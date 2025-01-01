DocumentaçãoSeções
Linha vertical.

ObjVLine

Observação

Ao desenhar uma linha vertical, é possível definir o modo de exibição de linha para todas as janelas do (propriedade OBJPROP_RAY).

Exemplo

O seguinte script cria e move a linha vertical no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \" Linha Vertical\"."
#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é configurado em porcentagem da"
#property description "largura da janela do gráfico em barras."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="VLine";     // Nome da Linha
input int             InpDate=25;          // Data do Evento, %
input color           InpColor=clrRed;     // Cor da linha
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Estilo da linha
input int             InpWidth=3;          // Largura da linha
input bool            InpBack=false;       // Linha de fundo
input bool            InpSelection=true;   // Destaque para mover
input bool            InpRay=true;         // Continuação da linha para baixo
input bool            InpHidden=true;      // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;         // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar a linha vertical                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long            chart_ID=0,        // ID do gráfico
                 const string          name="VLine",      // nome da linha
                 const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                 datetime              time=0,            // tempo da linha
                 const color           clr=clrRed,        // cor da linha
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo da linha
                 const int             width=1,           // largura da linha
                 const bool            back=false,        // no fundo
                 const bool            selection=true,    // destaque para mover
                 const bool            ray=true,          // continuação da linha para baixo
                 const bool            hidden=true,       //ocultar na lista de objetos
                 const long            z_order=0)         // prioridade para clique do mouse
  {
//--- se o tempo de linha não está definido, desenhá-lo através da última barra
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar uma linha vertical
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar uma linha vertical! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir cor da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de exibição da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo do movimento da seta com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- habilitar (verdadeiro) ou desabilitar (falso) o modo de exibição da linha no gráfico sub-janelas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover a linha vertical                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
               const string name="VLine"// nome da linha
               datetime     time=0)       // tempo da linha
  {
//--- se o tempo de linha não está definido, mover a linha para a última barra
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover a linha vertical
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falhou ao mover a linha vertical! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir a linha vertical                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
                 const string name="VLine"// nome da linha
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir a linha vertical
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao deletar a linha vertical! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate<0 || InpDate>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array para armazenar a data de valores a serem utilizados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem
   datetime date[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definir os pontos para desenhar a linha
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- criar uma linha vertical
   if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
      InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
      return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover a linha
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/2;
//--- mover a linha
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.03 segundos de atraso
      Sleep(30);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir o canal do gráfico
   VLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }