Tipos de Eventos de Gráficos

Existem 11 tipos de eventos que podem ser processados usando a função pré-definida OnChartEvent(). Para eventos customizados 65535 identificadores são fornecidos na faixa de CHARTEVENT_CUSTOM a CHARTEVENT_CUSTOM_LAST inclusive. Para gerar um evento customizado, a função EventChartCustom() deve ser usada.

ENUM_CHART_EVENT

ID Descrição CHARTEVENT_KEYUP Soltar tecla CHARTEVENT_KEYDOWN Teclada CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Movimento de mouse, cliques de mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true é definido para o gráfico) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Pressionada o rodada a roda do mouse (se definida a propriedade para o gráfico CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE Objeto gráfico criado (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true é definido para o gráfico) CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Propriedade do objeto gráfico alterada via janela de diálogo de propriedades CHARTEVENT_OBJECT_DELETE Objeto gráficoexcluído (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true é definido para o gráfico) CHARTEVENT_CLICK Dar um clique em um gráfico CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Dar um clique em um objeto gráfico CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Arrastar e soltar um objeto gráfico CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Fim de edição de texto no objeto gráfico Edit CHARTEVENT_CHART_CHANGE Alteração do tamanho do gráfico ou modificação das propriedades do gráfico através da janela de Propriedades CHARTEVENT_CUSTOM O número inicial de um evento de uma faixa de eventos customizados CHARTEVENT_CUSTOM_LAST O número final de um evento de uma faixa de eventos customizados

Evento CHARTEVENT_KEYUP

O evento CHARTEVENT_KEYUP ocorre quando o usuário solta uma tecla do teclado, se a janela do gráfico estiver com o foco de entrada. Esse evento complementa o existente CHARTEVENT_KEYDOWN, que é gerado quando a tecla é pressionada. O uso de ambos os eventos permite determinar com precisão o momento de pressionar e soltar as teclas, o que é útil ao criar interfaces de usuário e ferramentas com controle interativo.

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

::Print("Key released: ", TranslateKey(key));

}

}

O valor de lparam contém o código da tecla (KeyCode), de forma análoga ao evento CHARTEVENT_KEYDOWN. Para obter a representação textual da tecla, pode-se usar a função TranslateKey().

Tratamento de teclas mortas (Dead Keys)

É suportado o tratamento das chamadas "teclas mortas" (dead keys).Essas são teclas que não inserem um caractere imediatamente, mas modificam o próximo caractere digitado. Por exemplo, no layout grego, a tecla ; é usada para adicionar acento às vogais (ά, έ, ύ etc.).

Agora, essas teclas podem ser rastreadas usando a função TranslateKey() nos manipuladores CHARTEVENT_KEYDOWN e CHARTEVENT_KEYUP. Isso permite detectar corretamente a pressão e liberação de combinações de teclas compostas em layouts de teclado multilíngues.

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Pressed: ", text);

}

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Released: ", text);

}

}

O tratamento de teclas mortas é útil na implementação de campos de texto personalizados, sistemas de atalhos e interfaces que respondem a layouts de teclado internacionais.

Parâmetros de entrada da função OnChartEvent

Para cada tipo de evento, os parâmetros de entrada da função OnChartEvent() têm valores definidos que são requeridos para o processamento deste evento. Os eventos e valores passados através destes parâmetros são listados na tabela abaixo.

Evento Valor do parâmetro id Valor do parâmetro lparam Valor do parâmetro dparam Valor do parâmetro sparam Evento de liberação da tecla CHARTEVENT_KEYUP Código da tecla liberada Número de repetições do evento – sempre 1 Valor em string da máscara de bits que descreve o estado das teclas modificadoras. Consulte WM_KEYUP message Evento de pressionar tecla CHARTEVENT_KEYDOWN Código da tecla pressionada Número de repetições do evento ao segurar a tecla Valor em string da máscara de bits que descreve o estado das teclas modificadoras. Consulte WM_KEYDOWN message Eventos de mouse(se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true é definido para o gráfico) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE a coordenada X a coordenada Y O valor de string de uma máscara de bites descrevendo o estado de botões de mouse Evento da roda do mouse (se, para o gráfico, definida a propriedade CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Sinalizadores de estados de teclas e botões do mouse, coordenadas X e Y do mouse. A descrição é feita no exemplo abaixo Valor Delta de rolagem de roda de mouse – Evento de criação de objeto gráfico(se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true é definido para o gráfico) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE – – Nome do objeto gráfico criado Evento de mudança de uma propriedade de objeto via janela de diálogo de propriedades CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE – – Nome do objeto gráfico modificado Evento de exclusão de objeto gráfico (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true está definido para o gráfico) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE – – Nome do objeto gráfico excluído Evento de um click de mouse no gráfico CHARTEVENT_CLICK a coordenada X a coordenada Y – Evento de um click de mouse num objeto gráfico pertencente ao gráfico CHARTEVENT_OBJECT_CLICK a coordenada X a coordenada Y Nome do objeto gráfico, na qual o evento ocorreu Evento de um objeto gráfico arrastado usando o mouse CHARTEVENT_OBJECT_DRAG – – Nome do objeto gráfico movido Evento da edição de texto finalizada na caixa de entrada do objeto gráfico LabelEdit CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT – – Nome do objeto gráfico LabelEdit, cuja edição de texto foi concluída Evento de alteração do tamanho do gráfico ou modificação das propriedades do gráfico através da janela de Propriedades CHARTEVENT_CHART_CHANGE – – – ID do evento de usuário sob N número CHARTEVENT_CUSTOM+N Valor definido pela função EventChartCustom() Valor definido pela função EventChartCustom() Valor definido pela função EventChartCustom()

