Operador de Criação de Objeto new

O operador new automaticamente cria um objeto de tamanho correspondente, chama o construtor do objeto e retorna um descritor do objeto criado. Em caso de falha, o operador retorna um descritor de null que pode ser comparado com a constante NULL.

O operador new pode ser aplicado somente a objetos de classe. Ele não pode ser aplicado a estruturas.

O operador não deve ser usado para criar arrays de objetos. Para fazer isso, use a função ArrayResize().

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criação de Figura |

//+------------------------------------------------------------------+

void CTetrisField::NewShape()

{

m_ypos=HORZ_BORDER;

//--- cria aleatoriamente uma das 7 possíveis formas

int nshape=rand()%7;

switch(nshape)

{

case 0: m_shape=new CTetrisShape1; break;

case 1: m_shape=new CTetrisShape2; break;

case 2: m_shape=new CTetrisShape3; break;

case 3: m_shape=new CTetrisShape4; break;

case 4: m_shape=new CTetrisShape5; break;

case 5: m_shape=new CTetrisShape6; break;

case 6: m_shape=new CTetrisShape7; break;

}

//--- desenhar

if(m_shape!=NULL)

{

//--- pré-configurações

m_shape.SetRightBorder(WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER);

m_shape.SetYPos(m_ypos);

m_shape.SetXPos(VERT_BORDER+SHAPE_SIZE*8);

//--- draw

m_shape.Draw();

}

//---

}

Deve ser notado que um descritor do objeto não é um ponteiro para um endereço de memória.

Um objeto criado com o operador new deve ser explicitamente removido usando o operador delete.

