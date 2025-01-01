//--- descrição

#property description "Script desenha o objeto gráfico \"Linha Horizontal\"."

#property description "Ponto de ancoragem do preço está definido em percentagem da altura do"

#property description "janela do gráfico."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpName="HLine"; // Nome da linha

input int InpPrice=25; // Preço da linha, %

input color InpColor=clrRed; // Cor da linha

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo da linha

input int InpWidth=3; // Largura da linha

input bool InpBack=false; // Linha de fundo

input bool InpSelection=true; // Destaque para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar a linha horizontal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // ID de gráfico

const string name="HLine", // nome da linha

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

double price=0, // line price

const color clr=clrRed, // cor da linha

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da linha

const int width=1, // largura da linha

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=true, // destaque para mover

const bool hidden=true, //ocultar na lista de objetos

const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse

{

//--- se o preço não está definido, defina-o no atual nível de preço Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- criar um linha horizontal

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar um linha horizontal! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir cor da linha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir o estilo de exibição da linha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- definir a largura da linha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo do movimento da seta com o mouse

//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser

//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção

//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover linha horizontal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="HLine", // nome da linha

double price=0) // preço da linha

{

//--- se o preço não está definido, defina-o no atual nível de preço Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover um linha horizontal

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover um linha horizontal! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluir uma linha horizontal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="HLine") // nome da linha

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir uma linha horizontal

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao Excluir um linha horizontal! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada

if(InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");

return;

}

//--- tamanho do array de preço

int accuracy=1000;

//--- array para armazenar data de valores a serem utilizados

//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem

double price[];

//--- alocação de memória

ArrayResize(price,accuracy);

//--- preencher o array de preços

//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definir os pontos para desenhar a linha

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- criar um linha horizontal

if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- agora, mover a linha

//--- contador de loop

int v_steps=accuracy/2;

//--- mover a linha

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- mover o ponto

if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- excluir a partir do gráfico

HLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//---

}