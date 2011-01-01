DocumentaçãoSeções
O estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG desenha segmentos cores diferentes, usando os valores de dois buffers do indicador. Este estilo é uma versão colorida de DRAW_ZIGZAG, ou seja, permite a especificar para cada segmento uma cor individual a partir do conjunto pré-definido de cores. Os segmentos são plotados a partir de um valor no primeiro buffer para um valor no segundo buffer do indicador. Nenhum dos buffers pode conter somente valores vazios, uma vez que neste caso nada é plotado.

A largura, cor e estilo das linhas podem ser especificadas como para o estilo DRAW_ZIGZAG - usando as diretivas de compilação ou dinamicamente usando a função PlotIndexSetInteger(). Mudanças dinâmicas das propriedades de plotagem permitem "avivar" os indicadores, de modo que suas aparências sejam alteradas dependendo da situação corrente.

Seções são desenhadas a partir de um valor não vazio de um buffer para um valor não vazio de outro buffer do indicador. Para especificar o valor que deve ser considerado como "vazio", defina esse valor na propriedade PLOT_EMPTY_VALUE:

//--- O valor 0 (vazio) não vai participar no desenho
   PlotIndexSetDouble(index_of_plot_DRAW_COLOR_ZIGZAG,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Sempre preencha explicitamente nos valores dos buffers de indicador, defina um valor vazio num buffer para saltar barras.

O número de buffers requerida para plotagem de DRAW_COLOR_ZIGZAG é 3:

  • dois buffers para armazenar os valores das extremidades das seções em zigue-zague;
  • um buffer para armazenar o índice de cor, que é usada para desenhar a seção (faz sentido definir apenas valores não vazios).

Um exemplo de indicador de que plota uma serra com base nos altas e baixas dos preços. A cor, a largura e o estilo das linhas em ziguezague alteram aleatoriamente a cada N ticks.

Um exemplo de DRAW_COLOR_ZIGZAG

Por favor note que para plot1 com o estilo DRAW_COLOR_ZIGZAG, 8 cores são definidas usando a diretiva de compilação #property, e então na função OnCalculate() a cor é selecionada aleatoriamente a partir de 14 cores armazenadas no array colors[].

O parâmetro N é defindo nos parâmetros externos do indicador para a possibilidade de configuração manual (na guia Parâmetros na janela Propriedades do indicador).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            DRAW_COLOR_ZIGZAG.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Um indicador para demonstrar DRAW_COLOR_ZIGZAG"
#property description "Ele desenha uma linha tracejada, como uma seqüência das seções coloridas, a cor depende do número de dias da semana "
#property description "A cor, a largura e tamanho dos segmentos são alterados aleatoriamente"
#property description " a cada N ticks"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//--- plotar Color_Zigzag
#property indicator_label1  "Color_Zigzag"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_ZIGZAG
//--- Definir 8 cores para colorir seções (eles são armazenados numa array especial)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- parâmetros de entrada
input int      N=5;              // Número de ticks para alterar 
int            color_sections;
//--- Buffers dos valores das extremidades do segmento
double         Color_ZigzagBuffer1[];
double         Color_ZigzagBuffer2[];
//--- Buffers do índice de cores das extremidades dos segmento
double         Color_ZigzagColors[];
//--- Um array para armazenar as cores que contém 14 elementos
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//--- Um array para armazenar os estilos de linha
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- mapeamento de buffers do indicador
   SetIndexBuffer(0,Color_ZigzagBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Color_ZigzagBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Color_ZigzagColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//----Número de corres para colorir o zigzag
   color_sections=8;   //  veja um comentário para a #property indicator_color1
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Calcule ticks para mudar o estilo, cor e largura da linha
   ticks++;
//--- Se um número suficiente de ticks foi acumulado
   if(ticks>=N)
     {
      //--- Alterar as propriedades da linha
      ChangeLineAppearance();
      //--- Alterar cores utilizadas para plotar as seções
      ChangeColors(colors,color_sections);
      //--- Redefinir o contador de ticks para zero
      ticks=0;
     }
 
//--- A estrutura de tempo é necessário para obter o dia da semana de cada barra
   MqlDateTime dt;
      
//--- A posição inicial dos cálculos
   int start=0;
//--- Se o indicador foi calculado com o tick anterior, então inicia o cálculo com o passado, mas de um tick
   if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- Calculando loop
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- Escreva o tempo de abertura da barra na estrutura
      TimeToStruct(time[i],dt);
 
      //--- Se é ainda o número de barra
      if(i%2==0)
        {
         //---  Escrever a alta no primeiro buffer e a baixa no segundo
         Color_ZigzagBuffer1[i]=high[i];
         Color_ZigzagBuffer2[i]=low[i];
         //--- A cor do segmento
         Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;
        }
      //--- o número da barra é ímpar
      else
        {
         //--- Preencha a barra numa ordem inversa
         Color_ZigzagBuffer1[i]=low[i];
         Color_ZigzagBuffer2[i]=high[i];
         //--- A cor do segmento
         Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;         
        }
     }
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a cor do segmento zigzag                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- O número de cores
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- Para cada índice de cor definir uma nova cor aleatoriamente
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- Obter um valor aleatório
      int number=MathRand();
      //--- Obter um índice no array col[] como um resto da divisão inteira
      int i=number%size;
      //--- Definir a cor para cada índice com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  O número do estilo gráfico
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  Identificador da propriedade
                          plot_color_ind,       //  O índice da cor, onde se escreve a cor
                          cols[i]);             //  Uma nova cor
      //--- Escrever as cores
      comm=comm+StringFormat("ZigzagColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar a aparência dos segmentos zigzag                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- Uma string para a formação da informação sobre as propriedades de Color_ZigZag
   string comm="";
//--- Um bloco para alterar a largura da linha
   int number=MathRand();
//--- Obter a largura do restante da divisão inteira
   int width=number%5;   // A largura é definida de 0 a 4
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Escrever a largura da linha
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- Um bloco para mudar o estilo da linha
   number=MathRand();
//--- O divisor é igual ao tamanho do array de estilos
   int size=ArraySize(styles);
//--- Obter o índice para selecionar um novo estilo como o resto da divisão inteira
   int style_index=number%size;
//--- Definir a cor com a propriedade PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Escrever o estilo de linha
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Mostrar a informação no gráfico usando um comentário
   Comment(comm);
  }

 