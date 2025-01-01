- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
O operador new automaticamente cria um objeto de tamanho correspondente, chama o construtor do objeto e retorna um descritor do objeto criado. Em caso de falha, o operador retorna um descritor de null que pode ser comparado com a constante NULL.
O operador new pode ser aplicado somente a objetos de classe. Ele não pode ser aplicado a estruturas.
O operador não deve ser usado para criar arrays de objetos. Para fazer isso, use a função ArrayResize().
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Deve ser notado que um descritor do objeto não é um ponteiro para um endereço de memória.
Um objeto criado com o operador new deve ser explicitamente removido usando o operador delete.
Também Veja
Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos