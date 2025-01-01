Propriedades do Objeto

Os objetos gráficos podem ter muitas propriedades dependendo do tipo de objeto. A configuração e a obtenção de valores das propriedades dos objetos são efetuadas de acordo com as funções de trabalho com objetos gráficos.

Todos os objetos usados na análise técnica são vinculados aos gráficos nas coordenadas de preço e tempo: linha de tendência, canais, ferramentas de Fibonacci, etc. Mas há uma série de objetos de apoio projetados para melhorar a interface, e que estão vinculados à parte sempre visível do gráfico (janela principal ou subjanela do gráfico do indicador):

Objeto Identificador X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT – – Sim – Sim Sim Label OBJ_LABEL Sim Sim (apenas leitura) – Sim Sim Sim Button OBJ_BUTTON Sim Sim – Sim – – Bitmap OBJ_BITMAP – Sim (apenas leitura) Sim – Sim – Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Sim Sim (apenas leitura) – Sim Sim – Edit OBJ_EDIT Sim Sim – Sim – – Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Sim Sim – Sim – –

Na tabela são utilizadas as seguintes denominações:

X/Y — as coordenadas do ponto âncora são especificadas em pixels em relação a um dos cantos do gráfico;

Width/Height — os objetos têm largura e altura. Se você definir "apenas leitura", isso significa que os valores para largura e altura são calculados somente após o processamento do objeto no gráfico;

Date/Price — as coordenadas do ponto âncora são definidas pelo par data/preço;

OBJPROP_CORNER — define o ângulo do gráfico, que especifica as coordenadas do ponto de âncora. Pode ser um dos 4 valores de enumeração ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR — define a posição do ponto de âncora no objeto, e pode ser um dos 9 valores de enumeração ENUM_ANCHOR_POINT . Precisamente a partir desse ponto até ao canto selecionado são expecificadas as cordenadas em pixels;

OBJPROP_ANGLE — define o ângulo de rotação do objeto no sentido anti-horário.

As funções que definem as propriedades dos objetos gráficos, bem como as operações ObjectCreate() e ObjectMove() para criar e mover objetos ao longo do gráfico são, na verdade, usadas para enviar comandos para o gráfico. Se essas funções forem executadas com êxito, o comando será incluído na fila comum dos eventos do gráfico. As mudanças visuais nas propriedades dos objetos gráficos são implementadas ao lidar com a fila dos eventos do gráfico.

Assim, não espere uma atualização visual imediata de objetos gráficos após chamar essas funções. Geralmente, os objetos gráficos no gráfico são atualizados automaticamente pelo terminal após a mudança de eventos - a chegada de uma nova cotação, o redimensionamento da janela de gráfico, etc. Use a função ChartRedraw() para forçar a atualização dos objetos gráficos.

Para funções ChartSetDouble() e ChartGetDouble()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

Identificador Descrição Tipo de Propriedade OBJPROP_COLOR Cor color OBJPROP_STYLE Estilo ENUM_LINE_STYLE OBJPROP_WIDTH Espessura de linha int OBJPROP_BACK Objeto no pano de fundo bool OBJPROP_ZORDER Prioridade de um objeto gráfico para receber eventos de clicagem em um gráfico (CHARTEVENT_CLICK). O valor zero default é definido ao se criar um objeto; a prioridade pode ser aumentada se necessário. Ao colocar objetos um sobre o outro, somente aquele com a maior prioridade receberá o evento CHARTEVENT_CLICK. long OBJPROP_FILL Preenche um objeto com cor (para OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Proíbe exibir o nome de um objeto gráfico na lista de objetos do menu do terminal "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". O valor true permite ocultar um objeto da lista. Por default, true é definido para os objetos que exibem eventos de calendário, histórico de negociação e para objetos criados a partir de programas MQL5. Para ver tais objetos gráficos e acessar suas propriedades, clique no botão "TODOS" na janela "Lista de objetos". bool OBJPROP_SELECTED Objeto é selecionado bool OBJPROP_READONLY Capacidade de editar texto no objeto Edit bool OBJPROP_TYPE Tipo de objeto ENUM_OBJECT r/o OBJPROP_TIME Coordenada de tempo datetime modificador=número do ponto de ancoragem OBJPROP_SELECTABLE Disponibilidade de objeto bool OBJPROP_CREATETIME Hora de criação do objeto datetime r/o OBJPROP_LEVELS Número de níveis int OBJPROP_LEVELCOLOR Cor das linhas de nível color modificador=número de nível OBJPROP_LEVELSTYLE Estilo da linha de nível ENUM_LINE_STYLE modificador=número de nível OBJPROP_LEVELWIDTH Espessura do nível de linha int modificador=número de nível OBJPROP_ALIGN Alinhamento de texto horizontal no objeto "Edit" (OBJ_EDIT) ENUM_ALIGN_MODE OBJPROP_FONTSIZE Tamanho de fonte int OBJPROP_RAY_LEFT Raios indo para esquerda bool OBJPROP_RAY_RIGHT Raios indo para direita bool OBJPROP_RAY Uma linha vertical indo através de todas as janelas de um gráfico bool OBJPROP_ELLIPSE Exibição da elipse completa do objeto Arco de Fibonacci (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_ARROWCODE Código de seta para o objeto Seta uchar OBJPROP_TIMEFRAMES Visibilidade de um objeto nas janelas de tempo conjunto de flags OBJPROP_ANCHOR Localização do ponto de ancoragem de um objeto gráfico ENUM_ARROW_ANCHOR (for OBJ_ARROW), ENUM_ANCHOR_POINT (for OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL and OBJ_TEXT) OBJPROP_XDISTANCE A distância em pixels ao longo do eixo X a partir do canto de vinculação (see note) int OBJPROP_YDISTANCE A distância em pixels ao longo do eixo Y a partir do canto de vinculação (see note) int OBJPROP_DIRECTION Tendência do objeto Gann ENUM_GANN_DIRECTION OBJPROP_DEGREE Nível de marcação da Onda de Elliott ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE OBJPROP_DRAWLINES Exibição de linhas para marcação da Onda de Elliott bool OBJPROP_STATE Estado do botão (pressionado / não pressionado) bool OBJPROP_CHART_ID ID do objeto "Chart" (OBJ_CHART). Permite trabalhar com as propriedades deste objeto como um gráfico normal usando as funções descritas em Operações de Gráfico, mas existem algumas exceções. long r/o OBJPROP_XSIZE O tamanho do objeto Chart ao longo do eixo X (largura em pixels) é especificado para objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_YSIZE O tamanho do objeto Chart ao longo do eixo X (largura em pixels) é especificado para objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_XOFFSET A coordenada X do canto superior esquerdo da área visível retangular nos objetos gráficos "Bitmap Label" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original. int OBJPROP_YOFFSET A coordenada X do canto superior esquerdo da área visível retangular nos objetos gráficos "Bitmap Label" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original. int OBJPROP_PERIOD Janela de tempo para o objeto Chart ENUM_TIMEFRAMES OBJPROP_DATE_SCALE Exibição da escala de tempo para o objeto Chart bool OBJPROP_PRICE_SCALE Exibição da escala de preço para o objeto Chart bool OBJPROP_CHART_SCALE A escala para o objeto Chart int valor na faixa de 0—5 OBJPROP_BGCOLOR A cor de fundo para OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_CORNER O canto do gráfico para linkar um objeto gráfico ENUM_BASE_CORNER OBJPROP_BORDER_TYPE Tipo de borda para o objeto "Rectangle label" ENUM_BORDER_TYPE OBJPROP_BORDER_COLOR Cor de borda para os objetos OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON color

