OBJ_TEXT 

OBJ_TEXT

Objeto Texto.

ObjText

Observação

Posição de ponto de ancoragem em relação ao texto pode ser selecionado a partir do enumerador ENUM_ANCHOR_POINT. Você também pode alterar o ângulo de inclinação de texto usando a propriedade OBJPROP_ANGLE.

Exemplo

O seguinte o script cria vários objetos de texto no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script cria objeto gráfico de \"Texto\"."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string            InpFont="Arial";         // Fonte
input int               InpFontSize=10;          // Tamanho da fonte
input color             InpColor=clrRed;         // Cor
input double            InpAngle=90.0;           // Ângulo de inclinação em graus
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT;   // Tipo de ancoragem
input bool              InpBack=false;           // Objeto de fundo
input bool              InpSelection=false;      // Destaque para mover
input bool              InpHidden=true;          // Ocultar na lista de objetos
input long              InpZOrder=0;             // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criando objeto Texto                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextCreate(const long              chart_ID=0,               // ID do gráfico
                const string            name="Text",              // nome do objeto
                const int               sub_window=0,             // índice da sub-janela
                datetime                time=0,                   // ponto de ancoragem do tempo
                double                  price=0,                  // ponto de ancoragem do preço
                const string            text="Text",              // o próprio texto
                const string            font="Arial",             // fonte
                const int               font_size=10,             // tamanho da fonte
                const color             clr=clrRed,               // cor
                const double            angle=0.0,                // inclinação do texto
                const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER// tipo de ancoragem
                const bool              back=false,               / no fundo
                const bool              selection=false,          // destaque para mover
                const bool              hidden=true,              // ocultar na lista de objetos
                const long              z_order=0)                // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeTextEmptyPoint(time,price);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar objeto Texto
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar objeto \"Texto\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir o texto
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- definir o texto fonte
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- definir tamanho da fonte
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- definir o ângulo de inclinação do texto
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- tipo de definição de ancoragem
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- definir cor
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de mover o objeto com o mouse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextMove(const long   chart_ID=0,  // ID do gráfico
              const string name="Text"// nome do objeto
              datetime     time=0,      // coordenada do ponto de ancoragem do tempo
              double       price=0)     // coordenada do ponto de ancoragem do preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o texto do objeto                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextChange(const long   chart_ID=0,  // ID do Gráfico
                const string name="Text"// nome do objeto
                const string text="Text"// texto
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar texto do objeto
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar texto! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir objeto Texto                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextDelete(const long   chart_ID=0,  // Id do Gráfico
                const string name="Text"// nome do objeto
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o objeto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir o objeto \"Texto\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |
//| para aqueles vazios                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date[]; // array para armazenar datas das barras visíveis
   double   low[];  // array para armazenar preços Baixos das barras visíveis
   double   high[]; // array para armazenar preços Altos das barras visíveis
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(low,bars);
   ArrayResize(high,bars);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array dos preços Baixos
   if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar os valores dos preços Baixos! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array dos preços Altos
   if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar os valores dos preços Altos! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definir a forma como muitas vezes os textos serão exibidos
   int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- definir o passo
   int step=1;
   switch(scale)
     {
      case 0:
         step=12;
         break;
      case 1:
         step=6;
         break;
      case 2:
         step=4;
         break;
      case 3:
         step=2;
         break;
     }
//--- criar textos para os valores de barras de Alta e de Baixa (com intervalos)
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      //--- criar os textos
      if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,
         InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
        {
         return;
        }
      if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,
         InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
        {
         return;
        }
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- meio segundo de atraso
   Sleep(500);
//--- excluir os textos
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))
         return;
      if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//---
  }