Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_ARROW 

Objeto Seta.

ObjArrow

Observação

Posição do ponto de ancoragem relativo ao objeto será selecionado a partir do ENUM_ARROW_ANCHOR.

As setas grandes (mais do que 5) somente serão criadas pela configuração de valores apropriados da propriedade OBJPROP_WIDTH quando escrever um código no MetaEditor.

O tipo de seta necessário podem ser selecionado, definindo um dos códigos dos símbolos da fonte Wingdings.

Exemplo

O seguinte script cria um objeto Seta no gráfico e altera seu tipo. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script cria uma seta aleatória na janela do gráfico."
#property description "Coordenadas do ponto de ancoragem é definido em"
#property description "porcentagem do tamanho da janela de gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input string            InpName="Arrow";        // Nome da seta
input int               InpDate=50;             // Ponto de ancoragem da data em %
input int               InpPrice=50;            // Ponto de ancoragem do preço em %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP;   // Tipo de ancoragem
input color             InpColor=clrDodgerBlue// Cor da seta
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_SOLID;   // Estilo de linha da borda
input int               InpWidth=10;            // Tamanho da seta
input bool              InpBack=false;          // Seta do fundo
input bool              InpSelection=false;     // Destaque para mover
input bool              InpHidden=true;         // Ocultar na lista de objeto
input long              InpZOrder=0;            // Prioridade para clicar no mouse
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar a seta                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCreate(const long              chart_ID=0,           // ID do gráfico
                 const string            name="Arrow",         // nome da seta
                 const int               sub_window=0,         // índice da sub-janela
                 datetime                time=0,               // ponto de ancoragem do tmepo
                 double                  price=0,              // ponto de ancoragem do preço
                 const uchar             arrow_code=252,       // código da seta
                 const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM// posição do ponto de ancoragem
                 const color             clr=clrRed,           // cor da seta
                 const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // estilo da linha da borda
                 const int               width=3,              // tamanho da seta
                 const bool              back=false,           // no fundo
                 const bool              selection=true,       // destaque para mover
                 const bool              hidden=true,          // ocultar na lista de objeto
                 const long              z_order=0)            // prioridade para clicar no mouse
  {
//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar uma seta
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar uma seta! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir o código da seta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,arrow_code);
//--- tipo de definição de ancoragem
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- definir a cor da seta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir o estilo da linha da borda
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir o tamanho da seta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- habilitar (true) ou desabilitar (true) o modo do movimento da seta com o mouse
//--- ao criar um objeto gráfico usando a função ObjectCreate, o objeto não pode ser
//--- destacado e movimentado por padrão. Dentro deste método, o parâmetro de seleção
//--- é verdade por padrão, tornando possível destacar e mover o objeto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowMove(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
               const string name="Arrow"// nome do objeto
               datetime     time=0,       // coordenada do ponto de ancoragem de tempo
               double       price=0)      // coordenada do ponto de ancoragem de preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar o código da seta                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCodeChange(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
                     const string name="Arrow"// nome do objeto
                     const uchar  code=252)     // código da seta
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar o código da seta
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,code))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao alterar o código da seta! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Alterar tipo de ancoragem                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowAnchorChange(const long              chart_ID=0,        // ID do gráfico
                       const string            name="Arrow",      // nome do objeto
                       const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP// tipo de ancoragem
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- alterar tipo de ancoragem
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha para alterar o tipo de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir uma seta                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowDelete(const long   chart_ID=0,   // ID do gráfico
                 const string name="Arrow"// nome da seta
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir uma seta
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir uma seta! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |
//| para aqueles vazios                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificar a exatidão dos parâmetros de entrada
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Erro! Valores incorretos dos parâmetros de entrada!");
      return;
     }
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- tamanho do array de preço
   int accuracy=1000;
//--- arrays para armazenar data e valores de preço para serem usados
//--- para definir e alterar sinal das coordenadas do ponto de ancoragem
   datetime date[];
   double   price[];
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array de preços
//--- encontrar os maiores e menores valores do gráfico
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definir uma etapa de mudança de um preço e preencher o array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definir pontos para desenhar a seta
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- criar uma seta no gráfico
   if(!ArrowCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],32,InpAnchor,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redesenhar o gráfico
   ChartRedraw();
//--- analisar todos os casos de criação de setas no loop
   for(int i=33;i<256;i++)
     {
      if(!ArrowCodeChange(0,InpName,(uchar)i))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // meio segundo de atraso
      Sleep(500);
     }
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//--- excluir a seta do gráfico
   ArrowDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 segundo de atraso
   Sleep(1000);
//---
  }