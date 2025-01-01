- Tipos de Eventos de Gráficos
Existem 11 tipos de eventos que podem ser processados usando a função pré-definida OnChartEvent(). Para eventos customizados 65535 identificadores são fornecidos na faixa de CHARTEVENT_CUSTOM a CHARTEVENT_CUSTOM_LAST inclusive. Para gerar um evento customizado, a função EventChartCustom() deve ser usada.
ENUM_CHART_EVENT
|
ID
|
Descrição
|
CHARTEVENT_KEYUP
|
Soltar tecla
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Teclada
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Movimento de mouse, cliques de mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
Pressionada o rodada a roda do mouse (se definida a propriedade para o gráfico CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Objeto gráfico criado (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Propriedade do objeto gráfico alterada via janela de diálogo de propriedades
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Objeto gráficoexcluído (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Dar um clique em um gráfico
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Dar um clique em um objeto gráfico
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Arrastar e soltar um objeto gráfico
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Fim de edição de texto no objeto gráfico Edit
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Alteração do tamanho do gráfico ou modificação das propriedades do gráfico através da janela de Propriedades
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
O número inicial de um evento de uma faixa de eventos customizados
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
O número final de um evento de uma faixa de eventos customizados
Evento CHARTEVENT_KEYUP
O evento CHARTEVENT_KEYUP ocorre quando o usuário solta uma tecla do teclado, se a janela do gráfico estiver com o foco de entrada. Esse evento complementa o existente CHARTEVENT_KEYDOWN, que é gerado quando a tecla é pressionada. O uso de ambos os eventos permite determinar com precisão o momento de pressionar e soltar as teclas, o que é útil ao criar interfaces de usuário e ferramentas com controle interativo.
|
void OnChartEvent(const int id,
O valor de lparam contém o código da tecla (KeyCode), de forma análoga ao evento CHARTEVENT_KEYDOWN. Para obter a representação textual da tecla, pode-se usar a função TranslateKey().
Tratamento de teclas mortas (Dead Keys)
É suportado o tratamento das chamadas "teclas mortas" (dead keys).Essas são teclas que não inserem um caractere imediatamente, mas modificam o próximo caractere digitado. Por exemplo, no layout grego, a tecla ; é usada para adicionar acento às vogais (ά, έ, ύ etc.).
Agora, essas teclas podem ser rastreadas usando a função TranslateKey() nos manipuladores CHARTEVENT_KEYDOWN e CHARTEVENT_KEYUP. Isso permite detectar corretamente a pressão e liberação de combinações de teclas compostas em layouts de teclado multilíngues.
|
void OnChartEvent(const int id,
O tratamento de teclas mortas é útil na implementação de campos de texto personalizados, sistemas de atalhos e interfaces que respondem a layouts de teclado internacionais.
Parâmetros de entrada da função OnChartEvent
Para cada tipo de evento, os parâmetros de entrada da função OnChartEvent() têm valores definidos que são requeridos para o processamento deste evento. Os eventos e valores passados através destes parâmetros são listados na tabela abaixo.
|
Evento
|
Valor do parâmetro id
|
Valor do parâmetro lparam
|
Valor do parâmetro dparam
|
Valor do parâmetro sparam
|
Evento de liberação da tecla
|
CHARTEVENT_KEYUP
|
Código da tecla liberada
|
Número de repetições do evento – sempre 1
|
Valor em string da máscara de bits que descreve o estado das teclas modificadoras. Consulte WM_KEYUP message
|
Evento de pressionar tecla
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Código da tecla pressionada
|
Número de repetições do evento ao segurar a tecla
|
Valor em string da máscara de bits que descreve o estado das teclas modificadoras. Consulte WM_KEYDOWN message
|
Eventos de mouse(se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
a coordenada X
|
a coordenada Y
|
O valor de string de uma máscara de bites descrevendo o estado de botões de mouse
|
Evento da roda do mouse (se, para o gráfico, definida a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
Sinalizadores de estados de teclas e botões do mouse, coordenadas X e Y do mouse. A descrição é feita no exemplo abaixo
|
Valor Delta de rolagem de roda de mouse
|
–
|
Evento de criação de objeto gráfico(se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true é definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico criado
|
Evento de mudança de uma propriedade de objeto via janela de diálogo de propriedades
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico modificado
|
Evento de exclusão de objeto gráfico (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true está definido para o gráfico)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico excluído
|
Evento de um click de mouse no gráfico
|
CHARTEVENT_CLICK
|
a coordenada X
|
a coordenada Y
|
–
|
Evento de um click de mouse num objeto gráfico pertencente ao gráfico
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
a coordenada X
|
a coordenada Y
|
Nome do objeto gráfico, na qual o evento ocorreu
|
Evento de um objeto gráfico arrastado usando o mouse
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico movido
|
Evento da edição de texto finalizada na caixa de entrada do objeto gráfico LabelEdit
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
–
|
–
|
Nome do objeto gráfico LabelEdit, cuja edição de texto foi concluída
|
Evento de alteração do tamanho do gráfico ou modificação das propriedades do gráfico através da janela de Propriedades
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
–
|
–
|
–
|
ID do evento de usuário sob N número
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
Valor definido pela função EventChartCustom()
|
Valor definido pela função EventChartCustom()
|
Valor definido pela função EventChartCustom()
Exemplo:
|
#define KEY_NUMPAD_5 12
Para o evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, o parâmetro string sparam Contém informações sobre o estado do teclado e botões do mouse:
|
Bit
|
Descrição
|
1
|
Estado do botão esquerdo do mouse
|
2
|
Estado do botão direito do mouse
|
3
|
Estado do botão SHIFT
|
4
|
Estado do botão CTRL
|
5
|
Estado do botão do meio do mouse
|
6
|
Estado do primeiro botão extra do mouse
|
7
|
Estado do segundo botão extra do mouse
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Para o evento CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL, os parâmetros lparam e dparam contêm informações sobre o estado da tecla Ctrl, Shift, dos botões do mouse, coordenadas da cursor e dimensão da rolagem da roda do mouse. Para entender melhor o funcionamento deste Expert Advisor no gráfico, role a roda do mouse pressionando os diversos botões e teclas descritos no código.
Exemplo de processamento de evento CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL:
|
//+------------------------------------------------------------------+
