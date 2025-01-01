//--- descrição

#property description "Script cria objeto gráfico de \"Texto\"."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpFont="Arial"; // Fonte

input int InpFontSize=10; // Tamanho da fonte

input color InpColor=clrRed; // Cor

input double InpAngle=90.0; // Ângulo de inclinação em graus

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Tipo de ancoragem

input bool InpBack=false; // Objeto de fundo

input bool InpSelection=false; // Destaque para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clique do mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criando objeto Texto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Text", // nome do objeto

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

datetime time=0, // ponto de ancoragem do tempo

double price=0, // ponto de ancoragem do preço

const string text="Text", // o próprio texto

const string font="Arial", // fonte

const int font_size=10, // tamanho da fonte

const color clr=clrRed, // cor

const double angle=0.0, // inclinação do texto

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // tipo de ancoragem

const bool back=false, / no fundo

const bool selection=false, // destaque para mover

const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos

const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse

{

//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos

ChangeTextEmptyPoint(time,price);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- criar objeto Texto

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar objeto \"Texto\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir o texto

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- definir o texto fonte

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- definir tamanho da fonte

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- definir o ângulo de inclinação do texto

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- tipo de definição de ancoragem

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- definir cor

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de mover o objeto com o mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover ponto de ancoragem |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Text", // nome do objeto

datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem do tempo

double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem do preço

{

//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover o ponto de ancoragem

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar o texto do objeto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextChange(const long chart_ID=0, // ID do Gráfico

const string name="Text", // nome do objeto

const string text="Text") // texto

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- alterar texto do objeto

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao alterar texto! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluir objeto Texto |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextDelete(const long chart_ID=0, // Id do Gráfico

const string name="Text") // nome do objeto

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir o objeto

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao excluir o objeto \"Texto\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |

//| para aqueles vazios |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // array para armazenar datas das barras visíveis

double low[]; // array para armazenar preços Baixos das barras visíveis

double high[]; // array para armazenar preços Altos das barras visíveis

//--- número de barras visíveis na janela do gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- alocação de memória

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- preencher o array das datas

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- preencher o array dos preços Baixos

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Falha ao copiar os valores dos preços Baixos! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- preencher o array dos preços Altos

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Falha ao copiar os valores dos preços Altos! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- definir a forma como muitas vezes os textos serão exibidos

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- definir o passo

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=12;

break;

case 1:

step=6;

break;

case 2:

step=4;

break;

case 3:

step=2;

break;

}

//--- criar textos para os valores de barras de Alta e de Baixa (com intervalos)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- criar os textos

if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//--- meio segundo de atraso

Sleep(500);

//--- excluir os textos

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))

return;

if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//---

}