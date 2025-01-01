|
//--- descrição
#property description "Script desenha o objeto gráfico \"Linha Horizontal\"."
#property description "Ponto de ancoragem do preço está definido em percentagem da altura do"
#property description "janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="HLine"; // Nome da linha
input int InpPrice=25; // Preço da linha, %
input color InpColor=clrRed; // Cor da linha
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo da linha
input int InpWidth=3; // Largura da linha
input bool InpBack=false; // Linha de fundo
input bool InpSelection=true; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar a linha horizontal |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // ID de gráfico
const string name="HLine", // nome da linha
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
double price=0, // line price
const color clr=clrRed, // cor da linha
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da linha
const int width=1, // largura da linha
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=true, // destaque para mover
const bool hidden=true, //ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- se o preço não está definido, defina-o no atual nível de preço Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar um linha horizontal
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar um linha horizontal! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir cor da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo de exibição da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo do movimento da seta com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover linha horizontal |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="HLine", // nome da linha
double price=0) // preço da linha
{
//--- se o preço não está definido, defina-o no atual nível de preço Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover um linha horizontal
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover um linha horizontal! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir uma linha horizontal |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="HLine") // nome da linha
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir uma linha horizontal
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao Excluir um linha horizontal! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- tamanho do array de preço
int accuracy=1000;
//--- array para armazenar data de valores a serem utilizados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem
double price[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar a linha
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- criar um linha horizontal
if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover a linha
//--- contador de loop
int v_steps=accuracy/2;
//--- mover a linha
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- mover o ponto
if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir a partir do gráfico
HLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}