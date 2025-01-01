//--- descrição

#property description "Script desenha objeto gráfico \" Linha Vertical\"."

#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é configurado em porcentagem da"

#property description "largura da janela do gráfico em barras."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpName="VLine"; // Nome da Linha

input int InpDate=25; // Data do Evento, %

input color InpColor=clrRed; // Cor da linha

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo da linha

input int InpWidth=3; // Largura da linha

input bool InpBack=false; // Linha de fundo

input bool InpSelection=true; // Destaque para mover

input bool InpRay=true; // Continuação da linha para baixo

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar a linha vertical |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="VLine", // nome da linha

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

datetime time=0, // tempo da linha

const color clr=clrRed, // cor da linha

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da linha

const int width=1, // largura da linha

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=true, // destaque para mover

const bool ray=true, // continuação da linha para baixo

const bool hidden=true, //ocultar na lista de objetos

const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse

{

//--- se o tempo de linha não está definido, desenhá-lo através da última barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- criar uma linha vertical

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar uma linha vertical! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir cor da linha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir o estilo de exibição da linha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- definir a largura da linha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo do movimento da seta com o mouse

//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser

//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção

//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- habilitar (verdadeiro) ou desabilitar (falso) o modo de exibição da linha no gráfico sub-janelas

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover a linha vertical |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="VLine", // nome da linha

datetime time=0) // tempo da linha

{

//--- se o tempo de linha não está definido, mover a linha para a última barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover a linha vertical

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": falhou ao mover a linha vertical! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluir a linha vertical |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="VLine") // nome da linha

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir a linha vertical

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao deletar a linha vertical! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");

return;

}

//--- número de barras visíveis na janela do gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- array para armazenar a data de valores a serem utilizados

//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem

datetime date[];

//--- alocação de memória

ArrayResize(date,bars);

//--- preencher o array das datas

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- definir os pontos para desenhar a linha

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- criar uma linha vertical

if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))

return;

//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- agora, mover a linha

//--- contador de loop

int h_steps=bars/2;

//--- mover a linha

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- mover o ponto

if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.03 segundos de atraso

Sleep(30);

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- excluir o canal do gráfico

VLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//---

}