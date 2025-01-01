|
//--- descrição
#property description "Script cria objeto \"Edit\"."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="Edit"; // Nome do objeto
input string InpText="Text"; // Texto de objeto
input string InpFont="Arial"; // Fonte
input int InpFontSize=14; // Tamanho da fonte
input ENUM_ALIGN_MODE InpAlign=ALIGN_CENTER; // Tipo de alinhamento de texto
input bool InpReadOnly=false; // Habilidade de editar
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Canto do gráfico para ancoragem
input color InpColor=clrBlack; // Cor do texto
input color InpBackColor=clrWhite; // Fundo da cor
input color InpBorderColor=clrBlack; // Cor da borda
input bool InpBack=false; // Objeto de Fundo
input bool InpSelection=false; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar o objeto Edit |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditCreate(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Edit", // nome do objeto
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
const int x=0, // coordenada X
const int y=0, // coordenada Y
const int width=50, // largura
const int height=18, // altura
const string text="Text", // texto
const string font="Arial", // fonte
const int font_size=10, // tamanho da fonte
const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER, // tipo de alinhamento
const bool read_only=false, // habilidade para editar
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // canto do gráfico para ancoragem
const color clr=clrBlack, // cor do texto
const color back_clr=clrWhite, // cor do fundo
const color border_clr=clrNONE, // cor da borda
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=false, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objeto
const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar campo de edição
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar objeto \"Edit\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir coordenadas do objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- definir tamanho do objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- definir o texto
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- definir o texto fonte
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- definir tamanho da fonte
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- definir o tipo de alinhamento do texto no objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);
//--- habilitar (true) ou cancelar (false) modo de somente leitura
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);
//--- definir o canto do gráfico onde as coordenadas do objeto são definidas
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- definir a cor do texto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir a cor de fundo
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- definir a cor da borda
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento da etiqueta pelo mouse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover objeto Edit |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Edit", // nome do objeto
const int x=0, // coordenada X
const int y=0) // coordenada Y
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para mover coordenada X do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha para mover coordenada Y do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Redimensionar objeto Edit |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditChangeSize(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Edit", // nome do objeto
const int width=0, // largura
const int height=0) // altura
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar o tamanho do objeto
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a largura do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar a altura do objeto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar texto do objeto Edit |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditTextChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Edit", // nome do objeto
const string text="Text") // texto
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar texto do objeto
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar texto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retornar texto de objeto |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditTextGet(string &text, // texto
const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Edit") // nome do objeto
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- obter texto do objeto
if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao obter o texto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir objeto Edit |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Edit") // nome do objeto
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir a etiqueta
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao deletar objeto \"Edit\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- tamanho da janela do gráfico
long x_distance;
long y_distance;
//--- definir tamanho da janela
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Falha ao obter a largura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Falha ao obter a altura do gráfico! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- definir o passo para mudar o campo edit
int x_step=(int)x_distance/64;
//--- definir coordenadas do campo edit e seu tamanho
int x=(int)x_distance/8;
int y=(int)y_distance/2;
int x_size=(int)x_distance/8;
int y_size=InpFontSize*2;
//--- armazenar o texto na variável local
string text=InpText;
//--- criar campo de edição
if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,
InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- estender o campo edit
while(x_size-x<x_distance*5/8)
{
//--- aumentar a largura do campo edit
x_size+=x_step;
if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por 0.05 segundos
ChartRedraw();
Sleep(50);
}
//--- meio segundo de atraso
Sleep(500);
//--- alterar o texto
for(int i=0;i<20;i++)
{
//--- adicionar "+" no início e no final
text="+"+text+"+";
if(!EditTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico e esperar por 0.1 segundos
ChartRedraw();
Sleep(100);
}
//--- meio segundo de atraso
Sleep(500);
//--- excluir campo edit
EditDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- esperar por um segundo
Sleep(1000);
//---
}