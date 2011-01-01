//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Um indicador para demonstrar DRAW_BARS"

#property description "Ele desenha barras de uma seleção de símbolos numa janela separada"

#property description "A cor e a largura das barras, bem como o símbolo são alterados aleatoriamente"

#property description "cada N ticks"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 1

//--- plotar Barras

#property indicator_label1 "Barras"

#property indicator_type1 DRAW_BARS

#property indicator_color1 clrGreen

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parâmetros de entrada

input int N=5; // O número de ticks para alterar o tipo

input int bars=500; // O número de barras para mostrar

input bool messages=false; // Mostrar mensagens no log "Expert Advisors"

//--- buffers do Indicador

double BarsBuffer1[];

double BarsBuffer2[];

double BarsBuffer3[];

double BarsBuffer4[];

//--- Nome do símbolo

string symbol;

//--- Um array para armazenar as cores

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Se as barras são muito pequenas - concluir o trabalho antes do tempo

if(bars<50)

{

Comment("Por favor, especifique um número maior de barras! A operação do indicador foi terminada");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- mapeamento de buffers do indicador

SetIndexBuffer(0,BarsBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,BarsBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,BarsBuffer3,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,BarsBuffer4,INDICATOR_DATA);

//--- O nome do símbolo, para o qual as barras são desenhadas

symbol=_Symbol;

//--- Definir a exibição do símbolo

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+symbol+")");

//--- Um valor vazio

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcule ticks para mudar o estilo, cor e largura da linha

ticks++;

//--- Se um número suficiente de ticks foi acumulado

if(ticks>=N)

{

//--- Selecione um novo símbolo a partir da janela de observação do Mercado

symbol=GetRandomSymbolName();

//--- Alterar as propriedades da linha

ChangeLineAppearance();



int tries=0;

//--- Faça 5 tentativas de preencher os buffers com os preços a partir símbolo

while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total) && tries<5)

{

//--- Um contador de chamadas da função CopyFromSymbolToBuffers()

tries++;

}

//--- Redefinir o contador de ticks para zero

ticks=0;

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preencher os buffers do indicador com preços |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total)

{

//--- No array de rates[], vamos copiar Open (abertura), High (alta), Low (baixa) e Close (fechamento) de preços

MqlRates rates[];

//--- O contador de tentativas

int attempts=0;

//--- Quanto foi copiado

int copied=0;

//--- Fazer 25 tentativas para obter uma série temporal(timeseries) sobre o símbolo desejado

while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)

{

Sleep(100);

attempts++;

if(messages) PrintFormat("%s Copiar taxas(%s) tentativas=%d",__FUNCTION__,nome,tentativas);

}

//--- Se falhou em copiar um número suficiente de barras

if(copied!=bars)

{

//--- Formar uma mensagem string

string comm=StringFormat("Para o símbolo %s, conseguiu receber somente %d barras de %d solicitadas",

name,

copied,

bars

);

//--- Mostrar uma mensagem num comentário na janela do gráfico principal

Comment(comm);

//--- Mostrar a mensagem

if(messages) Print(comm);

return(false);

}

else

{

//--- Definir a exibição do símbolo

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+name+")");

}

//--- Inicializar buffers com valores vazios

ArrayInitialize(BarsBuffer1,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer2,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer3,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer4,0.0);

//--- Copiar os preços para os buffers

for(int i=0;i<copied;i++)

{

//--- Calcular o índice apropriado para os buffers

int buffer_index=total-copied+i;

//--- Escreva os preços para os buffers

BarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;

BarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;

BarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;

BarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Aleatoriamente retorna um símbolo de Observação do Mercado |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetRandomSymbolName()

{

//--- O número de símbolos mostrada na janela de observação do Mercado

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- A posição de um símbolo na lista - um número aleatório de 0 para símbolos

int number=MathRand()%symbols;

//--- Retornar o nome de um símbolo na posição especificada

return SymbolName(number,true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Altera a aparência das barras |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Uma string para a formação de informações sobre as propriedades da barra

string comm="";

//--- Um bloco para alterar a cor das barras

int number=MathRand(); // Obter um número aleatório

//--- O divisor é igual ao tamanho do array colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- Obter o índice para selecionar uma nova cor como o restante da divisão inteira

int color_index=number%size;

//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Escrever a cor da linha

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- Um bloco para alterar a largura das barras

number=MathRand();

//--- Obter a largura do restante da divisão inteira

int width=number%5; // A largura é definida de 0 a 4

//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Escrever a largura da linha

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Escreve o nome do símbolo

comm="\r

"+symbol+comm;



//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário

Comment(comm);

}