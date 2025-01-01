//--- descrição

#property description "Script cria um bitmap na janela do gráfico."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Nome do arquivo Bitmap

input int InpWidth=24; // Coordenada X do escopo de visibilidade

input int InpHeight=24; // Coordenada Y do escopo de visibilidade

input int InpXOffset=4; // Deslocamento do escopo de visibilidade pelo eixo X

input int InpYOffset=4; // Deslocamento do escopo de visibilidade pelo eixo Y

input color InpColor=clrRed; // Cor da borda quando destacada

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Estilo de linha quando destacada

input int InpPointWidth=1; // Tamanho do ponto para movimento

input bool InpBack=false; // Objeto de Fundo

input bool InpSelection=false; // Destaque para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar um bitmap na janela do gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Bitmap", // nome do bitmap

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

datetime time=0, // ponto de ancoragem do tempo

double price=0, // ponto de ancoragem do preço

const string file="", // nome do arquivo bitmap

const int width=10, // coordenada X do escopo de visibilidade

const int height=10, // coordenada Y do escopo de visibilidade

const int x_offset=0, // escopo de visibilidade deslocado pelo eixo X

const int y_offset=0, // escopo de visibilidade deslocado pelo eixo Y

const color clr=clrRed, // cor da borda quando destacada

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo de linha quando destacada

const int point_width=1, // mover tamanho do ponto

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=false, // destaque para mover

const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetot

const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse

{

//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos

ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- criar um bitmap

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar um bitmap na janela do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir o caminho para o arquivo da imagem

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao carregar a imagem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir escopo de visibilidade para a imagem, se os valores da largura ou altura

//--- excederem a largura e a altura (respectivamente) de uma imagem de origem,

//--- não será desenhada, no caso oposto

//--- apenas a parte correspondente a esses valores será desenhada

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- definir a parte de uma imagem que está sendo exibida no escopo de visibilidade,

//--- a parte padrão é a área superior esquerda de uma imagem, os valores permitem

//--- realizar uma mudança a partir desta área de exibição de uma outra parte da imagem

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- definir a cor da borda quando o modo de destaque do objeto é habilitado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir o estilo de linha quando o modo de destaque do objeto é habilitado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- definir o tamanho do ponto de ancoragem para movimentar o objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento da etiqueta pelo mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Definir uma nova imagem para o bitmap |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Bitmap", // nome do bitmap

const string file="") // caminho para o arquivo

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- definir o caminho para o arquivo da imagem

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao carregar a imagem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar um bitmap na janela do gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Bitmap", // nome do bitmap

datetime time=0, // ponto de ancoragem do tempo

double price=0) // ponto de ancoragem do preço

{

//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover o ponto de ancoragem

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar tamanho do escopo de visibilidade (objeto) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Bitmap", // nome do bitmap

const int width=0, // largura do bitmap

const int height=0) // altura do bitmap

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- alterar tamanho do bitmap

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao alterar a largura do bitmap! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao alterar a altura do bitmap! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------+

//| Mudar coordenada canto superior esquerdo do escopo de visibilidade |

//+--------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Bitmap", // nome do bitmap

const int x_offset=0, // coordenada X do escopo de visibilidade

const int y_offset=0) // coordenada Y do escopo de visibilidade

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- alterar as coordenadas do escopo de visibilidade do bitmap

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha para alterar coordenada X do escopo de visibilidade! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha para alterar coordenada Y do escopo de visibilidade! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluir um bitmap |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Bitmap") // nome do bitmap

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir a etiqueta

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao excluir um bitmap! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |

//| para aqueles vazios |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // array para armazenar datas das barras visíveis

double close[]; // array para armazenar Fechamento de preços

//--- nome do arquivo bitmap

string file="\\Images\\dollar.bmp";

//--- número de barras visíveis na janela do gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- alocação de memória

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(close,bars);

//--- preencher o array das datas

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- preencher o array dos preços Baixos

if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)

{

Print("Falha ao copiar os valores dos preços Baixos! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- definir como frequentemente as imagens devem ser exibidas

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- definir o passo

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=27;

break;

case 1:

step=14;

break;

case 2:

step=7;

break;

case 3:

step=4;

break;

case 4:

step=2;

break;

}

//--- criar bitmaps para valores de barra Alta e Baixa (com intervalos)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- criar os bitmaps

if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,

InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//--- meio segundo de atraso

Sleep(500);

//--- excluir sinal Sell

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//---

}