=2;
break;
}
//--- criar bitmaps para valores de barra Alta e Baixa (com intervalos)
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
//--- criar os bitmaps
if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,
InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//--- meio segundo de atraso
Sleep(500);
//--- excluir sinal Sell
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
return;
if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//---
}