OBJ_EVENT

Objeto Evento.

ObjEvent

Observação

Quando mover o mouse sobre o evento, o texto aparece.

Exemplo

O seguinte script cria e move o objeto Evento no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \"Evento\"."
#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é configurado em porcentagem da"
#property description "largura da janela do gráfico em barras."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string          InpName="Event";    // Nome do evento
input int             InpDate=25;         // Data do Evento, %
input string          InpText="Text";     // Texto do Evento
input color           InpColor=clrRed;    // Cor do Evento
input int             InpWidth=1;         // Tamanho do ponto quando destacado
input bool            InpBack=false;      // Evento de Fundo
input bool            InpSelection=false// Destaque para mover
input bool            InpHidden=true;     // Ocultar na lista de objeto
input long            InpZOrder=0;        // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create objeto Evento no gráfico                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long            chart_ID=0,      // ID de gráfico
                 const string          name="Event",    // nome do evento
                 const int             sub_window=0,    // índice da sub-janela
                 const string          text="Text",     // texto do evento
                 datetime              time=0,          // tempo
                 const color           clr=clrRed,      // cor
                 const int             width=1,         // largura do ponto quando em destaque
                 const bool            back=false,      // no fundo
                 const bool            selection=false// destaque para mover
                 const bool            hidden=true,     // ocultar na lista de objetos
                 const long            z_order=0)       // prioridade para clique do mouse
  {
//--- se o tempo não estiver definido, criar o objeto no último bar
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar objeto Evento
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar objeto \"Evento\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir texto do evento
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- definir cor
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir a largura de ponto de ancoragem se o objeto é destacado
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento do evento com o mouse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o texto do objeto Evento                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
                     const string name="Event"// nome do evento
                     const string text="Text")  // texto
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar texto do objeto
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar texto! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover objeto Evento                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
               const string name="Event"// nome do evento
               datetime     time=0)       // tempo
  {
//--- se o tempo não estiver definido, mover evento até o último bar
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o objeto
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover objeto \"Evento\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir objeto Evento                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
                 const string name="Event"// nome do evento
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o objeto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao deletar objeto \"Evento\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate<0 || InpDate>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array para armazenar a data de valores a serem utilizados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem
   datetime date[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definir os pontos para criar um objeto
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- criar objeto Evento
   if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
      InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- agora, mover o objeto
//--- contador de loop
   int h_steps=bars/2;
//--- mover o objeto
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usar o seguinte valor
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- mover o ponto
      if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir o canal do gráfico
   EventDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }