//--- descrição

#property description "Script desenha \"Onda Móvel Elliott\"."

#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidos em percentagem do tamanho da"

#property description "janela do gráfico."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpName="ElliotWave5"; // Nome do objeto

input int InpDate1=10; // Data do 1º ponto, %

input int InpPrice1=90; // Preço do 1º ponto, %

input int InpDate2=20; // Data do 2º ponto, %

input int InpPrice2=40; // Preço do 2º ponto, %

input int InpDate3=30; // Data do 3º ponto, %

input int InpPrice3=60; // Preço do 3º ponto, %

input int InpDate4=40; // Data do 4º ponto, %

input int InpPrice4=10; // Preço do 4º ponto, %

input int InpDate5=60; // Data do 5º ponto, %

input int InpPrice5=40; // Preço do 5º ponto, %

input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR; // Nível

input bool InpDrawLines=true; // Exibindo as linhas

input color InpColor=clrRed; // Cor das linhas

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Estilo das linhas

input int InpWidth=2; // Largura das linha

input bool InpBack=false; // Objeto de fundo

input bool InpSelection=true; // Destaque para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objetos

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clique do mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Criar "Onda Móvel Elliott" pelas coordenadas fornecidas |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5Create(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ElliotWave3", // nome da onda

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

datetime time1=0, // primeiro ponto de tempo

double price1=0, //primeiro ponto de preço

datetime time2=0, // segundo ponto de tempo

double price2=0, // segundo ponto de preço

datetime time3=0, // terceiro ponto de tempo

double price3=0, // terceiro ponto de preço

datetime time4=0, // quarto ponto de tempo

double price4=0, // quarto ponto de preço

datetime time5=0, // quinto ponto de tempo

double price5=0, // quinto ponto de preço

const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE, // grau

const bool draw_lines=true, // exibindo as linhas

const color clr=clrRed, // cor do objeto

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // estilo das linhas

const int width=1, // largura das linhas

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=true, // destacar para mover

const bool hidden=true, // ocultar na lista de objeto

const long z_order=0) // prioridade para clicar no mouse

{

//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos

ChangeElliotWave5EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- Criar "Onda Móvel Elliott" pelas coordenadas fornecidas

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE5,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,

price3,time4,price4,time5,price5))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar \""Onda Móvel Elliott"\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir grau (tamanho da onda)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de exibição das linhas

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);

//--- definir cor do objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir o estilo da linha

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- definir a largura das linhas

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do canal

//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser

//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção

//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Move o ponto de ancoragem da Onda Móvel Elliott |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5PointChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ElliotWave5", // nome do objeto

const int point_index=0, // índice do ponto de ancoragem

datetime time=0, // coordenada do ponto de ancoragem de tempo

double price=0) // coordenada do ponto de ancoragem de preço

{

//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover o ponto de ancoragem

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluir Onda Móvel Elliott |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5Delete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="ElliotWave5") // nome do objeto

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir o objeto

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao excluir \""Onda Móvel Elliott"\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verificar valores de pontos de ancoragem da Onda Móvel Elliott |

//| definir os valores padrões estabelecidos para aqueles vazios |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeElliotWave5EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2,

datetime &time3,double &price3,

datetime &time4,double &price4,

datetime &time5,double &price5)

{

//--- array para receber o tempo de abertura das últimas 10 barras

datetime temp[];

ArrayResize(temp,10);

//--- receber dados

CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);

//--- receber o valor de um ponto no gráfico atual

double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 9 barras a esquerda a partir da última barra

if(!time1)

time1=temp[0];

//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 7 barras a esquerda a partir da última barra

if(!time2)

time2=temp[2];

//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo

if(!price2)

price2=price1-300*point;

//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 5 barras a esquerda a partir da última barra

if(!time3)

time3=temp[4];

//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 250 pontos a mais do que o primeiro

if(!price3)

price3=price1-250*point;

//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 3 barras a esquerda a partir da última barra

if(!time4)

time4=temp[6];

//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 550 pontos a mais do que o primeiro

if(!price4)

price4=price1-550*point;

//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual

if(!time5)

time5=temp[9];

//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 450 pontos a mais do que o primeiro

if(!price5)

price5=price1-450*point;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100 ||

InpDate4<0 || InpDate4>100 || InpPrice4<0 || InpPrice4>100 ||

InpDate5<0 || InpDate5>100 || InpPrice5<0 || InpPrice5>100)

{

Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");

return;

}

//--- número de barras visíveis na janela do gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- tamanho do array de preço

int accuracy=1000;

//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados

//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem

datetime date[];

double price[];

//--- alocação de memória

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- preencher o array das datas

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- preencher o array de preços

//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definir os pontos para desenhar a Onda Móvel Elliott

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int d4=InpDate4*(bars-1)/100;

int d5=InpDate5*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

int p4=InpPrice4*(accuracy-1)/100;

int p5=InpPrice5*(accuracy-1)/100;

//--- Criar Onda Móvel Elliott

if(!ElliotWave5Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

date[d4],price[p4],date[d5],price[p5],InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- agora, mover os pontos de ancoragem

//--- contador de loop

int v_steps=accuracy/5;

//--- mover o quinto ponto de ancoragem

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(p5<accuracy-1)

p5+=1;

//--- mover o ponto

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,4,date[d5],price[p5]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- contador de loop

v_steps=accuracy/5;

//--- mover o segundo e terceiro ponto de ancoragem

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usar os seguintes valores

if(p2<accuracy-1)

p2+=1;

if(p3>1)

p3-=1;

//--- deslocar os pontos

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- contador de loop

v_steps=accuracy*4/5;

//--- mover o primeiro e quarto ponto de ancoragem

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usar os seguintes valores

if(p1>1)

p1-=1;

if(p4<accuracy-1)

p4+=1;

//--- deslocar os pontos

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,3,date[d4],price[p4]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- excluir a etiqueta do gráfico

ElliotWave5Delete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//---

}