CHART_SHOW Plotagem do gráfico de preços. Se estiver definido o valor false, será desativada a plotagem de quaisquer atributos do gráfico de preços e serão excluídos todos os recuos das bordas do gráfico, isto é: escalas de tempo e preço, barra de navegação rápida, eventos de Calendário, rótulos de transações, dicas de indicadores e barras, sub-janela de indicadores, histogramas de volumes, etc. A desativação da plotagem é uma solução ideal para criar uma interface personalizada de programa com utilização de recursos gráficos. Os objetos gráficos são plotados sempre independentemente do valor definido da propriedade CHART_SHOW. bool

CHART_IS_OBJECT Identificado objeto de "Gráfico" (OBJ_CHART) - retorna true para um objeto gráfico. Retorna false para um gráfico real bool r/o

CHART_BRING_TO_TOP Exibe o gráfico no topo de outros gráficos bool

CHART_CONTEXT_MENU Habilitar/desabilitar o acesso ao menu de contexto pressionando o botão direito do mouse. O valor CHART_CONTEXT_MENU=false desativa apenas o menu de contexto do gráfico, ao acontecer isto, o menu de contexto, para objetos no gráfico, fica disponível. bool (valor por padrão true)

CHART_CROSSHAIR_TOOL Habilitar/desabilitar o acesso ao instrumento "Cruz" pressionando o botão do meio do mouse. bool (valor por padrão true)

CHART_MOUSE_SCROLL Rolagem do gráfico horizontalmente usando o botão esquerdo do mouse. Rolagem vertical também está disponível se for definido como true o valor de todas as seguintes propriedades: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR Se CHART_MOUSE_SCROLL=false, a rolagem do gráfico através da roda do mouse estará indisponível. bool

CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL Envio de todos os programas mql5 para o gráfico de notificações sobre eventos da roda do mouse (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) bool (valor por padrão true)

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Eventos CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) envia notificações de movimento de mouse e clique de mouse a todos os programas MQL5 num gráfico bool

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Envia uma notificação de um evento de criação de novo objeto (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) para todos os programas MQL5 em um gráfico bool

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Envia uma notificação de um evento de exclusão de objeto (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) para todos os programas MQL5 em um gráfico bool

CHART_MODE Tipo de gráfico (candles, barras ou linha) enum ENUM_CHART_MODE

CHART_FOREGROUND Gráfico de preços no primeiro plano bool

CHART_SHIFT Modo de encaixe do gráfico de preço a partir da borda direita bool

CHART_AUTOSCROLL Modo de movimentação automática para a borda direita do gráfico bool

CHART_KEYBOARD_CONTROL Autorização para controlar o gráfico usando as teclas ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Seta para cima", etc.). Após definir CHART_KEYBOARD_CONTROL=false, é possível desativar o enrolamento e o ajuste de escala do gráfico, no entanto, ao fazer isto, mantem-se a possibilidade de receber eventos, ao clicar essas teclas, em OnChartEvent(). bool

CHART_QUICK_NAVIGATION Permite ao gráfico interceptar as teclas Space e Enter para ativar a barra de navegação. A barra de navegação rápida é exibida automaticamente abaixo do gráfico, ao clicar duas vezes ou pressionar as teclas Space/Enter. Desse modo, é possível alterar rapidamente o símbolo, timeframe e data da primeira barra visível. bool

CHART_SCALE Escala int de 0 a 5

CHART_SCALEFIX Modo de escala fixo bool

CHART_SCALEFIX_11 Modo de escala 1:1 bool

CHART_SCALE_PT_PER_BAR Escala para ser especificada em pontos por barra bool

CHART_SHOW_TICKER Exibição no canto superior esquerdo do ticker do símbolo. Ao definir CHART_SHOW_TICKER com o valor false simultaneamente também define CHART_SHOW_OHLC como false e desativa a exibição de OHLC bool

CHART_SHOW_OHLC Exibição no canto superior esquerdo do ticker do símbolo. Ao definir CHART_SHOW_OHLC com o valor true simultaneamente também define CHART_SHOW_TICKER como true e ativa a exibição de ticker bool

CHART_SHOW_BID_LINE Exibe valores de preço de venda como uma linha horizontal em um gráfico bool

CHART_SHOW_ASK_LINE Exibe valores de preço de compra como uma linha horizontal em um gráfico bool

CHART_SHOW_LAST_LINE Exibe valores de último preço como uma linha horizontal em um gráfico bool

CHART_SHOW_PERIOD_SEP Exibe separadores verticais entre períodos adjacentes bool

CHART_SHOW_GRID Exibe grade no gráfico bool

CHART_SHOW_VOLUMES Exibe volume no gráfico enum ENUM_CHART_VOLUME_MODE

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Descrições pop-up de objetos gráficos bool

CHART_SHOW_TRADE_HISTORY Exibição das negociações a partir do histórico de negociação no gráfico como setas de entradas/saídas Veja descrições da opção "Mostrar histórico de negociação" nas configurações da plataforma. bool

CHART_VISIBLE_BARS O número de barras no gráfico que podem ser exibidas int r/o

CHART_WINDOWS_TOTAL O número total de janelas de gráficos, incluindo sub-janelas de indicadores int r/o

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Visibilidade de sub-janelas bool r/o modificador - número de sub-janela

CHART_WINDOW_HANDLE Manuseio da janela do gráfico (HWND) int r/o

CHART_WINDOW_YDISTANCE A distância entre a moldura superior da sub-janela do indicador e a moldura superior da janela do gráfico principal, ao longo do eixo Y vertical, in pixels. No caso de um evento de mouse, as coordenadas do cursor são passadas em termos das coordenadas da janela do gráfico principal, enquanto que as coordenadas de objetos gráficos em uma sub-janela do indicador são definidas em relação ao canto superior esquerdo da sub-janela. O valor é requerido para converter as coordenadas absolutas do gráfico principal em coordenadas locais da sub-janela para correto trabalho com os objetos gráficos, cujas coordenadas são definidas em relação ao canto superior esquerdo da moldura da sub-janela. int r/o modificador - número de sub-janela

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Número das primeiras barras visíveis no gráfico. A indexação de barras é a mesma para séries de tempo. int r/o

CHART_WIDTH_IN_BARS Largura de gráfico em barras int r/o

CHART_WIDTH_IN_PIXELS Largura de gráfico em pixels int r/o

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS Altura de gráfico em pixels int modificador - número de sub-janela

CHART_COLOR_BACKGROUND Cor de fundo do gráfico color

CHART_COLOR_FOREGROUND Cor dos eixos, escalas e linha OHLC color

CHART_COLOR_GRID Cor da grade color

CHART_COLOR_VOLUME Cor dos volumes e níveis de abertura de posição color

CHART_COLOR_CHART_UP Cor para a barra de alta, sombras e bordas de candles de alta color

CHART_COLOR_CHART_DOWN Cor para a barra de baixa, sombras e bordas de candles de baixa color

CHART_COLOR_CHART_LINE Cor de gráfico de linha e cor de candles "Doji" japoneses color

CHART_COLOR_CANDLE_BULL Cor de corpo de um candle de alta color

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Cor de corpo de um candle de baixa color

CHART_COLOR_BID Cor de nível de preço de venda color

CHART_COLOR_ASK Cor de nível de preço de compra color

CHART_COLOR_LAST Cor de linha do último preço de operação executada color

CHART_COLOR_STOP_LEVEL Cor de níveis de ordem de stop (Stop Loss e Take Profit) color

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Exibição de níveis de negociação no gráfico (níveis de abertura de posição, Stop Loss, Take Profit e ordens pendentes bool

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Permissão para arrastar os níveis de negociação num gráfico com um mouse. O modo de arrastar é ativado pelo padrão (valor true) bool

CHART_SHOW_DATE_SCALE Exibição da escala de tempo em um gráfico bool

CHART_SHOW_PRICE_SCALE Exibição da escala de preço em um gráfico bool

CHART_SHOW_ONE_CLICK Showing the "One click trading" panel on a chart bool

CHART_IS_MAXIMIZED Janela de gráfico maximizada bool r/o

CHART_IS_MINIMIZED Janela de gráfico minimizada bool r/o

CHART_IS_DOCKED A janela do gráfico é fixa. Se for definido o valor false, o gráfico pode ser arrastado para fora do terminal bool

CHART_FLOAT_LEFT Coordenada esquerda do gráfico desacoplado em relação à tela virtual int

CHART_FLOAT_TOP Coordenada superior do gráfico desacoplado em relação à tela virtual int

CHART_FLOAT_RIGHT Coordenada direita do gráfico desacoplado em relação à tela virtual int