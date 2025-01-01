|
//--- descrição
#property description "Script desenha \"Onda Móvel Elliott\"."
#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidos em percentagem do tamanho da"
#property description "janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="ElliotWave5"; // Nome do objeto
input int InpDate1=10; // Data do 1º ponto, %
input int InpPrice1=90; // Preço do 1º ponto, %
input int InpDate2=20; // Data do 2º ponto, %
input int InpPrice2=40; // Preço do 2º ponto, %
input int InpDate3=30; // Data do 3º ponto, %
input int InpPrice3=60; // Preço do 3º ponto, %
input int InpDate4=40; // Data do 4º ponto, %
input int InpPrice4=10; // Preço do 4º ponto, %
input int InpDate5=60; // Data do 5º ponto, %
input int InpPrice5=40; // Preço do 5º ponto, %
input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR; // Nível
input bool InpDrawLines=true; // Exibindo as linhas
input color InpColor=clrRed; // Cor das linhas
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo das linhas
input int InpWidth=2; // Largura das linha
input bool InpBack=false; // Objeto de fundo
input bool InpSelection=true; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objetos
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar "Onda Móvel Elliott" pelas coordenadas fornecidas |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5Create(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ElliotWave3", // nome da onda
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
datetime time1=0, // primeiro ponto de tempo
double price1=0, //primeiro ponto de preço
datetime time2=0, // segundo ponto de tempo
double price2=0, // segundo ponto de preço
datetime time3=0, // terceiro ponto de tempo
double price3=0, // terceiro ponto de preço
datetime time4=0, // quarto ponto de tempo
double price4=0, // quarto ponto de preço
datetime time5=0, // quinto ponto de tempo
double price5=0, // quinto ponto de preço
const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE, // grau
const bool draw_lines=true, // exibindo as linhas
const color clr=clrRed, // cor do objeto
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo das linhas
const int width=1, // largura das linhas
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=true, // destacar para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objeto
const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse
{
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
ChangeElliotWave5EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- Criar "Onda Móvel Elliott" pelas coordenadas fornecidas
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE5,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,
price3,time4,price4,time5,price5))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar \""Onda Móvel Elliott"\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir grau (tamanho da onda)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de exibição das linhas
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);
//--- definir cor do objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo da linha
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura das linhas
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do canal
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Move o ponto de ancoragem da Onda Móvel Elliott |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5PointChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ElliotWave5", // nome do objeto
const int point_index=0, // índice do ponto de ancoragem
datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço
{
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir Onda Móvel Elliott |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5Delete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="ElliotWave5") // nome do objeto
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir o objeto
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao excluir \""Onda Móvel Elliott"\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de pontos de ancoragem da Onda Móvel Elliott |
//| definir os valores padrões estabelecidos para aqueles vazios |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeElliotWave5EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2,
datetime &time3,double &price3,
datetime &time4,double &price4,
datetime &time5,double &price5)
{
//--- array para receber o tempo de abertura das últimas 10 barras
datetime temp[];
ArrayResize(temp,10);
//--- receber dados
CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);
//--- receber o valor de um ponto no gráfico atual
double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 9 barras a esquerda a partir da última barra
if(!time1)
time1=temp[0];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 7 barras a esquerda a partir da última barra
if(!time2)
time2=temp[2];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo
if(!price2)
price2=price1-300*point;
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 5 barras a esquerda a partir da última barra
if(!time3)
time3=temp[4];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 250 pontos a mais do que o primeiro
if(!price3)
price3=price1-250*point;
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 3 barras a esquerda a partir da última barra
if(!time4)
time4=temp[6];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 550 pontos a mais do que o primeiro
if(!price4)
price4=price1-550*point;
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
if(!time5)
time5=temp[9];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 450 pontos a mais do que o primeiro
if(!price5)
price5=price1-450*point;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||
InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100 ||
InpDate4<0 || InpDate4>100 || InpPrice4<0 || InpPrice4>100 ||
InpDate5<0 || InpDate5>100 || InpPrice5<0 || InpPrice5>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem
datetime date[];
double price[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar a Onda Móvel Elliott
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
int d4=InpDate4*(bars-1)/100;
int d5=InpDate5*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
int p4=InpPrice4*(accuracy-1)/100;
int p5=InpPrice5*(accuracy-1)/100;
//--- Criar Onda Móvel Elliott
if(!ElliotWave5Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
date[d4],price[p4],date[d5],price[p5],InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem
//--- contador de loop
int v_steps=accuracy/5;
//--- mover o quinto ponto de ancoragem
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(p5<accuracy-1)
p5+=1;
//--- mover o ponto
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,4,date[d5],price[p5]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- contador de loop
v_steps=accuracy/5;
//--- mover o segundo e terceiro ponto de ancoragem
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar os seguintes valores
if(p2<accuracy-1)
p2+=1;
if(p3>1)
p3-=1;
//--- deslocar os pontos
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- contador de loop
v_steps=accuracy*4/5;
//--- mover o primeiro e quarto ponto de ancoragem
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usar os seguintes valores
if(p1>1)
p1-=1;
if(p4<accuracy-1)
p4+=1;
//--- deslocar os pontos
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,3,date[d4],price[p4]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir a etiqueta do gráfico
ElliotWave5Delete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}