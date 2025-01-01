//--- descrição

#property description "Script desenha sinal\"Stop\"."

#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é definido em"

#property description "porcentagem do tamanho da janela de gráfico."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpName="ArrowStop"; // Nome do sinal

input int InpDate=10; // Ponto de ancoragem da data em %

input int InpPrice=50; // Ponto de ancoragem do preço em %

input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_BOTTOM; // Tipo de ancoragem

input color InpColor=clrRed; // Cor do sinal

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Estilo de linha da borda

input int InpWidth=5; // Tamanho do Sinal

input bool InpBack=false; // Fundo do sinal

input bool InpSelection=false; // Destaque para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clique do mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar sinal Stop |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowStopCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ArrowStop", // nome do sinal

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

datetime time=0, // ponto de ancoragem do tempo

double price=0, // ponto de ancoragem do preço

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // tipo de ancoragem

const color clr=clrRed, // cor do sinal

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo da linha da borda

const int width=3, // tamanho do sinal

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=true, // destaque para mover

const bool hidden=true, // Ocultar na lista de objetos

const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse

{

//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- criar o sinal

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_STOP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar o sinal\"Stop\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- tipo de definição de ancoragem

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- definir uma cor de sinal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir o estilo da linha da borda

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- tamanho da definição do sinal

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento do sinal com o mouse

//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser

//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção

//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover ponto de ancoragem |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowStopMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ArrowStop", // nome do objeto

datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo

double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço

{

//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover o ponto de ancoragem

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar tipo de ancoragem do sinal Stop |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowStopAnchorChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ArrowStop", // nome do objeto

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // posição do ponto de ancoragem

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- alterar tipo de ancoragem

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha para alterar o tipo de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluir sinal Stop |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowStopDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ArrowStop") // nome da etiqueta

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir o sinal

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao excluir o sinal \"Stop\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |

//| para aqueles vazios |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada

if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");

return;

}

//--- número de barras visíveis na janela do gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- tamanho do array de preço

int accuracy=1000;

//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados

//--- para definir e alterar sinal das coordenadas do ponto de ancoragem

datetime date[];

double price[];

//--- alocação de memória

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- preencher o array das datas

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- preencher o array de preços

//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definir os pontos para desenhar o sinal

int d=InpDate*(bars-1)/100;

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- criar sinal Stop no gráfico

if(!ArrowStopCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- agora, mover o ponto de ancoragem e alterar sua posição em relação ao sinal

//--- contador de loop

int h_steps=bars*2/5;

//--- mover o ponto de ancoragem

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- mover o ponto

if(!ArrowStopMove(0,InpName,date[d],price[p]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.025 segundos de atraso

Sleep(25);

}

//--- alterar a localização do ponto de ancoragem relativa ao sinal

ArrowStopAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_TOP);

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

//--- contador de loop

h_steps=bars*2/5;

//--- mover o ponto de ancoragem

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- mover o ponto

if(!ArrowStopMove(0,InpName,date[d],price[p]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.025 segundos de atraso

Sleep(25);

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- deletar o sinal do gráfico

ArrowStopDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//---

}