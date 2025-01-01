//--- descrição

#property description "Script desenha objeto gráfico \"Evento\"."

#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é configurado em porcentagem da"

#property description "largura da janela do gráfico em barras."

//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script

#property script_show_inputs

//--- entrada de parâmetros do script

input string InpName="Event"; // Nome do evento

input int InpDate=25; // Data do Evento, %

input string InpText="Text"; // Texto do Evento

input color InpColor=clrRed; // Cor do Evento

input int InpWidth=1; // Tamanho do ponto quando destacado

input bool InpBack=false; // Evento de Fundo

input bool InpSelection=false; // Destaque para mover

input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto

input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Create objeto Evento no gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventCreate(const long chart_ID=0, // ID de gráfico

const string name="Event", // nome do evento

const int sub_window=0, // índice da sub-janela

const string text="Text", // texto do evento

datetime time=0, // tempo

const color clr=clrRed, // cor

const int width=1, // largura do ponto quando em destaque

const bool back=false, // no fundo

const bool selection=false, // destaque para mover

const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos

const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse

{

//--- se o tempo não estiver definido, criar o objeto no último bar

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- criar objeto Evento

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao criar objeto \"Evento\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- definir texto do evento

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- definir cor

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- definir a largura de ponto de ancoragem se o objeto é destacado

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento do evento com o mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Alterar o texto do objeto Evento |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Event", // nome do evento

const string text="Text") // texto

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- alterar texto do objeto

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao alterar texto! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mover objeto Evento |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Event", // nome do evento

datetime time=0) // tempo

{

//--- se o tempo não estiver definido, mover evento até o último bar

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- mover o objeto

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao mover objeto \"Evento\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluir objeto Evento |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico

const string name="Event") // nome do evento

{

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- excluir o objeto

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": falha ao deletar objeto \"Evento\"! Código de erro = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- sucesso na execução

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");

return;

}

//--- número de barras visíveis na janela do gráfico

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- array para armazenar a data de valores a serem utilizados

//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem

datetime date[];

//--- alocação de memória

ArrayResize(date,bars);

//--- preencher o array das datas

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());

return;

}

//--- definir os pontos para criar um objeto

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- criar objeto Evento

if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- agora, mover o objeto

//--- contador de loop

int h_steps=bars/2;

//--- mover o objeto

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usar o seguinte valor

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- mover o ponto

if(!EventMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força

if(IsStopped())

return;

//--- redesenhar o gráfico

ChartRedraw();

// 0.05 segundos de atraso

Sleep(50);

}

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//--- excluir o canal do gráfico

EventDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 segundo de atraso

Sleep(1000);

//---

}