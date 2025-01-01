DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de ObjetosTipos de ObjetoOBJ_ARROW_BUY 

OBJ_ARROW_BUY

Sinal Buy.

Exemplo

O seguinte script cria e move o sinal Buy no gráfico. Funções especiais têm sido desenvolvidas para criar e alterar as propriedades do objeto gráfico. Você pode utilizar estas funções "as is" em seus próprios aplicativos.

 

//--- descrição
#property description "Script desenha sinais \"Buy\" na janela do gráfico."
//--- janela de exibição dos parâmetros de entrada durante inicialização do script
#property script_show_inputs
//--- entrada de parâmetros do script
input color InpColor=C'3,95,172'// Cores dos sinais
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criar sinal Buy                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyCreate(const long            chart_ID=0,        // ID de gráfico
                    const string          name="ArrowBuy",   // nome do sinal
                    const int             sub_window=0,      // índice da sub-janela
                    datetime              time=0,            // ponto de ancoragem do tempo
                    double                price=0,           // ponto de ancoragem do preço
                    const color           clr=C'3,95,172',   // cor do sinal
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// estilo de linha (quando destacada)
                    const int             width=1,           // tamanho da linha (quando destacada)
                    const bool            back=false,        // no fundo
                    const bool            selection=false,   // destaque para mover
                    const bool            hidden=true,       // ocultar na lista de objetos
                    const long            z_order=0)         // prioridade para o clique do mouse
  {
//--- definir as coordenadas de pontos de ancoragem, se eles não estão definidos
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- criar o sinal
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao criar sinal \"Buy\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- definir uma cor de sinal
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- definir um estilo de linha (quando destacado)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- definir um tamanho de linha (quando destacado)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- exibir em primeiro plano (false) ou fundo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- permitir (true) ou desabilitar (false) o modo de movimento do sinal com o mouse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- ocultar (true) ou exibir (false) o nome do objeto gráfico na lista de objeto 
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- definir a prioridade para receber o evento com um clique do mouse no gráfico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mover ponto de ancoragem                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyMove(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                  const string name="ArrowBuy"// nome do objeto
                  datetime     time=0,          // coordenar o ponto de ancoragem do tempo 
                  double       price=0)         // coordenar o ponto de ancoragem do preço
  {
//--- se a posição do ponto não está definida, mover para a barra atual tendo o preço Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- mover o ponto de ancoragem
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao mover o ponto de ancoragem! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Excluir sinal Buy                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyDelete(const long   chart_ID=0,      // ID do gráfico
                    const string name="ArrowBuy"// nome do sinal 
  {
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- excluir o sinal
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": falha ao excluir o sinal \"Buy\"! Código de erro = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso na execução
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificar valores de ponto de ancoragem e definir valores padrão |
//| para aqueles vazios                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- se o tempo do ponto não está definido, será na barra atual
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- se o preço do ponto não está definido, ele terá valor Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date[]; // array para armazenar datas das barras visíveis
   double   low[];  // array para armazenar preços Baixos das barras visíveis
   double   high[]; // array para armazenar preços Altos das barras visíveis
//--- número de barras visíveis na janela do gráfico
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- alocação de memória
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(low,bars);
   ArrayResize(high,bars);
//--- preencher o array das datas
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar valores de tempo! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array dos preços Baixos
   if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar os valores dos preços Baixos! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- preencher o array dos preços Altos
   if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
     {
      Print("Falha ao copiar os valores dos preços Altos! Código de erro = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- criar sinais Buy de ponto de baixa para cada barra visível
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- mover sinal Buy de ponto alto para cada barra visível
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))
         return;
      //--- verificar se o funcionamento do script foi desativado a força
      if(IsStopped())
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//--- excluir sinais Buy
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))
         return;
      //--- redesenhar o gráfico
      ChartRedraw();
      // 0.05 segundos de atraso
      Sleep(50);
     }
//---
  }