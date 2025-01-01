- Flags de Abertura de Arquivo
Valores de flags de abertura de arquivo especificam o modo de acesso do arquivo. Flags são definidos como se segue:
|
Identificador
|
Valor
|
Descrição
|
FILE_READ
|
1
|
Arquivo é aberto para leitura. Flag é usado em FileOpen(). Ao abrir um arquivo, a especificação de FILE_WRITE e/ou FILE_READ é requerida.
|
FILE_WRITE
|
2
|
Arquivo é aberto para escrita. Flag é usado em FileOpen(). Ao abrir um arquivo, a especificação de FILE_WRITE e/ou FILE_READ é requerida.
|
FILE_BIN
|
4
|
Modo de leitura/escrita binária (sem conversão string para string). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_CSV
|
8
|
Arquivo CSV (todos seus elementos são convertidos para strings do tipo apropriado, unicode ou ansi, e separados por separador). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_TXT
|
16
|
Arquivo de texto simples (semelhando ao arquivo csv, mas sem levar em conta os separadores). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_ANSI
|
32
|
Strings de tipo ANSI (símbolos de um byte). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_UNICODE
|
64
|
Strings de tipo UNICODE (símbolos de dois bytes). Flag é usado em FileOpen()
|
FILE_SHARE_READ
|
128
|
Acesso compartilhado para leitura a partir de vários programas. Flag é usado em FileOpen(), mas ele não substitui a necessidade de indicar o flag FILE_WRITE e/ou FILE_READ ao abrir um arquivo.
|
FILE_SHARE_WRITE
|
256
|
Acesso compartilhado para escrita a partir de vários programas. Flag é usado em FileOpen(), mas ele não substitui a necessidade de indicar o flag FILE_WRITE e/ou FILE_READ ao abrir um arquivo.
|
FILE_REWRITE
|
512
|
Possibilidade de reescrever o arquivo usando as funções FileCopy() e FileMove(). O arquivo deve existir ou deve estar aberto para escrita, de outra forma o arquivo não será aberto.
|
FILE_COMMON
|
4096
|
O caminho do arquivo na pasta comum de todos os terminais cliente \Terminal\Common\Files. Flag é usado em funções FileOpen(), FileCopy(), FileMove() e em FileIsExist().
Um ou vários flags podem ser especificado ao abrir um arquivo. Esta é uma combinação de flags. A combinação de flags é escrita usando o sinal de lógica OR (|), que é posicionado entre os flags enumerados. Por exemplo, para abrir um arquivo em formato CSV para leitura e escrita ao mesmo tempo, especifique a combinação FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV.
Exemplo:
|
int filehandle=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
Existem algumas características específicas de funcionamento ao se especificar flags de leitura e escrita:
- Se FILE_READ é especificado, uma tentativa é feita para abrir um arquivo existente. Caso o arquivo não exista, a abertura do arquivo falha, um novo arquivo não é criado.
- FILE_READ|FILE_WRITE — um novo arquivo é criado caso o arquivo com o nome especificado não exista.
- FILE_WRITE — o arquivo é criado novamente com tamanho zero.
Ao abrir um arquivo, a especificação de FILE_WRITE e/ou FILE_READ é requerida.
Flags que definem o tipo de leitura de um arquivo aberto, possuem prioridade. O flag de mais alta prioridade é FILE_CSV, daí vem FILE_BIN, e FILE_TXT é o de mais baixa prioridade. Assim, se vários flags são especificados ao mesmo tempo (FILE_TXT|FILE_CSV ou FILE_TXT|FILE_BIN ou FILE_BIN|FILE_CSV), o flag com a mais alta prioridade será usado.
Flags que definem o tipo de codificação também têm prioridade. FILE_UNICODE é de maior prioridade que FILE_ANSI. Assim, se você especificar a combinação FILE_UNICODE|FILE_ANSI, o flag FILE_UNICODE será usado.
Se nem FILE_UNICODE ou FILE_ANSI forem indicados, FILE_UNICODE fica implícito. Se nem FILE_CSV, ou FILE_BIN, ou FILE_TXT forem especificados, FILE_CSV fica implícito.
Se um arquivo é aberto para leitura como um arquivo de texto (FILE_TXT ou FILE_CSV), e no início do arquivo uma indicação de dois-bytes 0xff,0xfe é encontrada, o flag de codificação será FILE_UNICODE, mesmo se FILE_ANSI for especificado.
