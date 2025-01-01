- Tipos de Eventos de Gráficos
- Janela temporal de Gráfico
- Propriedades de Gráfico
- Constantes de Posicionamento
- Representação de Gráfico
- Exemplos de como trabalhar com um gráfico
Propriedades de Gráfico
Identificadores de enumeradores ENUM_CHART_PROPERTY são usados como parâmetros de funções para trabalhar com gráficos. A abreviatura de r/o na coluna "Tipo de Propriedade" significa que esta propriedade é somente de leitura e não pode ser alterada. A abreviatura w/o na coluna "Tipo de Propriedade" significa que esta propriedade é somente leitura e não pode ser recebida. Ao acessar certas propriedades, é necessário especificar um parâmetro adicional, que serve para indicar o número da sub-janela do gráfico. 0 significa a janela principal.
As funções que definem as propriedades do gráfico são realmente utilizadas para enviar comandos de alteração no gráfico. Se essas funções forem executadas com êxito, o comando será incluído na fila comum dos eventos do gráfico. As alterações são implementadas para o gráfico ao manipular a fila dos eventos gráficos.
Assim, não espere uma atualização visual imediata do gráfico após chamar essas funções. Geralmente, o gráfico é atualizado automaticamente pelo terminal após os eventos de alteração - uma nova chegada de cotação, redimensionando a janela do gráfico, etc. Use a função ChartRedraw() Para forçar a atualizar do gráfico.
Para funções ChartSetInteger() e ChartGetInteger()
|
ID
|
Descrição
|
Tipo de Propriedade
|
CHART_SHOW
|
Plotagem do gráfico de preços. Se estiver definido o valor false, será desativada a plotagem de quaisquer atributos do gráfico de preços e serão excluídos todos os recuos das bordas do gráfico, isto é: escalas de tempo e preço, barra de navegação rápida, eventos de Calendário, rótulos de transações, dicas de indicadores e barras, sub-janela de indicadores, histogramas de volumes, etc.
A desativação da plotagem é uma solução ideal para criar uma interface personalizada de programa com utilização de recursos gráficos.
Os objetos gráficos são plotados sempre independentemente do valor definido da propriedade CHART_SHOW.
|
bool
|
Identificado objeto de "Gráfico" (OBJ_CHART) - retorna true para um objeto gráfico. Retorna false para um gráfico real
|
bool r/o
|
Exibe o gráfico no topo de outros gráficos
|
bool
|
CHART_CONTEXT_MENU
|
Habilitar/desabilitar o acesso ao menu de contexto pressionando o botão direito do mouse.
O valor CHART_CONTEXT_MENU=false desativa apenas o menu de contexto do gráfico, ao acontecer isto, o menu de contexto, para objetos no gráfico, fica disponível.
|
bool (valor por padrão true)
|
CHART_CROSSHAIR_TOOL
|
Habilitar/desabilitar o acesso ao instrumento "Cruz" pressionando o botão do meio do mouse.
|
bool (valor por padrão true)
|
Rolagem do gráfico horizontalmente usando o botão esquerdo do mouse. Rolagem vertical também está disponível se for definido como true o valor de todas as seguintes propriedades: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR
Se CHART_MOUSE_SCROLL=false, a rolagem do gráfico através da roda do mouse estará indisponível.
|
bool
|
CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL
|
Envio de todos os programas mql5 para o gráfico de notificações sobre eventos da roda do mouse (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)
|
bool (valor por padrão true)
|
Eventos CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) envia notificações de movimento de mouse e clique de mouse a todos os programas MQL5 num gráfico
|
bool
|
Envia uma notificação de um evento de criação de novo objeto (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) para todos os programas MQL5 em um gráfico
|
bool
|
Envia uma notificação de um evento de exclusão de objeto (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) para todos os programas MQL5 em um gráfico
|
bool
|
Tipo de gráfico (candles, barras ou linha)
|
enum ENUM_CHART_MODE
|
Gráfico de preços no primeiro plano
|
bool
|
Modo de encaixe do gráfico de preço a partir da borda direita
|
bool
|
Modo de movimentação automática para a borda direita do gráfico
|
bool
|
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
Autorização para controlar o gráfico usando as teclas ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Seta para cima", etc.). Após definir CHART_KEYBOARD_CONTROL=false, é possível desativar o enrolamento e o ajuste de escala do gráfico, no entanto, ao fazer isto, mantem-se a possibilidade de receber eventos, ao clicar essas teclas, em OnChartEvent().
|
bool
|
CHART_QUICK_NAVIGATION
|
Permite ao gráfico interceptar as teclas Space e Enter para ativar a barra de navegação. A barra de navegação rápida é exibida automaticamente abaixo do gráfico, ao clicar duas vezes ou pressionar as teclas Space/Enter. Desse modo, é possível alterar rapidamente o símbolo, timeframe e data da primeira barra visível.
|
bool
|
Escala
|
int de 0 a 5
|
Modo de escala fixo
|
bool
|
Modo de escala 1:1
|
bool
|
Escala para ser especificada em pontos por barra
|
bool
|
CHART_SHOW_TICKER
|
Exibição no canto superior esquerdo do ticker do símbolo. Ao definir CHART_SHOW_TICKER com o valor false simultaneamente também define CHART_SHOW_OHLC como false e desativa a exibição de OHLC
|
bool
|
Exibição no canto superior esquerdo do ticker do símbolo. Ao definir CHART_SHOW_OHLC com o valor true simultaneamente também define CHART_SHOW_TICKER como true e ativa a exibição de ticker
|
bool
|
Exibe valores de preço de venda como uma linha horizontal em um gráfico
|
bool
|
Exibe valores de preço de compra como uma linha horizontal em um gráfico
|
bool
|
Exibe valores de último preço como uma linha horizontal em um gráfico
|
bool
|
Exibe separadores verticais entre períodos adjacentes
|
bool
|
Exibe grade no gráfico
|
bool
|
Exibe volume no gráfico
|
Descrições pop-up de objetos gráficos
|
bool
|
CHART_SHOW_TRADE_HISTORY
|
Exibição das negociações a partir do histórico de negociação no gráfico como setas de entradas/saídas Veja descrições da opção "Mostrar histórico de negociação" nas configurações da plataforma.
|
bool
|
O número de barras no gráfico que podem ser exibidas
|
int r/o
|
O número total de janelas de gráficos, incluindo sub-janelas de indicadores
|
int r/o
|
Visibilidade de sub-janelas
|
bool r/o modificador - número de sub-janela
|
Manuseio da janela do gráfico (HWND)
|
int r/o
|
A distância entre a moldura superior da sub-janela do indicador e a moldura superior da janela do gráfico principal, ao longo do eixo Y vertical, in pixels. No caso de um evento de mouse, as coordenadas do cursor são passadas em termos das coordenadas da janela do gráfico principal, enquanto que as coordenadas de objetos gráficos em uma sub-janela do indicador são definidas em relação ao canto superior esquerdo da sub-janela.
O valor é requerido para converter as coordenadas absolutas do gráfico principal em coordenadas locais da sub-janela para correto trabalho com os objetos gráficos, cujas coordenadas são definidas em relação ao canto superior esquerdo da moldura da sub-janela.
|
int r/o modificador - número de sub-janela
|
Número das primeiras barras visíveis no gráfico. A indexação de barras é a mesma para séries de tempo.
|
int r/o
|
Largura de gráfico em barras
|
int r/o
|
Largura de gráfico em pixels
|
int r/o
|
Altura de gráfico em pixels
|
int modificador - número de sub-janela
|
Cor de fundo do gráfico
|
color
|
Cor dos eixos, escalas e linha OHLC
|
color
|
Cor da grade
|
color
|
Cor dos volumes e níveis de abertura de posição
|
color
|
Cor para a barra de alta, sombras e bordas de candles de alta
|
color
|
Cor para a barra de baixa, sombras e bordas de candles de baixa
|
color
|
Cor de gráfico de linha e cor de candles "Doji" japoneses
|
color
|
Cor de corpo de um candle de alta
|
color
|
Cor de corpo de um candle de baixa
|
color
|
Cor de nível de preço de venda
|
color
|
Cor de nível de preço de compra
|
color
|
Cor de linha do último preço de operação executada
|
color
|
Cor de níveis de ordem de stop (Stop Loss e Take Profit)
|
color
|
Exibição de níveis de negociação no gráfico (níveis de abertura de posição, Stop Loss, Take Profit e ordens pendentes
|
bool
|
Permissão para arrastar os níveis de negociação num gráfico com um mouse. O modo de arrastar é ativado pelo padrão (valor true)
|
bool
|
Exibição da escala de tempo em um gráfico
|
bool
|
Exibição da escala de preço em um gráfico
|
bool
|
Showing the "One click trading" panel on a chart
|
bool
|
Janela de gráfico maximizada
|
bool r/o
|
Janela de gráfico minimizada
|
bool r/o
|
CHART_IS_DOCKED
|
A janela do gráfico é fixa. Se for definido o valor false, o gráfico pode ser arrastado para fora do terminal
|
bool
|
CHART_FLOAT_LEFT
|
Coordenada esquerda do gráfico desacoplado em relação à tela virtual
|
int
|
CHART_FLOAT_TOP
|
Coordenada superior do gráfico desacoplado em relação à tela virtual
|
int
|
CHART_FLOAT_RIGHT
|
Coordenada direita do gráfico desacoplado em relação à tela virtual
|
int
|
CHART_FLOAT_BOTTOM
|
Coordenada inferior do gráfico desacoplado em relação à tela virtual
|
int
Para funções ChartSetDouble() e ChartGetDouble()
|
ID
|
Descrição
|
Tipo de Propriedade
|
O tamanho da barra zero encaixada a partir da borda direita em porcentagens
|
double (de 10 to 50 porcento)
|
Posição fixa do gráfico a partir da borda esquerda em valor percentual. A posição fixa do gráfico é marcada por um pequeno triângulo cinza no eixo do tempo horizontal. Ele é exibido somente se a rolagem automática do gráfico para a direita na chegada de um tick (preço novo) estiver desabilitada (veja a propriedade CHART_AUTOSCROLL). A barra em uma posição fixa permanece no mesmo lugar ao se ampliar e reduzir o gráfico.
|
double
|
Máximo fixo do gráfico
|
double
|
Mínimo fixo do gráfico
|
double
|
Escala em pontos por barra
|
double
|
Mínimo do gráfico
|
double r/o modificador - número de sub-janela
|
Máximo do gráfico
|
double r/o modificador - número de sub-janela
Para funções ChartSetString() e ChartGetString()
|
ID
|
Descrição
|
Tipo de Propriedade
|
Texto de um comentário em um gráfico
|
string
|
CHART_EXPERT_NAME
|
Nome do conselheiro executado no gráfico com chart_id especificado
|
string r/o
|
CHART_SCRIPT_NAME
|
Nome do script executado no gráfico com chart_id especificado
|
string r/o
Exemplo:
|
int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
