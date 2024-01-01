|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_HISTOGRAM.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Um indicador para demonstrar DRAW_HISTOGRAM"
#property description "Ele desenha um senóide como um histograma em uma janela separada"
#property description "A cor e a largura das colunas são alterados aleatoriamente"
#property description "depois de cada N ticks"
#property description "O parâmetro das barras define o número de barras no ciclo da senóide"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plotar Histograma
#property indicator_label1 "Histograma"
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parâmetros de entrada
input int bars=30; // O período de uma senóide em barras
input int N=5; // O número de ticks para alterar o histograma
//--- buffers do indicador
double HistogramBuffer[];
//--- Um fator para obter o ângulo 2Pi em radianos, quando multiplicado pelo parâmetro das barras
double multiplier;
//--- Um array para armazenar as cores
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Um array para armazenar os estilos de linha
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- mapeamento de buffers do indicador
SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Calcular a multiplicação
if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;
else
{
PrintFormat("Defina o valor das barras=%d maior do que 1",bars);
//--- Finalização antecipada do indicador
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcule ticks para mudar o estilo, cor e largura da linha
ticks++;
//--- Se um número crítico de ticks tem sido acumulado
if(ticks>=N)
{
//--- Alterar as propriedades da linha
ChangeLineAppearance();
//--- Redefinir o contador de ticks para zero
ticks=0;
}
//--- Calcule os valores do indicador
int start=0;
//--- Se já foi calculado durante os inícios anteriores do OnCalculate
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // definir o início do cálculo com a penúltima barra
//--- Preencher o buffer do indicador com valores
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);
}
//--- Retorna o valor de prev_calculated para a próxima chamada da função
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Altera a aparência das linhas no indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Uma string para a formação de informações sobre as propriedades de linha
string comm="";
//--- Um bloco para alterar a cor da linha
int number=MathRand(); // Obter um número aleatório
//--- O divisor é igual ao tamanho do array colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- Obter o índice para selecionar uma nova cor como o restante da divisão inteira
int color_index=number%size;
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Escrever a cor da linha
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Um bloco para alterar a largura da linha
number=MathRand();
//--- Obter a largura do restante da divisão inteira
int width=number%5; // A largura é definida de 0 a 4
//--- Definir a largura
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Escrever a largura da linha
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Um bloco para mudar o estilo da linha
number=MathRand();
//--- O divisor é igual ao tamanho do array de estilos
size=ArraySize(styles);
//--- Obter o índice para selecionar um novo estilo como o resto da divisão inteira
int style_index=number%size;
//--- define o estilo da linha
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Escrever o estilo de linha
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário
Comment(comm);
}