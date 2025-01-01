|
//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \" Linha Vertical\"."
#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é configurado em porcentagem da"
#property description "largura da janela do gráfico em barras."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="VLine"; // Nome da Linha
input int InpDate=25; // Data do Evento, %
input color InpColor=clrRed; // Cor da linha
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo da linha
input int InpWidth=3; // Largura da linha
input bool InpBack=false; // Linha de fundo
input bool InpSelection=true; // Destaque para mover
input bool InpRay=true; // Continuação da linha para baixo
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar a linha vertical |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="VLine", // nome da linha
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time=0, // tempo da linha
const color clr=clrRed, // cor da linha
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da linha
const int width=1, // largura da linha
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=true, // destaque para mover
const bool ray=true, // continuação da linha para baixo
const bool hidden=true, //ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- se o tempo de linha não está definido, desenhá-lo através da última barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar uma linha vertical
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar uma linha vertical! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir cor da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de exibição da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo do movimento da seta com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (verdadeiro) ou desabilitar (falso) o modo de exibição da linha no gráfico sub-janelas
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover a linha vertical |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="VLine", // nome da linha
datetime time=0) // tempo da linha
{
//--- se o tempo de linha não está definido, mover a linha para a última barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover a linha vertical
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": falhou ao mover a linha vertical! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir a linha vertical |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="VLine") // nome da linha
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir a linha vertical
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao deletar a linha vertical! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array para armazenar a data de valores a serem utilizados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem
datetime date[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- definir os pontos para desenhar a linha
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- criar uma linha vertical
if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover a linha
//--- contador de loop
int h_steps=bars/2;
//--- mover a linha
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- mover o ponto
if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.03 segundos de atraso
Sleep(30);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir o canal do gráfico
VLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}