Exemplo:

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print("O expert com nome ",MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)," está executando");

//--- Ativar eventos de criação de objetos

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- Ativar eventos de exclusão de objetos

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- A atualização forçada das propriedades do gráfico garante a prontidão para o processamento de eventos

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funções ChartEvent |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // Identificador de evento

const long& lparam, // Parâmetro de evento de tipo long

const double& dparam, // Parâmetro de evento de tipo double

const string& sparam // Parâmetro de evento de tipo string

)

{

//--- o botão esquerdo do mouse foi pressionado no gráfico

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

Print("As coordenadas do clique do mouse sobre o gráfico são: x = ",lparam," y = ",dparam);

}

//--- o mouse foi clicado sobre o objeto gráfico

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("O mouse foi clicado sobre o objeto com o nome '"+sparam+"'");

}

//--- a tecla foi pressionada

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch(lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("O KEY_NUMLOCK_LEFT foi pressionado"); break;

case KEY_LEFT: Print("O KEY_LEFT foi pressionado"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("O KEY_NUMLOCK_UP foi pressionado"); break;

case KEY_UP: Print("O KEY_UP foi pressionado"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("O KEY_NUMLOCK_RIGHT foi pressionado"); break;

case KEY_RIGHT: Print("O KEY_RIGHT foi pressionado"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("O KEY_NUMLOCK_DOWN foi pressionado"); break;

case KEY_DOWN: Print("O KEY_DOWN foi pressionado"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("O KEY_NUMPAD_5 foi pressionado"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("O KEY_NUMLOCK_5 foi pressionado"); break;

default: Print("Algumas teclas não listadas foram pressionadas");

}

ChartRedraw();

}

//--- o objeto foi excluído

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

{

Print("O objeto com o nome ",sparam," foi excluído");

}

//--- o objeto foi criado

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

{

Print("O objeto com o nome ",sparam," foi criado");

}

//--- o objeto foi movido ou suas coordenadas de ponto de ancoragem foram alteradas

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

{

Print("O ponto de ancoragem das coordenadas do objeto com o nome ",sparam," foi alterado");

}

//--- o texto na Edição do objeto foi alterado

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

{

Print("O texto no campo da Edição do objeto com o nome ",sparam," foi alterado");

}

}

Para o evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, o parâmetro string sparam Contém informações sobre o estado do teclado e botões do mouse:

Bit Descrição 1 Estado do botão esquerdo do mouse 2 Estado do botão direito do mouse 3 Estado do botão SHIFT 4 Estado do botão CTRL 5 Estado do botão do meio do mouse 6 Estado do primeiro botão extra do mouse 7 Estado do segundo botão extra do mouse

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- habilitar mensagens do CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1);

// --- desativar o menu de contexto do gráfico (à direita)

ChartSetInteger(0,CHART_CONTEXT_MENU,0);

// --- desativar a cruz (pelo botão do meio)

ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,0);

//--- a atualização forçada das propriedades do gráfico garante a prontidão para o processamento de eventos

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse esquerdo

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse direito

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse do meio

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // mouse primeiro X key

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // mouse segundo X key

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift key

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control key

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funções ChartEvent |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

}

Para o evento CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL, os parâmetros lparam e dparam contêm informações sobre o estado da tecla Ctrl, Shift, dos botões do mouse, coordenadas da cursor e dimensão da rolagem da roda do mouse. Para entender melhor o funcionamento deste Expert Advisor no gráfico, role a roda do mouse pressionando os diversos botões e teclas descritos no código.

Exemplo de processamento de evento CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

init OnInit()

{

//--- ativação da mensagem de rolagem de roda do mouse

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- a atualização forçada das propriedades do gráfico garante a prontidão para o processamento de eventos

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- analisemos o estado dos botões e da roda do mouse para este evento

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // sinalizador de estado de teclas Ctrl, Shift e de botões do mouse

int x_cursor = (int)(short)lparam; // coordenada X, em que acontece o evento da roda do mouse

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // coordenada Y, em que acontece o evento de roda do mouse

int delta = (int)dparam; // valor total de rolagem da roda, é ativado ao alcançar +120 ou -120

//--- processamos o sinalizador

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0) str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0) str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0) str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0) str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0) str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0) str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0) str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1) + "'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+ /*

Exemplo de saída

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Ctrl pressed: X=193, Y=445, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Shift pressed: X=186, Y=446, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=178, Y=447, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: MiddleButton pressed: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: LeftButton pressed: X=279, Y=320, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: RightButton pressed: X=253, Y=330, delta=120 */

