OBJ_ELLIOTWAVE5

Onda Móvel Elliott.

ObjElliotWave5

Observação

Para "Onda Móvel Elliott", é possível habilitar/desabilitar o modo de pontos de conexão das linhas (propriedade OBJPROP_DRAWLINES), bem como definir o nível de posicionamento da onda (a partir da enumeração ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE).

Exemplo

O seguinte script cria e move onda móvel Elliott no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script desenha \"Onda Móvel Elliott\"."
#property description "Coordenadas dos pontos de ancoragem são definidos em percentagem do tamanho da"
#property description "janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string                  InpName="ElliotWave5";   // Nome do objeto
input int                     InpDate1=10;             // Data do 1º ponto, %
input int                     InpPrice1=90;            // Preço do 1º ponto, %
input int                     InpDate2=20;             // Data do 2º ponto, %
input int                     InpPrice2=40;            // Preço do 2º ponto, %
input int                     InpDate3=30;             // Data do 3º ponto, %
input int                     InpPrice3=60;            // Preço do 3º ponto, %
input int                     InpDate4=40;             // Data do 4º ponto, %
input int                     InpPrice4=10;            // Preço do 4º ponto, %
input int                     InpDate5=60;             // Data do 5º ponto, %
input int                     InpPrice5=40;            // Preço do 5º ponto, %
input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR// Nível
input bool                    InpDrawLines=true;       // Exibindo as linhas
input color                   InpColor=clrRed;         // Cor das linhas
input ENUM_LINE_STYLE         InpStyle=STYLE_DASH;     // Estilo das linhas
input int                     InpWidth=2;              // Largura das linha
input bool                    InpBack=false;           // Objeto de fundo
input bool                    InpSelection=true;       // Destaque para mover
input bool                    InpHidden=true;          // Ocultar na lista de objetos
input long                    InpZOrder=0;             // Prioridade para clique do mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar "Onda Móvel Elliott" pelas coordenadas fornecidas          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5Create(const long                    chart_ID=0,              // ID do gráfico
                       const string                  name="ElliotWave3",      // nome da onda
                       const int                     sub_window=0,            // índice da sub-janela
                       datetime                      time1=0,                 // primeiro ponto de tempo
                       double                        price1=0,                //primeiro ponto de preço
                       datetime                      time2=0,                 // segundo ponto de tempo
                       double                        price2=0,                // segundo ponto de preço
                       datetime                      time3=0,                 // terceiro ponto de tempo
                       double                        price3=0,                // terceiro ponto de preço
                       datetime                      time4=0,                 // quarto ponto de tempo
                       double                        price4=0,                // quarto ponto de preço
                       datetime                      time5=0,                 // quinto ponto de tempo
                       double                        price5=0,                // quinto ponto de preço
                       const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE// grau
                       const bool                    draw_lines=true,         // exibindo as linhas
                       const color                   clr=clrRed,              // cor do objeto
                       const ENUM_LINE_STYLE         style=STYLE_SOLID,       // estilo das linhas
                       const int                     width=1,                 // largura das linhas
                       const bool                    back=false,              // no fundo
                       const bool                    selection=true,          // destacar para mover
                       const bool                    hidden=true,             // ocultar na lista de objeto
                       const long                    z_order=0)               // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- definir coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeElliotWave5EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- Criar "Onda Móvel Elliott" pelas coordenadas fornecidas
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE5,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,
      price3,time4,price4,time5,price5))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar \""Onda Móvel Elliott"\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir grau (tamanho da onda)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de exibição das linhas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);
//--- definir cor do objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo da linha
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir a largura das linhas
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (false) o modo de preenchimento do canal
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Move o ponto de ancoragem da Onda Móvel Elliott                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5PointChange(const long   chart_ID=0,         // ID do gráfico
                            const string name="ElliotWave5"// nome do objeto
                            const int    point_index=0,      // índice do ponto de ancoragem
                            datetime     time=0,             // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
                            double       price=0)            // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir Onda Móvel Elliott                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5Delete(const long   chart_ID=0,         // ID do gráfico
                       const string name="ElliotWave5"// nome do objeto
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o objeto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir \""Onda Móvel Elliott"\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de pontos de ancoragem da Onda Móvel Elliott   |
//| definir os valores padrões estabelecidos para aqueles vazios     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeElliotWave5EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                  datetime &time2,double &price2,
                                  datetime &time3,double &price3,
                                  datetime &time4,double &price4,
                                  datetime &time5,double &price5)
  {
//--- array para receber o tempo de abertura das últimas 10 barras
   datetime temp[];
   ArrayResize(temp,10);
//--- receber dados
   CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);
//--- receber o valor de um ponto no gráfico atual
   double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 9 barras a esquerda a partir da última barra
   if(!time1)
      time1=temp[0];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 7 barras a esquerda a partir da última barra
   if(!time2)
      time2=temp[2];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 300 pontos a mais do que o segundo
   if(!price2)
      price2=price1-300*point;
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 5 barras a esquerda a partir da última barra
   if(!time3)
      time3=temp[4];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 250 pontos a mais do que o primeiro
   if(!price3)
      price3=price1-250*point;
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, serão 3 barras a esquerda a partir da última barra
   if(!time4)
      time4=temp[6];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 550 pontos a mais do que o primeiro
   if(!price4)
      price4=price1-550*point;
//--- se o tempo do primeiro ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time5)
      time5=temp[9];
//--- se o preço do primeiro ponto não está definido, mover 450 pontos a mais do que o primeiro
   if(!price5)
      price5=price1-450*point;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100 || 
      InpDate4<0 || InpDate4>100 || InpPrice4<0 || InpPrice4>100 || 
      InpDate5<0 || InpDate5>100 || InpPrice5<0 || InpPrice5>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir os pontos para desenhar a Onda Móvel Elliott
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int d4=InpDate4*(bars-1)/100;
   int d5=InpDate5*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
   int p4=InpPrice4*(accuracy-1)/100;
   int p5=InpPrice5*(accuracy-1)/100;
//--- Criar Onda Móvel Elliott
   if(!ElliotWave5Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      date[d4],price[p4],date[d5],price[p5],InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,
      InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover os pontos de ancoragem
//--- contador de loop
   int v_steps=accuracy/5;
//--- mover o quinto ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(p5<accuracy-1)
         p5+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,4,date[d5],price[p5]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   v_steps=accuracy/5;
//--- mover o segundo e terceiro ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar os seguintes valores
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      if(p3>1)
         p3-=1;
      //--- deslocar os pontos
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- contador de loop
   v_steps=accuracy*4/5;
//--- mover o primeiro e quarto ponto de ancoragem
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usar os seguintes valores
      if(p1>1)
         p1-=1;
      if(p4<accuracy-1)
         p4+=1;
      //--- deslocar os pontos
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,3,date[d4],price[p4]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir a etiqueta do gráfico
   ElliotWave5Delete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }