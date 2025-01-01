DocumentaçãoSeções
OBJ_LABEL

Objeto Etiqueta.

ObjTextLabel

Observação

Posição do ponto de ancoragem relativa a etiqueta pode ser selecionada do enumerador ENUM_ANCHOR_POINT. Coordenadas do ponto de ancoragem são em pixels.

Você também pode selecionar uma ancoragem de etiqueta de texto no canto a partir do enumerador ENUM_BASE_CORNER.

Exemplo

O seguinte script cria e move o objeto Edit no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script cria objeto gráfico \"Etiqueta\"."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string            InpName="Label";         // Nome etiqueta
input int               InpX=150;                // distância do eixo X
input int               InpY=150;                // distância do eixo Y
input string            InpFont="Arial";         // Fonte
input int               InpFontSize=14;          // Tamanho da fonte
input color             InpColor=clrRed;         // Cor
input double            InpAngle=0.0;            // Ângulo de inclinação em graus
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER// Tipo de ancoragem
input bool              InpBack=false;           // Objeto de fundo
input bool              InpSelection=true;       // Destaque para mover
input bool              InpHidden=true;          // Ocultar na lista de objetos
input long              InpZOrder=0;             // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar um a etiqueta de texto                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(const long              chart_ID=0,               // ID do gráfico
                 const string            name="Label",             // nome da etiqueta
                 const int               sub_window=0,             // índice da sub-janela
                 const int               x=0,                      // coordenada X
                 const int               y=0,                      // coordenada Y
                 const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER// canto do gráfico para ancoragem
                 const string            text="Label",             // texto
                 const string            font="Arial",             // fonte
                 const int               font_size=10,             // tamanho da fonte
                 const color             clr=clrRed,               // cor
                 const double            angle=0.0,                // inclinação do texto
                 const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER// tipo de ancoragem
                 const bool              back=false,               // no fundo
                 const bool              selection=false,          // destaque para mover
                 const bool              hidden=true,              // ocultar na lista de objetos
                 const long              z_order=0)                // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar um a etiqueta de texto
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar uma etiqueta de texto! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir coordenadas da etiqueta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- determinar o canto do gráfico onde as coordenadas do ponto são definidas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- definir o texto
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- definir o texto fonte
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- definir tamanho da fonte
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- definir o ângulo de inclinação do texto
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- tipo de definição de ancoragem
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- definir cor
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento da etiqueta pelo mouse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover a etiqueta de texto                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelMove(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
               const string name="Label"// nome da etiqueta
               const int    x=0,          // coordenada X
               const int    y=0)          // coordenada Y
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover a etiqueta de texto
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha para mover coordenada X do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha para mover coordenada X do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar canto do gráfico para vinculação da etiqueta             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelChangeCorner(const long             chart_ID=0,               // ID do gráfico
                       const string           name="Label",             // nome da etiqueta
                       const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER// canto do gráfico para ancoragem
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar canto de ancoragem
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar canto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o texto do objeto                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelTextChange(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
                     const string name="Label"// nome do objeto
                     const string text="Text")  // texto
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar texto do objeto
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar texto! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Apagar uma etiqueta de texto                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelDelete(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
                 const string name="Label"// nome da etiqueta
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir a etiqueta
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir a etiqueta de texto! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- armazenar as coordenadas das etiquetas nas variáveis locais
   int x=InpX;
   int y=InpY;
//--- tamanho da janela do gráfico
   long x_distance;
   long y_distance;
//--- definir tamanho da janela
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
     {
      Print("Falha ao obter a largura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
     {
      Print("Falha ao obter a altura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- preparar texto inicial para a etiqueta
   string text;
   StringConcatenate(text,"Canto inferior direito: ",x,",",y);
//--- criar uma etiqueta de texto no gráfico
   if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,
      InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(500);
//--- mover a etiqueta e alterar o seu texto simultaneamente
//--- número de iterações por eixos
   int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);
   int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);
//--- mover a etiqueta para baixo
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- alterar a coordenada
      y+=2;
      //--- mover a etiqueta e alterar o seu texto 
      MoveAndTextChange(x,y,"Canto superior esquerdo: ");
     }
//--- meio segundo de atraso
   Sleep(500);
//--- mover a etiqueta para a direita
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- alterar a coordenada
      x+=2;
      //--- mover a etiqueta e alterar o seu texto 
      MoveAndTextChange(x,y,"Canto superior esquerdo: ");
     }
//--- meio segundo de atraso
   Sleep(500);
//--- mover a etiqueta para cima
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- alterar a coordenada
      y-=2;
      //--- mover a etiqueta e alterar o seu texto 
      MoveAndTextChange(x,y,"Canto superior esquerdo: ");
     }
//--- meio segundo de atraso
   Sleep(500);
//--- mover a etiqueta para a esquerda
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- alterar a coordenada
      x-=2;
      //--- mover a etiqueta e alterar o seu texto 
      MoveAndTextChange(x,y,"Canto superior esquerdo: ");
     }
//--- meio segundo de atraso
   Sleep(500);
//--- agora, mover o ponto para mudar o canto de ancoragem
//--- mover para o canto inferior esquerdo
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))
      return;
//--- alterar texto da etiqueta
   StringConcatenate(text,"Canto inferior direito: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por dois segundos
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- mover para o canto inferior direito
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))
      return;
//--- alterar texto da etiqueta
   StringConcatenate(text,"Canto direito inferior: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por dois segundos
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- mover para o canto superior direito
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))
      return;
//--- alterar texto da etiqueta
   StringConcatenate(text,"Canto inferior direito: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por dois segundos
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- mover para o canto superior esquerdo
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))
      return;
//--- alterar texto da etiqueta
   StringConcatenate(text,"Canto inferior direito: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por dois segundos
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- excluir a etiqueta
   LabelDelete(0,InpName);
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(500);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| A função movimenta o objeto e altera o seu texto                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)
  {
//--- mover a etiqueta
   if(!LabelMove(0,InpName,x,y))
      return(false);
//--- alterar texto da etiqueta
   StringConcatenate(text,text,x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return(false);
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
   if(IsStopped())
      return(false);
//--- redesenhar o gráfico
   ChartRedraw();
// 0.01 segundos de atraso
   Sleep(10);
//--- sair da função
   return(true);
  }