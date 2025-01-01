DocumentaçãoSeções
OBJ_BITMAP

Objeto Bitmap.

ObjBitmap

Observação

Para objeto Bitmap, você pode selecionar o escopo de visibilidade de uma imagem.

Exemplo

O seguinte script cria vários bitmaps no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script cria um bitmap na janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpFile="\\Images\\dollar.bmp"// Nome do arquivo Bitmap
input int             InpWidth=24;                    // Coordenada X do escopo de visibilidade
input int             InpHeight=24;                   // Coordenada Y do escopo de visibilidade
input int             InpXOffset=4;                   // Deslocamento do escopo de visibilidade pelo eixo X
input int             InpYOffset=4;                   // Deslocamento do escopo de visibilidade pelo eixo Y
input color           InpColor=clrRed;                // Cor da borda quando destacada
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID;           // Estilo de linha quando destacada
input int             InpPointWidth=1;                // Tamanho do ponto para movimento
input bool            InpBack=false;                  // Objeto de Fundo
input bool            InpSelection=false;             // Destaque para mover
input bool            InpHidden=true;                 // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;                    // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar um bitmap na janela do gráfico                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapCreate(const long            chart_ID=0,        // ID do gráfico
                  const string          name="Bitmap",     // nome do bitmap
                  const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                  datetime              time=0,            // ponto de ancoragem do tempo
                  double                price=0,           // ponto de ancoragem do preço
                  const string          file="",           // nome do arquivo bitmap
                  const int             width=10,          // coordenada X do escopo de visibilidade
                  const int             height=10,         // coordenada Y do escopo de visibilidade
                  const int             x_offset=0,        // escopo de visibilidade deslocado pelo eixo X
                  const int             y_offset=0,        // escopo de visibilidade deslocado pelo eixo Y
                  const color           clr=clrRed,        // cor da borda quando destacada
                  const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo de linha quando destacada
                  const int             point_width=1,     // mover tamanho do ponto
                  const bool            back=false,        // no fundo
                  const bool            selection=false,   // destaque para mover
                  const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetot
                  const long            z_order=0)         // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar um bitmap
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar um bitmap na janela do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir o caminho para o arquivo da imagem
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao carregar a imagem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir escopo de visibilidade para a imagem, se os valores da largura ou altura
//--- excederem a largura e a altura (respectivamente) de uma imagem de origem,
//--- não será desenhada, no caso oposto
//--- apenas a parte correspondente a esses valores será desenhada
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- definir a parte de uma imagem que está sendo exibida no escopo de visibilidade,
//--- a parte padrão é a área superior esquerda de uma imagem, os valores permitem
//--- realizar uma mudança a partir desta área de exibição de uma outra parte da imagem
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
//--- definir a cor da borda quando o modo de destaque do objeto é habilitado
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de linha quando o modo de destaque do objeto é habilitado
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir o tamanho do ponto de ancoragem para movimentar o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento da etiqueta pelo mouse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definir uma nova imagem para o bitmap                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapSetImage(const long   chart_ID=0,    // ID do gráfico
                    const string name="Bitmap"// nome do bitmap
                    const string file="")       // caminho para o arquivo
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- definir o caminho para o arquivo da imagem
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao carregar a imagem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar um bitmap na janela do gráfico                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMove(const long   chart_ID=0,    // ID do gráfico
                const string name="Bitmap"// nome do bitmap
                datetime     time=0,        // ponto de ancoragem do tempo
                double       price=0)       // ponto de ancoragem do preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar tamanho do escopo de visibilidade (objeto)               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapChangeSize(const long   chart_ID=0,    // ID do gráfico
                      const string name="Bitmap"// nome do bitmap
                      const int    width=0,       // largura do bitmap
                      const int    height=0)      // altura do bitmap
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar tamanho do bitmap
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar a largura do bitmap! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar a altura do bitmap! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------+
//| Mudar coordenada canto superior esquerdo do escopo de visibilidade |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMoveVisibleArea(const long   chart_ID=0,    // ID do gráfico
                           const string name="Bitmap"// nome do bitmap
                           const int    x_offset=0,    // coordenada X do escopo de visibilidade
                           const int    y_offset=0)    // coordenada Y do escopo de visibilidade
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar as coordenadas do escopo de visibilidade do bitmap
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha para alterar coordenada X do escopo de visibilidade! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha para alterar coordenada Y do escopo de visibilidade! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir um bitmap                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapDelete(const long   chart_ID=0,    // ID do gráfico
                  const string name="Bitmap"// nome do bitmap
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir a etiqueta
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir um bitmap! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |
//| para aqueles vazios                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date[];  // array para armazenar datas das barras visíveis
   double   close[]; // array para armazenar Fechamento de preços
//--- nome do arquivo bitmap
   string   file="\\Images\\dollar.bmp";
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(close,bars);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array dos preços Baixos
   if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar os valores dos preços Baixos! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definir como frequentemente as imagens devem ser exibidas
   int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- definir o passo
   int step=1;
   switch(scale)
     {
      case 0:
         step=27;
         break;
      case 1:
         step=14;
         break;
      case 2:
         step=7;
         break;
      case 3:
         step=4;
         break;
      case 4:
         step=2;
         break;
     }
//--- criar bitmaps para valores de barra Alta e Baixa (com intervalos)
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      //--- criar os bitmaps
      if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,
         InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
        {
         return;
        }
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- meio segundo de atraso
   Sleep(500);
//--- excluir sinal Sell
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
         return;
      if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//---
  }