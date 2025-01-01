|
//--- descrição
#property description "Script desenha o sinal \"Check\"."
#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é definido em"
#property description "porcentagem do tamanho da janela de gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="ArrowCheck"; // Nome do sinal
input int InpDate=10; // Ponto de ancoragem da data em %
input int InpPrice=50; // Ponto de ancoragem do preço em %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // Tipo de ancoragem
input color InpColor=clrRed; // Cor do sinal
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Estilo da linha da borda
input int InpWidth=5; // Tamanho do sinal
input bool InpBack=false; // Sinal do fundo
input bool InpSelection=false; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar sinal Check |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ArrowCheck", // nome do sinal
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time=0, // ponto de ancoragem de tempo
double price=0, // ponto de ancoragem de preço
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // tipo de ancoragem
const color clr=clrRed, // cor do sinal
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo a linha da borda
const int width=3, // tamanho do sinal
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=true, // destaque para mover
const bool hidden=true, // Ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar o sinal
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_CHECK,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar o sinal\"Check\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- tipo de definição de ancoragem
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- definir uma cor de sinal
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo da linha da borda
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- tamanho da definição do sinal
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento do sinal com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ArrowCheck", // nome do objeto
datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem do tempo
double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem do preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o tipo de ancoragem Check |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckAnchorChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ArrowCheck", // nome do objeto
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // tipo de ancoragem
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar tipo de ancoragem
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para alterar o tipo de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir os sinal Check |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ArrowCheck") // nome do sinal
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir o sinal
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir o sinal \"Check\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |
//| para aqueles vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar sinal das coordenadas do ponto de ancoragem
datetime date[];
double price[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar o sinal
int d=InpDate*(bars-1)/100;
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- criar o sinal Check no gráfico
if(!ArrowCheckCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover o ponto de ancoragem e alterar sua posição em relação ao sinal
//--- contador de loop
int h_steps=bars*2/5;
//--- mover o ponto de ancoragem
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- mover o ponto
if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.025 segundos de atraso
Sleep(25);
}
//--- alterar a localização do ponto de ancoragem relativa ao sinal
ArrowCheckAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
//--- contador de loop
h_steps=bars*2/5;
//--- mover o ponto de ancoragem
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- mover o ponto
if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.025 segundos de atraso
Sleep(25);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- deletar o sinal do gráfico
ArrowCheckDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}