Ao usar operações de gráfico para o objeto "Chart" (OBJ_CHART), as seguintes limitações são impostas:

Ele não pode ser fechado usando ChartClose()

Ativo/período não podem ser alterados usando a função ChartSetSymbolPeriod()

As seguintes propriedades são sem efeito: CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE e CHART_SHOW_PRICE_SCALE ( ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER ).

Para os objetos OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP, um modo especial de exibição de imagem pode ser definido por programação. Neste modo, somente parte da imagem original (na qual uma área visível retangular é aplicada) é exibida, enquanto o resto da imagem fica invisível. O tamanho desta área deve ser definido usando a propriedade OBJPROP_XSIZE e OBJPROP_YSIZE. A área visível pode ser "movida" somente dentro da imagem original usando as propriedades OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET.

Para objetos de tamanho fixo: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT e OBJ_CHART propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE defina a posição do canto superior esquerdo do ponto do objeto em relação ao canto de gráfico (OBJPROP_CORNER), a partir das quais as coordenadas X e Y serão contadas em pixels.

Para as funções ObjectSetDouble() e ObjectGetDouble()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE

Identificador Descrição Tipo de Propriedade OBJPROP_PRICE Coordenada de Preço double modificador=número do ponto de ancoragem OBJPROP_LEVELVALUE Valor de nível double modificador=número de nível OBJPROP_SCALE Escala (propriedades de objetos Gann e Arcos de Fibonnacci) double OBJPROP_ANGLE Ângulo. Para os objetos sem ângulo especificado, criado a partir de um programa, o valor é igual a EMPTY_VALUE double OBJPROP_DEVIATION Desvio para o Canal de Desvio Padrão double

Para as funções ObjectSetString() e ObjectGetString()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING

Identificador Descrição Tipo de Propriedade OBJPROP_NAME Nome de objeto string OBJPROP_TEXT Descrição do objeto (o texto contido no objeto) string OBJPROP_TOOLTIP O texto de um "tooltip" (dica). Se a propriedade não é definida, então o "tooltip" gerado automaticamente pelo terminal é exibido. Um "tooltip" pode ser desabilitado através da atribuição do valor "

" (quebra de linha) a ele string OBJPROP_LEVELTEXT Nível de descrição string modificador=número de nível OBJPROP_FONT Font string OBJPROP_BMPFILE O nome do arquivo BMP para rótulo Bitmap. Veja também Recursos string modificador: 0-estado Ligado, 1-estado Desligado OBJPROP_SYMBOL Ativo para o objeto Chart string

Para o objeto OBJ_RECTANGLE_LABEL ("Rótulo de Retângulo") um dentre os três modos de design podem ser definidos, correspondendo aos valores de ENUM_BORDER_TYPE.

ENUM_BORDER_TYPE

Identificador Descrição BORDER_FLAT Forma lisa BORDER_RAISED Forma em relevo BORDER_SUNKEN Forma cavada

Para o objeto OBJ_EDIT ("Edit") e para a função ChartScreenShot(), pode-se especificar o tipo de alinhamento horizontal usando os valores da enumeração ENUM_ALIGN_MODE.

ENUM_ALIGN_MODE

Identificador Descrição ALIGN_LEFT Alinhamento a esquerda ALIGN_CENTER Centrado (somente para o objeto Edit) ALIGN_RIGHT Alinhamento a direita

Exemplo: