|
//--- descrição
#property description "Script cria objeto gráfico de \"Texto\"."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpFont="Arial"; // Fonte
input int InpFontSize=10; // Tamanho da fonte
input color InpColor=clrRed; // Cor
input double InpAngle=90.0; // Ângulo de inclinação em graus
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Tipo de ancoragem
input bool InpBack=false; // Objeto de fundo
input bool InpSelection=false; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criando objeto Texto |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Text", // nome do objeto
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time=0, // ponto de ancoragem do tempo
double price=0, // ponto de ancoragem do preço
const string text="Text", // o próprio texto
const string font="Arial", // fonte
const int font_size=10, // tamanho da fonte
const color clr=clrRed, // cor
const double angle=0.0, // inclinação do texto
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // tipo de ancoragem
const bool back=false, / no fundo
const bool selection=false, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse
{
//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeTextEmptyPoint(time,price);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar objeto Texto
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar objeto \"Texto\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir o texto
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- definir o texto fonte
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- definir tamanho da fonte
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- definir o ângulo de inclinação do texto
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- tipo de definição de ancoragem
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- definir cor
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de mover o objeto com o mouse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Text", // nome do objeto
datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem do tempo
double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem do preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o texto do objeto |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextChange(const long chart_ID=0, // ID do Gráfico
const string name="Text", // nome do objeto
const string text="Text") // texto
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar texto do objeto
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar texto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir objeto Texto |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextDelete(const long chart_ID=0, // Id do Gráfico
const string name="Text") // nome do objeto
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir o objeto
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir o objeto \"Texto\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |
//| para aqueles vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // array para armazenar datas das barras visíveis
double low[]; // array para armazenar preços Baixos das barras visíveis
double high[]; // array para armazenar preços Altos das barras visíveis
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array dos preços Baixos
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("Falha ao copiar os valores dos preços Baixos! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array dos preços Altos
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("Falha ao copiar os valores dos preços Altos! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- definir a forma como muitas vezes os textos serão exibidos
int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- definir o passo
int step=1;
switch(scale)
{
case 0:
step=12;
break;
case 1:
step=6;
break;
case 2:
step=4;
break;
case 3:
step=2;
break;
}
//--- criar textos para os valores de barras de Alta e de Baixa (com intervalos)
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
//--- criar os textos
if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//--- meio segundo de atraso
Sleep(500);
//--- excluir os textos
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))
return;
if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//---
}