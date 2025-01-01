|
//--- descrição
#property description "Script desenha objeto gráfico \"Evento\"."
#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é configurado em porcentagem da"
#property description "largura da janela do gráfico em barras."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string InpName="Event"; // Nome do evento
input int InpDate=25; // Data do Evento, %
input string InpText="Text"; // Texto do Evento
input color InpColor=clrRed; // Cor do Evento
input int InpWidth=1; // Tamanho do ponto quando destacado
input bool InpBack=false; // Evento de Fundo
input bool InpSelection=false; // Destaque para mover
input bool InpHidden=true; // Ocultar na lista de objeto
input long InpZOrder=0; // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create objeto Evento no gráfico |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long chart_ID=0, // ID de gráfico
const string name="Event", // nome do evento
const int sub_window=0, // índice da sub-janela
const string text="Text", // texto do evento
datetime time=0, // tempo
const color clr=clrRed, // cor
const int width=1, // largura do ponto quando em destaque
const bool back=false, // no fundo
const bool selection=false, // destaque para mover
const bool hidden=true, // ocultar na lista de objetos
const long z_order=0) // prioridade para clique do mouse
{
//--- se o tempo não estiver definido, criar o objeto no último bar
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- criar objeto Evento
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao criar objeto \"Evento\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- definir texto do evento
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- definir cor
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir a largura de ponto de ancoragem se o objeto é destacado
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento do evento com o mouse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o texto do objeto Evento |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Event", // nome do evento
const string text="Text") // texto
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- alterar texto do objeto
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao alterar texto! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover objeto Evento |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Event", // nome do evento
datetime time=0) // tempo
{
//--- se o tempo não estiver definido, mover evento até o último bar
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- mover o objeto
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao mover objeto \"Evento\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir objeto Evento |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long chart_ID=0, // ID do gráfico
const string name="Event") // nome do evento
{
//--- redefine o valor de erro
ResetLastError();
//--- excluir o objeto
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": falha ao deletar objeto \"Evento\"! Código de erro = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- sucesso na execução
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
return;
}
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array para armazenar a data de valores a serem utilizados
//--- para definir e alterar as coordenadas de pontos de ancoragem
datetime date[];
//--- alocação de memória
ArrayResize(date,bars);
//--- preencher o array das datas
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
return;
}
//--- definir os pontos para criar um objeto
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- criar objeto Evento
if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redesenhar o gráfico e esperar por um segundo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- agora, mover o objeto
//--- contador de loop
int h_steps=bars/2;
//--- mover o objeto
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usar o seguinte valor
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- mover o ponto
if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
if(IsStopped())
return;
//--- redesenhar o gráfico
ChartRedraw();
// 0.05 segundos de atraso
Sleep(50);
}
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//--- excluir o canal do gráfico
EventDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
Sleep(1000);
//---
}